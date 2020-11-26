Кинокритики назвали 25 величайших актеров XXI века

Первое место занял Дензел Вашингтон

Кинокритики, составившие список, предупреждают, что он субъективен, ведь формулы выбора лучших не существует

The New York Times представила список 25 величайших актеров XXI века. В него вошли не только голливудские звезды и обладатели «Оскара», но и талантливые герои боевиков, а также «любимцы арт-хауса».

Авторы топ-25 — кинокритики газеты Манола Даргис и Энтони Скотт — отмечают, что он субъективен, ведь не существует формулы выбора лучших. Они также предупреждают, что список может показаться скандальным из-за некоторых упущений.

Первую строчку рейтинга занял Дензел Вашингтон. Составители топа пишут, что, хотя им и пришлось спорить из-за некоторых пунктов списка, Дензел оказался единодушным лидером. «Он вне конкуренции. Титан экрана и в то же время тонкий и чуткий мастер с серьезной сценической подготовкой старой школы и яркой харизмой кинозвезды. Ему под силу Шекспир и Август Уилсон, роли злодеев и героических людей. Он также блестяще играет обычных парней», — уверен Скотт.

Дензел Вашингтон

Второе место досталось французской актрисе Изабель Юппер («Пианистка», «Она»), а замыкает тройку лидеров Дэниел Дэй-Льюис — единственный актер в истории Американской киноакадемии с тремя «Оскарами» за главную мужскую роль.

«Спросите себя: вас когда-нибудь разочаровывало его появление в кино? Вы можете вспомнить хоть один фильм, который не стал лучше от его участия?» — пишет Скотт о Киану Ривзе, удостоившемся четвертого места в списке.

Вот как выглядит весь топ-25 в порядке возрастания:

Гаэль Гарсиа Берналь

Соня Брага

Махершала Али

Мелисса Маккарти

Катрин Денев

Роб Морган

Уэс Стьюди

Уиллем Дефо

Элфри Вудард

Ким Мин-хи

Майкл Б. Джордан

Оскар Айзек

Тильда Суинтон

Хоакин Феникс

Джулианна Мур

Сирша Ронан

Виола Дэвис

Чжао Тао

Тони Сервилло

Сон Кан-хо

Николь Кидман

Киану Ривз

Дэниел Дэй-Льюис

Изабель Юппер

Дензел Вашингтон

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