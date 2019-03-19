Кинокритики назвали худший фильм вселенной Гарри Поттера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

С каждым годом киновселенная Гарри Поттера расширяется благодаря новым фильмам, посвящённым приключениям Ньюта Саламандра

Недавно кинокритики издания The Independent решили вновь вспомнить все части «магической» франшизы и составить новый рейтинг. Согласно ему, худшей картиной из вселенной Гарри Поттера на сегодняшний день являются «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».

Вторая часть «Фантастических тварей» вышла на экраны в 2018 году. Критики и зрители дали ленте не самые высокие оценки, из-за чего фильму не удалось побить кассовые сборы первой части. Сюжет фильма перенёс зрителей из Нью-Йорка в Париж и показал сразу несколько сюжетных линий, в которых оказалось легко запутаться. Сценарий не раскрыл полюбившихся персонажей, а новым дал слишком мало времени, чтобы понравиться и запомниться. Что уж говорить об очень спорном сюжетном твисте в конце фильма.

Вторым самым неудавшимся фильмом поттерианы признали «Гарри Поттера и Орден Феникса». По мнению критиков, эта лента слишком сильно отличается от яркого и причудливого начала франшизы и её эпичного завершения.

Третью строчку заняла картина «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1». Критики объяснили, что вторая часть «Даров смерти» могла стать отличным фильмом только в том случае, если бы первый фильм заложил для этого основу. Но картина оказалась слабой, и это сказалось на всём финале истории.

Полный рейтинг фильмов поттерианы от худших к лучшим:

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

«Гарри Поттер и Орден Феникса»

«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1»

«Гарри Поттер и Тайная комната»

«Гарри Поттер и Принц-полукровка"

«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2»

«Фантастические твари и где они обитают»

«Гарри Поттер и Кубок огня»

«Гарри Поттер и Философский камень»

«Гарри Поттер и Узник Азкабана»

Джерело: popcornnews