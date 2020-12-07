Кинокритики опубликовали список лучших фильмов 2020 года
Энтони Оливер Скотт дополнил список такими лентами, как «Борат 2» Джейсона Уолинера
Опубликован список лучших фильмов года. Перечень был составлен кинокритиками издания The New York Times Манолой Даргис и Энтони Оливером Скоттом.
По мнению Даргис, в рейтинг лучших картин года входят «Мартин Иден» режиссера Пьетро Марчелло, «Сити Холл» Фредерика Вайсмана, «Гунда» Виктора Косаковского, «Американская утопия» Спайка Ли, «Бакурау» Жулиано Дорнеля и Клебера Мендонса Фильо, «Первая корова» Келли Райхардт, «Никогда, редко, иногда, всегда» Элизы Хиттман, «Коллектив» Александра Нанэу,
Энтони Оливер Скотт дополнил список такими лентами, как «Борат 2» Джейсона Уолинера, «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова, «Дик Джонсон мертв» Керстен Джонсон и «Душа» Пита Доктера.
Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.
«Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.