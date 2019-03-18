  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Кира Найтли назвала лучшую секс-сцену со своим участием

    • Розсилка
    Кира Найтли - Кира Найтли назвала лучшую секс-сцену со своим участием
    Кира Найтли
    marieclaire.ru

    Совсем скоро на экраны выйдет военная драма «Последствия»

    По сюжету фильма героиню Киры Найтли ждёт страстный роман с персонажем Александра Скарсгарда. Журналист издания Vulture выяснил, что зрителей ждет не меньше двух постельных сцен с участием актрисы, и в ходе беседы узнал, какими секс-сценами вдохновлялись создатели и сама Кира.

    «Лучшая секс-сцена, в которой я когда-либо снималась, — это сцена у книжных полок в фильме «Искупление». Она была лучшей по атмосфере и самой комфортной для съёмок», — сказала Найтли. По её словам, режиссёр Джо Райт не просто поставил эту сцену, а выступил хореографом, разъясняя каждый момент.

    «Он объяснял, куда поставить ногу или руку, так что мы с Джеймсом (МакЭвоем) чувствовали себя совершенно свободно. Мы не были обнажены, поэтому нам было легче с этим справиться. Это никогда не бывает весело, но мы со всем справились», — рассказала Кира.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Кира Найтли назвала лучшую секс-сцену со своим участием
    Кира Найтли назвала лучшую секс-сцену со своим участием
    Кира Найтли назвала лучшую секс-сцену со своим участием
    Кира Найтли назвала лучшую секс-сцену со своим участием
    Кира Найтли назвала лучшую секс-сцену со своим участием
    Кира Найтли назвала лучшую секс-сцену со своим участием
    Кира Найтли назвала лучшую секс-сцену со своим участием
    Кира Найтли назвала лучшую секс-сцену со своим участием
    Кира Найтли назвала лучшую секс-сцену со своим участием
    Кира Найтли назвала лучшую секс-сцену со своим участием
    Кира Найтли назвала лучшую секс-сцену со своим участием
    Кира Найтли назвала лучшую секс-сцену со своим участием
    Кира Найтли назвала лучшую секс-сцену со своим участием

    Много лет спустя актриса приняла участие в съёмках драмы «Последствия». Она попросила такого же чёткого инструктажа у режиссера Джеймса Кента. «Вот уж что никогда не помогает, так это заявления постановщика в стиле: "О, вы, ребята, знаете, что делать". Нет, не знаю. Я никогда не встречала этого человека, я понятия не имею, что делать в комнате, полной незнакомых мужчин. Особенность постельных сцен заключается в том, что их всегда нужно ставить, как танец. Я сказала Кенту: «Вы режиссёр, вы знаете, чего добиваетесь от сцены, так что объясните нам. И всем будет комфортно работать», — рассудила актриса.

    Джерело: popcornnews

    Читайте також
    знаменитости актриса самые сексуальные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ