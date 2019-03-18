Кира Найтли назвала лучшую секс-сцену со своим участием



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Кира Найтли marieclaire.ru

Совсем скоро на экраны выйдет военная драма «Последствия»

По сюжету фильма героиню Киры Найтли ждёт страстный роман с персонажем Александра Скарсгарда. Журналист издания Vulture выяснил, что зрителей ждет не меньше двух постельных сцен с участием актрисы, и в ходе беседы узнал, какими секс-сценами вдохновлялись создатели и сама Кира.

«Лучшая секс-сцена, в которой я когда-либо снималась, — это сцена у книжных полок в фильме «Искупление». Она была лучшей по атмосфере и самой комфортной для съёмок», — сказала Найтли. По её словам, режиссёр Джо Райт не просто поставил эту сцену, а выступил хореографом, разъясняя каждый момент.

«Он объяснял, куда поставить ногу или руку, так что мы с Джеймсом (МакЭвоем) чувствовали себя совершенно свободно. Мы не были обнажены, поэтому нам было легче с этим справиться. Это никогда не бывает весело, но мы со всем справились», — рассказала Кира.

Много лет спустя актриса приняла участие в съёмках драмы «Последствия». Она попросила такого же чёткого инструктажа у режиссера Джеймса Кента. «Вот уж что никогда не помогает, так это заявления постановщика в стиле: "О, вы, ребята, знаете, что делать". Нет, не знаю. Я никогда не встречала этого человека, я понятия не имею, что делать в комнате, полной незнакомых мужчин. Особенность постельных сцен заключается в том, что их всегда нужно ставить, как танец. Я сказала Кенту: «Вы режиссёр, вы знаете, чего добиваетесь от сцены, так что объясните нам. И всем будет комфортно работать», — рассудила актриса.

Джерело: popcornnews