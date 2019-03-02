Кира Найтли сама выбирает дублерш для «обнаженных» сцен



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кира Найтли

33-летняя Кира Найтли проявляет строгость не только в воспитании своей трехлетней дочери, но и в подходе к съемкам

В недавнем интервью для журнала The Times актриса рассказала, что после рождения ребенка решила полностью исключить обнажение на экране из своей жизни и самой контролировать процесс отбора дублерш.

«Раньше я чувствовала себя комфортно, раздеваясь перед камерой. Но теперь у меня есть дочь, мне за тридцать. Хотя я довольна своим телом, я больше не чувствую уверенности в том, что готова обнажаться», – рассказала Найтли. Звезда снималась топлес для журнала Interview, в фильме «Герцогиня» и других проектах, но при этом никогда не участвовала в сценах, которые, по ее словам, «заходили слишком далеко». Сейчас в ее контракте прописан пункт, указывающий, какие части тела актрисы могут и не могут быть показаны на экране.