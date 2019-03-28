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    Шоу-биз

    Колин Ферт и Бенедикт Камбербэтч снимутся в драме Сэма Мендеса о Первой мировой войне

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    Колин Ферт и Бенедикт Камбербэтч - Колин Ферт и Бенедикт Камбербэтч снимутся в драме Сэма Мендеса о Первой мировой войне
    Колин Ферт и Бенедикт Камбербэтч

    В фильме «1917» также сыграют Марк Стронг и Ричард Мэдден.

    Сэм Мендес снимет драму «1917», действие которой развернётся в период Первой мировой войны. Сценарий картины Мендес написал вместе с Кристи Уилсон-Кернс. Сюжет держится в тайне.

    К актёрскому составу фильма присоединились Колин Ферт, Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг и Ричард Мэдден. Ранее стало известно, что ключевые роли исполнят Дин-Чарльз Чепмен и Джордж МакКэй. Они сыграют двух молодых солдат британского армии, оказавшихся на передовой.

    Кроме того, в картине появятся Эндрю Скотт, Дэниэл Мейс, Джейми Паркер, Эдриан Скарборо и Набхаан Ризван.

    «1917» станет первым с 2012 года режиссёрским проектом Мендеса за пределами франшизы о Джеймсе Бонде. Съёмки драмы стартуют в начале апреля и пройдут в Англии и Шотландии.

    Выход картины в мировой прокат запланирован на 25 декабря 2019 года.

    Джерело: Киноафиша

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