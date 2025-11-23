Рубіо заявив, що не бачив європейського мирного плану щодо України

Рубіо: Я не працюю над «контрпланом». Я не бачив жодного «контрплану» від Європи

Як повідомляли ЗМІ, повний текст європейського мирного плану містить 24 ключові пункти

У Женеві пройшли переговори між США та Україною. Держсекретар Марко Рубіо запевнив, що сьогоднішні зустрічі були для нього «найпродуктивнішими та найзначущішими» в мирному процесі за весь час. Про це пише «Главком».

Під час зустрічі з журналістами державний секретар Марко Рубіо прокоментував чутки щодо європейської ініціативи, заявивши, що не працює над нею і не бачив жодного «контрплану» з боку Європи.

«Я не працюю над «контрпланом». Я не бачив жодного «контрплану» від Європи», – наголосив очільник зовнішньополітичного відомства США.

Нагадаємо, лідери ЄС підготували альтернативу пропозиції президента США Дональда Трампа щодо України. Повний текст європейського мирного плану містить 24 ключові пункти.

Як відомо, державний секретар Марко Рубіо, підсумовуючи переговори з українською делегацією в Женеві, висловив упевненість, що президент Трамп задоволений досягнутим прогресом.

Рубіо назвав день перемовин дуже успішним, заявивши, що було досягнуто значного просування вперед порівняно з попередніми зустрічами.

Переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

До слова, голова Офісу президента Андрій Єрмак повторив слова Рубіо, що сьогоднішня зустріч була «дуже продуктивною».

«Ми маємо дуже хороший прогрес і рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру. Український народ заслуговує на цей мир і хоче його більше, ніж будь-хто інший», – сказав керівник Офісу президента.