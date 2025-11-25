Адміністрація Трампа перевірить всіх біженців, прийнятих за Байдена

Під загрозою майже 200 тис. біженців, які прибули до Сполучених Штатів

Протягом трьох місяців буде складено список осіб, яких необхідно повторно опитати

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує переглянути статус усіх біженців, прийнятих до США за часів адміністрації Джо Байдена. Це черговий удар по програмі, яка протягом десятиліть приймала в країні людей, що втікали від війни та переслідувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Перегляд, ймовірно, викличе плутанину і страх серед майже 200 тис. біженців, які прибули до Сполучених Штатів протягом цього періоду.

У меморандумі, підписаному директором Служби громадянства та імміграції США Джозефом Едлоу йдеться, що за часів Байдена «доцільність» і «кількість» мали пріоритет над «детальною перевіркою та відбором». У меморандумі зазначено, що це вимагає проведення всебічного перегляду та «повторного інтерв'ю з усіма біженцями, прийнятими з 20 січня 2021 року по 20 лютого 2025 року».

Протягом трьох місяців буде складено список осіб, яких необхідно повторно опитати.

Прихильники програми для біженців стверджують, що біженці, як правило, є одними з найбільш перевірених осіб серед усіх, хто приїжджає до Сполучених Штатів, і що вони часто чекають роками, щоб отримати можливість приїхати.

У меморандумі також було негайно призупинено видачу зелених карт біженцям, які прибули до США протягом зазначеного періоду.

Раніше адміністрація Дональда Трампа заявила про обмеження кількості біженців, які щорічно емігрують до США. Тепер кількість біженців зменшилася від 125 тис. до 7500 осіб. Тобто квота зменшилась у 15 разів.