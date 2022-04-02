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    Після бійки на «Оскарі» Вілл Сміт вийшов із Американської кіноакадемії

    Вілл Сміт отримав премію &laquo;Оскар&raquo; у номінації &laquo;Найкращий актор&raquo; - Після бійки на «Оскарі» Вілл Сміт вийшов із Американської кіноакадемії
    Вілл Сміт отримав премію «Оскар» у номінації «Найкращий актор»

    Американська кіноакадемія розслідує інцидент із Віллом Смітом

    Американський актор Вілл Сміт оголосив про вихід із Академії кінематографічних мистецтв і наук США після того, як він під час вручення премії «Оскар» дав ляпас ведучому церемонії Крісу Року, повідомляє CNN.

    «Я відмовляюся від членства в Академії кінематографічних мистецтв і наук і прийму будь-які подальші наслідки, які рада вважатиме за доцільне», - заявив Сміт.

    Нагадаємо, інцидент стався перед врученням нагороди за найкращий документальний фільм. Кріс Рок пожартував над дружиною Сміта актрисою Джадою Пінкетт-Сміт, яка страждає від алопеції, порівнявши її з «Солдатом Джейн» через лису голову. Сміт вийшов на сцену і дав Року ляпас.

    Вілл Сміт на сцені дав ляпаса Крісу Року. Фото: Reuters

    Вілл Сміт на сцені дав ляпаса Крісу Року. Фото: Reuters

    Повернувшись на своє місце, актор прокричав, щоб той не наважувався жартувати про його дружину.

    Сміт отримав премію «Оскар» у номінації «Найкращий актор» за роль у фільмі «Король Річард». Для актора це третя номінація на «Оскар» та перша перемога. У фільмі він зіграв Річарда Вільямса – батька та тренера відомих американських тенісисток.

    Теги: росія окупанти кіно війна скандал Україна Премія «Оскар» актор окупація #stoprussia
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    Після бійки на «Оскарі» Вілл Сміт вийшов із Американської кіноакадемії