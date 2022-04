Після бійки на «Оскарі» Вілл Сміт вийшов із Американської кіноакадемії

Американський актор Вілл Сміт оголосив про вихід із Академії кінематографічних мистецтв і наук США після того, як він під час вручення премії «Оскар» дав ляпас ведучому церемонії Крісу Року, повідомляє CNN.

«Я відмовляюся від членства в Академії кінематографічних мистецтв і наук і прийму будь-які подальші наслідки, які рада вважатиме за доцільне», - заявив Сміт.

Нагадаємо, інцидент стався перед врученням нагороди за найкращий документальний фільм. Кріс Рок пожартував над дружиною Сміта актрисою Джадою Пінкетт-Сміт, яка страждає від алопеції, порівнявши її з «Солдатом Джейн» через лису голову. Сміт вийшов на сцену і дав Року ляпас.

Вілл Сміт на сцені дав ляпаса Крісу Року. Фото: Reuters

Повернувшись на своє місце, актор прокричав, щоб той не наважувався жартувати про його дружину.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f--king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL