США схвалили потенційний продаж Україні пакету модернізації систем Patriot

Держдеп США зазначив, що продаж пакету модернізації систем Patriot посилить здатність України протистояти наявним і майбутнім загрозам

Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні пакету для модернізації та підтримки зенітно-ракетних комплексів Patriot загальною вартістю близько $105 млн. Про це йдеться в офіційному повідомленні, опублікованому на сайті Держдепартаменту, пише «Главком».

У відомстві зазначили, що до переліку запитаних Україною товарів та послуг входять:

модернізація наявних пускових установок M901 до новітньої конфігурації M903;

надання необхідних секретних і несекретних списків вантажів і запасів для наземного допоміжного обладнання;

надання необхідних секретних і несекретних списків вантажів і запасів для наземного допоміжного обладнання; інші допоміжні послуги, включаючи навчання, запасні частини, приладдя та логістичну й програмну підтримку.

У Держдепі підкреслили, що цей продаж посилить здатність України протистояти наявним і майбутнім загрозам, надаючи їй потужніші засоби для операцій із самооборони та гарантування регіональної безпеки.

Для реалізації цієї угоди знадобиться відправити до Європейського бойового командування приблизно п'ять додаткових представників уряду США та п'ятнадцять фахівців від американських підрядників. Вони протягом місяця забезпечуватимуть підтримку, проведення навчання та необхідні наради.

Агентство зі співробітництва в галузі оборони і безпеки вже надало необхідну сертифікацію та офіційно повідомило про своє рішення Конгрес США.

Як відомо, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес підтвердив прихильність до суверенітету, свободи та територіальної цілісності України. Він повідомив, що його країна виділить €1 млрд на придбання військового обладнання у США для використання в Україні.

«Іспанія зберігає довгострокове зобов'язання щодо суверенітету та оборони України і буде дотримуватися його протягом усього періоду війни», – заявив Альбарес. На запитання про масштаби цього зобов'язання міністр відповів, що минулого року Іспанія виділила €1 млрд на придбання військового обладнання для України і що цього року очікується «щось подібне».

До слова, міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що в Україні з’явились 370 нових зразків боєприпасів, із них 250 – для безпілотників.

За словами міністра, такими є результати чергового етапу реалізації Міністерством оборони експериментального проєкту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів.