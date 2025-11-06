Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїльський міністр закликав євреїв покинути Нью-Йорк

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїльський міністр закликав євреїв покинути Нью-Йорк
Аміхай Шиклі звернувся до євреїв
фото: Flash90

Шиклі: Нью-Йорк більше не буде таким, як раніше, особливо для єврейської громади

Міністр з питань діаспори та боротьби з антисемітизмом Ізраїлю Аміхай Шиклі після того, як на виборах мера Нью-Йорка переміг Зограна Мамдані, закликав євреїв залишити місто. Про це він написав у соцмережі Х, передає «Главком».

«Це критичний поворотний момент для міста Нью-Йорк. Вибір, який зробив Нью-Йорк, підриває основи місця, яке з кінця 19 століття давало свободу і можливість успіху мільйонам єврейських біженців, місця, яке стало оплотом найбільшої єврейської громади в світі за межами Ізраїлю», – йдеться у дописі.

Шиклі додав, що новообраний мер є прихильником ХАМАС.

«Нью-Йорк більше не буде таким, як раніше, особливо для єврейської громади. Нью-Йорк з відкритими очима крокує до прірви, в яку впав Лондон. Свічка свободи цього прекрасного міста згасла, і немає сенсу витрачати слова на те, що все буде добре, бо в цьому місті нічого не буде добре. Я закликаю євреїв Нью-Йорка позитивно розглянути можливість переїзду до Ізраїлю», – додав міністр.

Нагадаємо, 34‑річний політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на виборах мера Нью‑Йорка. Він стане наймолодшим мером міста за понад століття, а також першим мусульманином, першим представником південноазійського походження і першим мером, народженим в Африці.

Раніше стало відомо, що майже 800 тис. жителів Нью-Йорка мають намір залишити місто через те, що політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на виборах.

До слова, президент США Дональд Трамп висловив різку критику на адресу Зограна Мамдані, новообраного мера Нью-Йорка, вважаючи його перемогу результатом «втрати суверенітету» для країни. Про це він заявив під час виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі.

Як повідомлялося, демократ Зогран Мамдані, який переміг на виборах мера Нью-Йорка, оголосив про створення своєї перехідної команди, до складу якої увійшли виключно жінки.

Читайте також:

Теги: Нью-Йорк Ізраїль США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будапешт зірвано. Коли можливі нові мирні переговори?
Будапешт зірвано. Коли можливі нові мирні переговори?
22 жовтня, 11:12
Через атаку ворога у Харкові виникла пожежа
Удари по Харкову, вибухи у Білгороді: головне за ніч
7 жовтня, 05:26
Міністр фінансів США Скотт Бессент та віцепрем’єр Китаю Хе Ліфен обговорять шляхи уникнення подальшої ескалації у торговельних відносинах
США та Китай готуються до нового раунду торговельних переговорів
18 жовтня, 06:39
Автомобіль Police Unmanned Ground Vehicle (PUG)
Поліція США представила патрульний автономний автомобіль із ШІ: що він вміє
22 жовтня, 16:03
Bloomberg: США тиснуть на Угорщину для зупинки імпорту російської нафти
Bloomberg: США тиснуть на Угорщину для зупинки імпорту російської нафти
28 жовтня, 04:36
Окупанти атакували Чернігівщину
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
1 листопада, 06:03
Близько половини американців вважають, що найкращі часи країни вже позаду
Чи пережили США свої найкращі часи? Опитування показало різницю в поглядах американців
4 листопада, 01:59
Зеленський зробив заяву про експорт зброї
Виробництво БпЛА. Зеленський анонсував візит команди США до України
3 листопада, 20:13
Прийнята постанова підтверджує готовність України до поглиблення економічної співпраці зі США
Уряд затвердив створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови
Сьогодні, 18:14

Політика

Ізраїльський міністр закликав євреїв покинути Нью-Йорк
Ізраїльський міністр закликав євреїв покинути Нью-Йорк
Виробництво боєприпасів. Генсек НАТО повідомив, як Путін спіймав облизня
Виробництво боєприпасів. Генсек НАТО повідомив, як Путін спіймав облизня
Зеленський провів розмову з президентом Кенії Руто
Зеленський провів розмову з президентом Кенії Руто
ЄС закликав Росію припинити ядерні погрози
ЄС закликав Росію припинити ядерні погрози
Громадяни Південної Африки, які воюють проти України, звернулися до свого президента з проханням
Громадяни Південної Африки, які воюють проти України, звернулися до свого президента з проханням
«Будь-хто, хто проникне – постраждає»: Ізраїль закрив кордон з Єгиптом
«Будь-хто, хто проникне – постраждає»: Ізраїль закрив кордон з Єгиптом

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua