Ізраїльський міністр закликав євреїв покинути Нью-Йорк

Шиклі: Нью-Йорк більше не буде таким, як раніше, особливо для єврейської громади

Міністр з питань діаспори та боротьби з антисемітизмом Ізраїлю Аміхай Шиклі після того, як на виборах мера Нью-Йорка переміг Зограна Мамдані, закликав євреїв залишити місто. Про це він написав у соцмережі Х, передає «Главком».

«Це критичний поворотний момент для міста Нью-Йорк. Вибір, який зробив Нью-Йорк, підриває основи місця, яке з кінця 19 століття давало свободу і можливість успіху мільйонам єврейських біженців, місця, яке стало оплотом найбільшої єврейської громади в світі за межами Ізраїлю», – йдеться у дописі.

Шиклі додав, що новообраний мер є прихильником ХАМАС.

«Нью-Йорк більше не буде таким, як раніше, особливо для єврейської громади. Нью-Йорк з відкритими очима крокує до прірви, в яку впав Лондон. Свічка свободи цього прекрасного міста згасла, і немає сенсу витрачати слова на те, що все буде добре, бо в цьому місті нічого не буде добре. Я закликаю євреїв Нью-Йорка позитивно розглянути можливість переїзду до Ізраїлю», – додав міністр.

Нагадаємо, 34‑річний політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на виборах мера Нью‑Йорка. Він стане наймолодшим мером міста за понад століття, а також першим мусульманином, першим представником південноазійського походження і першим мером, народженим в Африці.

Раніше стало відомо, що майже 800 тис. жителів Нью-Йорка мають намір залишити місто через те, що політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на виборах.

До слова, президент США Дональд Трамп висловив різку критику на адресу Зограна Мамдані, новообраного мера Нью-Йорка, вважаючи його перемогу результатом «втрати суверенітету» для країни. Про це він заявив під час виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі.

Як повідомлялося, демократ Зогран Мамдані, який переміг на виборах мера Нью-Йорка, оголосив про створення своєї перехідної команди, до складу якої увійшли виключно жінки.