«Вона просто хайпує». Полякова звинуватила дружину Віктора Павліка на тлі скандалу з концертом співака

Катенина Репяхова оприлюднила особисте листування з Олею Поляковою

Українська співачка Оля Полякова втрутилась у скандал із концертом Віктора Павліка. Співачка відповіла на слова його дружини Катерини Репяхової про те, що вона відмовилася від того, аби на концерті артисту вкололи адреналін. Про це пише «Главком» із посилання на соцмережі Олі Полякової.

Оля Полякова відповіла на сторис Катерини Репяхової, яка опублікувала відео, де вона виступає проти того, щоб її чоловіку Віктору Павліку вкололи адреналін. Співачка написала у відповідь на публікацію Репяхової: «Ну й дарма! Це єдиний спосіб зазвучати».

Катерина Репяхової відмовилася від того, аби Віктору Павліку вкололи адреналін на концерті

Після цього Катерина Репяхова оприлюднила скриншот переписки з Поляковою. Та додала свій коментар: «От Оля Полякова теж вважає, що треба було колоти Віктору Павліку адреналін, щоб зазвучати. Не знала, що в неї медична освіта, щоб такі поради давати».

Оля Полякова втрутилась у скандал із концертом Віктора Павліка

Через це Олі Поляковій довелось вийти на зв’язок та пояснити свої слова. Вона заявила, що зірки не колять адреналін у голосові зв’язки, а лише поливають їх. «Усі, хто дотичний до вокалу, знають, що адреналін у зв’язки ніхто не вколює. Адреналін виключно поливають на зв’язки, щоб судини звузилися і з’явився голос. Це абсолютно нешкідлива процедура», – пояснила зірка.

Також співачка звернулася до Катерини Репяхової. Оля Полякова заявила, що дружина Віктора Павліка «хайпує» на скандалі, який відбувся на його концерті. «А ця жіночка, я, на жаль, не знаю, як її звати, дружина Павлика, вона просто хайпує на цій історії, просто хайпожорка, ось і все. Хто дуже переживає за серце Павлика, як ви думаєте, скандал, який вона влаштувала навколо нього, він на його серце не вплине?… І ще одне: якщо ви викладаєте особисту переписку, то будьте готові отримати», – висловилася виконавиця.

Нагадаємо, 22 березня 2026 року, Національний палац мистецтв «Україна» першим оприлюднив офіційну заяву щодо неприпустимого інциденту, який стався під час сольного концерту Народного артиста України Віктора Павліка. За повідомленням адміністрації, за лаштунками виник конфлікт, під час якого продюсер концерту дозволив собі неприйнятну поведінку та нецензурну лайку в бік дружини артиста, матері його сина Катерини Миколаївни Павлік (Репяхової).

Крім цього на концерті Віктора Павліка відбулося ще одне непорозуміння. Дружину артиста Катерину Репяхову обурило ставлення до глядачів. За її словами, охорона забороняла дарувати Віктору Павліку квіти та не дозволяла танцювати. Тож дружина співака звернулась до Палацу «Україна» з вимогою публічних вибачень.