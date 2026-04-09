«Як ти втік, ж тебе закрила і ноги зламала!» Полякова «увірвалася» на інтерв’ю свого чоловіка

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Полякова зателефонувала своєму чоловіку під час інтерв'ю
Співачка попередила свого чоловіка, аби він не висловлювався про неї та її друзів у своєму інтерв'ю

Співачка Оля Полякова перервала інтерв’ю свого чоловіка Вадима Буряковського в журналіста Дмитра Гордона. Зірка зателефонувала своєму чоловіку та жартома попередила його, що він більше не вийде з дому після попереднього інтерв’ю Гордону. Про це розповідає «Главком» із посиланням на інтерв'ю.

Під час розмови з Дмитром Гордоном Вадиму Буряковському зателефонувала Оля Полякова. Співачка пожартувала, що вона не розуміє, як її чоловік вийшов із дому, адже вона «закрила його і зламала йому ноги» після його недавнього інтерв'ю.

«А як ти втік? Я ж тебе закрила і ноги зламала», – сказала Полякова. На що Буряковський відповів: «Ну слухай, а ти забула, що в нас два виходи з квартири, ти забула замурувати».

Після цього Буряковський передав свій телефон Гордону, який теж поговорив із Поляковою. Журналіст із гумором розповів співачці, що її чоловік став суперзіркою в мережі після його недавнього інтерв’ю. «Що ти з Вадиком зробила? А ти знаєш, що Вадік – суперзірка? До тебе на концерти тепер ходитимуть люди й казатимуть: «Підемо послухаємо дружину Вадіка», – сказав Гордон.

У відповідь Полякова пожартувала, що тепер її чоловіка можна відправляти на гастролі, щоб він почав заробляти. Також Полякова попередила Буряковського, аби він не обговорював на інтерв’ю теми, які стосуються її. Зокрема артистка натякнула своєму чоловіку, щоб він більше згадував про її друзів, а саме Марію Єфросиніну та її чоловіка, яких він розкритикував на минулому інтерв’ю в Гордона.

«Хочу сказати, ти, Вадік, там по хвилях своєї пам’яті плавай, а я про свої хвилі сама розповім. Зрозумів? Ти там знаходишся не як ти, а як мій чоловік. Тому обговорюй своїх друзів, а моїх не чіпай. Точно знаю, що з дому він більше не вийде», – заявила співачка.

Також Дмитро Гордон попросив Олю Полякову більше не закривати Вадима Буряковського вдома. На це артистка не відповіла, але обіцяла, що її чоловік цього разу був востаннє на інтерв’ю у Гордона. «Я можу точно пообіцяти, що він у тебе цього разу востаннє. Вадік, ти там попрощайся з усіма», – сказала Полякова. «Дорогі глядачі, на жаль, ви мене більше не побачите», – додав Буряковський.

Наостанок Полякова дозволила Гордону та Буряковському договорити, але з умовою, щоб їхня розмова не стала приводом для нових скандалів, як минулого разу.

До слова, чоловік співачки Олі Полякової, 63-річний бізнесмен Вадим Буряковський викликав безліч обговорень у мережі після свого недавнього інтерв’ю. Зокрема, його заяви про ведучу Машу Єфросиніну та її родину змусили Олю Полякову публічно вибачитися за свого чоловіка.

В інтерв’ю Дмитру Гордону Вадим Буряковський розповів про своє ставлення до подруги своєї дружини Маші Єфросиніної. Після цього Буряковський згадав те, як між ним та Єфросініною відбулося непорозуміння. Разом із цим, коментуючи ситуацію, бізнесмен назвав чоловіка Маші Єфросиніної «мажором».

