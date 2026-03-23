Чоловік Полякової розкритикував Єфросиніну та назвав її чоловіка «мажором». Співачка відреагувала

Вадим Буряковський розповів про своє ставлення до Маші Єфросиніної

Чоловік співачки Олі Полякової, 63-річний бізнесмен Вадим Буряковський викликав безліч обговорень у мережі після свого недавнього інтерв’ю. Зокрема, його заяви про ведучу Машу Єфросиніну та її родину змусили Олю Полякову публічно вибачитися за свого чоловіка, пише «Главком».

Заяви Вадима Буряковського про Машу Єфросиніну

В інтерв’ю Дмитру Гордону Вадим Буряковський розповів про своє ставлення до подруги своєї дружини Маші Єфросиніної. Він заявив, що Єфросиніна до того, як почала співпрацювати з Поляковою, була «закритою», тож саме співачка допомогла їй відкритися.

«Маша подобається на сцені. У житті вона не така відкрита. Завдяки Олі вона розкрилася. У першій передачі вона була затиснута. Я ж її дивився по телеканалу з Юрою Горбуновим, і вона мені як рідна. Нічого не кажу, а потім ця трансформація. І їй доводиться доводити, що вона – найкраща. Це ж важко. У неї і у багатьох є ця риса», – зазначив Буряковський в інтерв’ю.

Після цього Буряковський згадав те, як між ним та Єфросініною відбулося непорозуміння. Разом із цим, коментуючи ситуацію, бізнесмен назвав чоловіка Маші Єфросиніної «мажором».

Вадим Буряковський дав інтерв'ю Дмитру Гордону

«Мене щось запитали, і я якось сказав, що вони взяли й поїхали з її чоловіком. Я навіть не розумію, чому. Може, не в тому тоні сказав або якийсь привід був, щоб Тимур правильно зрозумів. Хоча я не міг нічого образливого сказати. Просто Тимур же з мажорів, а мажорам усе важко переживати. Щоб усього досягти, він палець об палець не вдарив», – розповів бізнесмен.

Також у своєму інтерв’ю Вадим Буряковський розкритикував будинок Маші Єфросиніної, коли він із Поляковою був на дні народженні ведучої. «Ми святкували останній день народження Маші. Вона нас запросила. Це будинок його батька в Лісниках. Я подивився, у якому занедбаному стані перебуває дім, і був вражений», – висловився він.

Реакція Полякової на заяви її чоловіка про Машу Єфросиніну

Поляковій довелося вибачатися за свого чоловіка фото: Іnstagram/polyakovamusic

Ці слова стали темою для обговорень у мережі, на що й відреагувала Оля Полякова. Співачка публічно вибачилася за висловлювання свого чоловіка. Про це зірка написала у своєму блозі в Instagram та поділився світлиною, де вона зі своєю донькою Марією стоять разом із Машею Єфросініною та її родиною.

«Я щиро поважаю Машу, Тимура і їхню сім’ю. Для мене це приклад гідних, міцних і довготривалих стосунків, до яких є тільки повага. Саме тому мені було вкрай неприємно почути слова мого чоловіка в його інтерв’ю на адресу Маші і її родини – я їх не поділяю і відверто кажучи була шокована його заявами, які могли зробити боляче важливим для мене людям», – зазначила Полякова.

Артистка також зізналася, що вона була шокована заявами Буряковського, тож вона вибачилася та додала, що їй «шкода» через це. «Я хочу це чітко зафіксувати: це його особиста позиція. Не моя. Іноді близькість не означає тотожність думок. Але я вважаю за потрібне вибачитись! Мені шкода!» – додала виконавиця.

Оля Полякова розкритикувала слова Вадима Буряковського фото: скриншот Threads

Крім цього, у соцмережі Threads Оля Полякова розкритикувала слова Вадима Буряковського. Напередодні, у ще одному дописі артистка жартома написала, що її чоловік живий, але з дому після свого інтерв’ю більше не вийде. «Цікаво, а в який момент давати публічні оцінки походженню друзів своїх близьких, обговорювати їхній матеріальний стан, стан житла, куди тебе запросили, обезцінювати їхню роботу стало норм, а вибачитися за це – не норм?» - написала артистка.

Реакція мережі на інтерв’ю чоловіка Полякової та його заяви про Єфросиніну

Користувачі стали на захист чоловіка Полякової фото: Іnstagram/polyakovamusic

У коментарях під дописом із вибаченням Олі Полякової, користувачі навпаки стали на захист її чоловіка. Вони зауважили, що співачка не мала вибачатися, адже Буряковський сказав правду:

«А чого Ваш чоловік має вибачатися за свою думку? Він сказав що думає і вкрай толерантно. Не пресуйте чоловіка».

«Ваш чоловік сказав правду».

«Дожилися вже, що за правду ще і вибачатися треба».

«Нормально мужик сказав. Він у тому віці, що каже як є, йому не потрібно вдягати маску, щоб комусь сподобатися».

Українці заявили, що інтерв’ю Вадима Буряковського було одним із найщиріших за останній час фото: Іnstagram/polyakovamusic

Також у коментарях українці заявили, що інтерв’ю Вадима Буряковського було одним із найщиріших за останній час. Користувачі погодилися зі словами бізнесмена про Єфросініну та підтримали його:

«Давайте організуємо фан-клуб Вадіка. Будемо дружити проти Маші Оля, не чіпайте чоловіка, він сказав те, що всі й так бачать у Марії. А ви крута й чоловік ваш теж. І діти чудові! Миру всім!»

«Найкраще інтервʼю за останні роки. Нічого він поганого не сказав і був правий на 100 %, Оля відкрила Машу».

«Дуже класне інтервʼю. Ще повчитись треба називати речі своїми іменами й не боятись що хто подумає».

