«Свята людина». Нардеп Кучеренко розповів про курйозну ситуацію із чоловіком Полякової

Депутат розповів, як познайомився з Вадимом Буряковським у спортивному клубі

Народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко познайомився із чоловіком співачки Олі Полякової, бізнесменом Вадимом Буряковським 15 років тому. Тоді політик став свідком курйозної історії стосунків Полякової та Буряковського. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Facebook.

За словами Олексія Кучеренка, він познайомився з Вадимом Буряковським у спортивному клубі. Туди також ходила й сама Оля Полякова, яку нардеп назвав «мирною ядерною бомбою».

«З Вадимом – чоловіком мирної «ядерної бомби» співачки Олі я познайомився років 15 тому. Ходили в один спортклуб. Коли Оля була в тренажерному залі, я звідти одразу тікав. Вона гіперактивна – «тренувала» тренерів та гучно й постійно розмовляла. Для мене це мука та катастрофа просто. Я тікав поплавати трохи й полежати на масажі», – написав політик.

Олексій Кучеренко став свідком курйозної історії стосунків Полякової та Буряковського фото: скриншот Alexey Kucherenko/Facebook

Нардеп розповів, що став свідком того, як Полякова постійно телефонувала Буряковському. Тоді бізнесмен зізнався Кучеренко, що він не може не відповісти дружині.

«Масажна кімнатка на двох – лежимо ми з Вадимом поруч на кушетках. Я тільки-но відійшов від тренажерного залу й хочу трохи відпочити. А у Вадима наяриває «мобільник» і він кожні три хвилини щось комусь довго пояснює та виправдовується. Ну зрозуміло, що не «комусь» – а Олі. Спочатку я гучно та демонстративно дихав та кашляв, ну типу інтелігентно. Потім не витримав. Кажу: «Вадік, скажи чесно. Що може відбуватися нового кожні три хвилини?» Він каже: «Я сам не можу зрозуміти». Я запитую: «А не відповідати можеш?» Він зітхнув і чесно каже: «Ні, не можу», – написав Олексій Кучеренко.

Вадим Буряковський та Оля Полякова перебувають у шлюбі понад 20 років фото з відкритих джерел

За словами депутата, тоді Полякова зателефонувала своєму чоловіку разів 10. Тож Олексій Кучеренко поцікавився в Буряковського, як він витримує стільки дзвінків та питань від дружини: «Тоді я вже після десятого дзвінка запитую: «Вадік, а як ти виживаєш?» Він подумав і сокровенно каже: «Я її дуже люблю!» Я помовчав і потім кажу: «Тоді питань до тебе я більше не маю, друже. Ти свята людина».

До своєї розповіді депутат додав, що вирішив поділитися цим після інтерв’ю Вадима Буряковського, що стало темою обговорення в мережі. «Хай у вас усе буде добре, Вадиме та Олю. Й у ваших дітей. Й у всіх українців. Бо любов – це велика сила. Навіяно останнім щирим інтервʼю цього взірця роду чоловічого», – резюмував Олексій Кучеренко.

Нагадаємо, 63-річний чоловік Олі Полякової розкрив секрети їхнього шлюбу. Вадим Буряковський заявив, що співачка Оля Полякова – емоційна людина, тому у стосунках із нею бувають не лише скандали, але й бійки. Крім цього, у шлюбі Полякової та Буряковського бувають й кризи. Причиною проблем у стосунках бізнесмен називає відстань через тривалі відрядження артистки. Також Вадим Буряковський прокоментував чутки про зраду у їхньому шлюбі з Поляковою.

У цьому інтерв'ю Вадим Буряковський зробив декілька заяв про ведучу Машу Єфросиніну та її родину. В інтерв’ю Дмитру Гордону Вадим Буряковський розповів про своє ставлення до подруги своєї дружини Маші Єфросиніної та назвав чоловіка ведучої «мажором». Ці слова стали темою для обговорень у мережі, на що відреагувала Оля Полякова. Співачка публічно вибачилася за висловлювання свого чоловіка. До слова, Оля Полякова та Вадим Буряковський перебувають у шлюбі понад 20 років. Вони мають двох спільних дітей: старшу доньку Марію та молодшу Алісу.