Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Свята людина». Нардеп Кучеренко розповів про курйозну ситуацію із чоловіком Полякової

glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Оля Полякова та Вадим Буряковський одружені вже понад 20 років та мають двох дітей
фото з відкритих джерел

Депутат розповів, як познайомився з Вадимом Буряковським у спортивному клубі

Народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко познайомився із чоловіком співачки Олі Полякової, бізнесменом Вадимом Буряковським 15 років тому. Тоді політик став свідком курйозної історії стосунків Полякової та Буряковського. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Facebook.

За словами Олексія Кучеренка, він познайомився з Вадимом Буряковським у спортивному клубі. Туди також ходила й сама Оля Полякова, яку нардеп назвав «мирною ядерною бомбою».

«З Вадимом – чоловіком мирної «ядерної бомби» співачки Олі я познайомився років 15 тому. Ходили в один спортклуб. Коли Оля була в тренажерному залі, я звідти одразу тікав. Вона гіперактивна – «тренувала» тренерів та гучно й постійно розмовляла. Для мене це мука та катастрофа просто. Я тікав поплавати трохи й полежати на масажі», – написав політик.

Олексій Кучеренко став свідком курйозної історії стосунків Полякової та Буряковського
фото: скриншот Alexey Kucherenko/Facebook

Нардеп розповів, що став свідком того, як Полякова постійно телефонувала Буряковському. Тоді бізнесмен зізнався Кучеренко, що він не може не відповісти дружині.

«Масажна кімнатка на двох – лежимо ми з Вадимом поруч на кушетках. Я тільки-но відійшов від тренажерного залу й хочу трохи відпочити. А у Вадима наяриває «мобільник» і він кожні три хвилини щось комусь довго пояснює та виправдовується. Ну зрозуміло, що не «комусь» – а Олі. Спочатку я гучно та демонстративно дихав та кашляв, ну типу інтелігентно. Потім не витримав. Кажу: «Вадік, скажи чесно. Що може відбуватися нового кожні три хвилини?» Він каже: «Я сам не можу зрозуміти». Я запитую: «А не відповідати можеш?» Він зітхнув і чесно каже: «Ні, не можу», – написав Олексій Кучеренко.

Вадим Буряковський та Оля Полякова перебувають у шлюбі понад 20 років
Вадим Буряковський та Оля Полякова перебувають у шлюбі понад 20 років
фото з відкритих джерел

За словами депутата, тоді Полякова зателефонувала своєму чоловіку разів 10. Тож Олексій Кучеренко поцікавився в Буряковського, як він витримує стільки дзвінків та питань від дружини: «Тоді я вже після десятого дзвінка запитую: «Вадік, а як ти виживаєш?» Він подумав і сокровенно каже: «Я її дуже люблю!» Я помовчав і потім кажу: «Тоді питань до тебе я більше не маю, друже. Ти свята людина».

До своєї розповіді депутат додав, що вирішив поділитися цим після інтерв’ю Вадима Буряковського, що стало темою обговорення в мережі. «Хай у вас усе буде добре, Вадиме та Олю. Й у ваших дітей. Й у всіх українців. Бо любов – це велика сила. Навіяно останнім щирим інтервʼю цього взірця роду чоловічого», – резюмував Олексій Кучеренко.

Нагадаємо, 63-річний чоловік Олі Полякової розкрив секрети їхнього шлюбу. Вадим Буряковський заявив, що співачка Оля Полякова – емоційна людина, тому у стосунках із нею бувають не лише скандали, але й бійки. Крім цього, у шлюбі Полякової та Буряковського бувають й кризи. Причиною проблем у стосунках бізнесмен називає відстань через тривалі відрядження артистки. Також Вадим Буряковський прокоментував чутки про зраду у їхньому шлюбі з Поляковою.

У цьому інтерв'ю Вадим Буряковський зробив декілька заяв про ведучу Машу Єфросиніну та її родину. В інтерв’ю Дмитру Гордону Вадим Буряковський розповів про своє ставлення до подруги своєї дружини Маші Єфросиніної та назвав чоловіка ведучої «мажором». Ці слова стали темою для обговорень у мережі, на що відреагувала Оля Полякова. Співачка публічно вибачилася за висловлювання свого чоловіка. До слова, Оля Полякова та Вадим Буряковський перебувають у шлюбі понад 20 років. Вони мають двох спільних дітей: старшу доньку Марію та молодшу Алісу.

Читайте також:

Теги: депутат співачка шоубіз Оля Полякова Олексій Кучеренко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співачка не поділилася подробицями інциденту і не повідомила, що зникло
Ірину Білик пограбували в Європі
1 березня, 21:46
Іво Бобул заявляв, що Ані Лорак витіснили з українського шоубізу через конкуренцію
Ані Лорак підтримала Іво Бобула
3 березня, 12:42
Київський мер за відсутності секретаря Київради сам проводить її засідання
Заступник Кличка пояснив, чому Київрада досі працює без секретаря
7 березня, 21:15
Соцмережі порівняли Олю Полякову зі Світланою Лободою
Оля Полякова показалася у новому образі: соцмережі порівняли співачку з Лободою
9 березня, 11:55
Цибульська заявила, що не планувала проводити концерт в День пам’яті жертв Голодомору
Концерт у День пам’яті жертв Голодомору. Ольга Цибульська прокоментувала скандал
10 березня, 16:39
Сергій Іванов уже завершив базову загальну військову підготовку
Скандальний блогер Сергій Іванов, який нібито мав бронювання від влади, пішов до війська
14 березня, 16:34
Новий міст стане своєрідною копією знаменитого мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі
Будівництво третього мосту на Оболоні: чому проєкт розкритикували активісти та депутати
19 березня, 17:13
Вадим Буряковський та Оля Полякова перебувають у шлюбі понад 20 років
Бійки, зради та ревнощі. 63-річний чоловік Олі Полякової розкрив секрети їхнього шлюбу
20 березня, 12:12
Трек створили як частину благодійної ініціативи на підтримку Сил оборони України
Даша Астаф’єва та Курган & Agregat переспівали хіт «Машина» українською
21 березня, 10:58

Шоу-біз

Чоловік Полякової розкритикував Єфросиніну та назвав її чоловіка «мажором». Співачка відреагувала
Чоловік Полякової розкритикував Єфросиніну та назвав її чоловіка «мажором». Співачка відреагувала
«Був двоєженцем»? Дослідник спадщини видатного кінорежисера розказав про таємниці його особистого життя
«Був двоєженцем»? Дослідник спадщини видатного кінорежисера розказав про таємниці його особистого життя
Скандал на концерті Віктора Павліка. Палац «Україна» звернувся до глядачів із роз’ясненням
Скандал на концерті Віктора Павліка. Палац «Україна» звернувся до глядачів із роз’ясненням
Ювілейний концерт Віктора Павліка у Палаці «Україна» закінчився скандалом з матюками
Ювілейний концерт Віктора Павліка у Палаці «Україна» закінчився скандалом з матюками
Головна білявка Голлівуду святкує ювілей. Різ Візерспун – 50 років
Головна білявка Голлівуду святкує ювілей. Різ Візерспун – 50 років

Новини

Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Сьогодні, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua