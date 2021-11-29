Голые аборигены и дача в горах. Комаров рассказал, какие у него отношения с женой

Дмитрий Комаров рассказал про путешествия Украиной

Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров в программе ЖВЛ поделился, как они с женой переживают его долгие отъезды в другие страны. По словам журналиста, даже в самых труднодоступных точках мира, он пытается выйти на связь со своей женой – Александрой Кучеренко.

«Я ночью выхожу в поле, где нет деревьев, ищу спутник и набираю жену. Когда мы были в Эквадоре в племени, я позвонил Саше по видеосвязи, показал, где мы ночуем и голых аборигенов» – комментирует журналист. Также Дмитрий поделился, что если он снимает программу в безопасной стране, то жена приезжает к нему, и они проводят немного времени вместе.

Из своей последней поездки в Эквадор, журналист рассказывает, что там было очень опасно: «Мы плыли по той самой реке, где в 2016 году убили гида, мне показали то самое место. Есть ли риск? В своих программах я всегда пытаюсь дойти до самой грани, пока ещё можно. Как журналист, я просто не могу по другому». За 13 лет съёмок программы «Мир наизнанку» журналист побывал во многих местах и пробовал местную еду, из-за чего отравления для Дмитрия стали нормой. Поэтому вся съёмочная группа возит с собой пяти килограммовую аптечку, что бы в нужный момент спасти свой организм.

В связи с пандемией коронавируса, некоторое время были закрыты мировые границы и журналист обзванивал посольства всех стран и континентов с надеждой на разрешение приехать к ним и снять сюжет: «Я пытался найти лазейку, чтобы снять хоть что-то». В этих условиях телеведущий принял судьбоносное решение и начал путешествовать по Украине и показывать самые завораживающие места. «После нашего путешествия в Асканию-Нову, сделали нормальную дорогу. Мы ехали ещё по ужасной дороге с ямами, а потом был наплыв туристов и решили отремонтировать дорогу».

После путешествия по Украине, Дмитрий Комаров купил участок земли в Карпатах, журналист признался, что он очень хочет построить там дом с видом на черногорский хребет.

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