Коротенький топ и ботильоны на шнуровке: Леди Гага в кожаном наряде поразила фотографов



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Леди Гага Legion-Media

33-летняя Леди Гага прилетела в Нью-Йорк, чтобы дать концерт в Apollo Theater

Певица Леди Гага во всей красе предстала перед объективами папарацци на выходе из своего отеля.

Исполнительница хита «Poker Face» известна своей любовью к экстравагантным образам. На этот раз она решила полностью облачиться в черную кожу, составив эффектный look. Певица выходила из отеля как дива, одетая в топ-полоску и облегающую юбку с широким поясом.

Наряд, открывший взгляду ее накаченный пресс и изящные ключицы, Леди Гага дополнила длинными перчатками и сумкой в тон. Отдельного внимания заслуживает обувь певицы — ботильоны певицы на шнуровке и очень высокой платформе.

Это еще не самые высокие каблуки, которые когда-либо надевала певица. Прошлым летом Леди Гага поразила публику, выйдя на такой платформе, что голова начинала кружиться только от одного взгляда на ее обувь.

Джерело: graziamagazine.ru