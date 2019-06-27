  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Коротенький топ и ботильоны на шнуровке: Леди Гага в кожаном наряде поразила фотографов

    • Розсилка
    Леди Гага - Коротенький топ и ботильоны на шнуровке: Леди Гага в кожаном наряде поразила фотографов
    Леди Гага
    Legion-Media

    33-летняя Леди Гага прилетела в Нью-Йорк, чтобы дать концерт в Apollo Theater

    Певица Леди Гага во всей красе предстала перед объективами папарацци на выходе из своего отеля.

    Исполнительница хита «Poker Face» известна своей любовью к экстравагантным образам. На этот раз она решила полностью облачиться в черную кожу, составив эффектный look. Певица выходила из отеля как дива, одетая в топ-полоску и облегающую юбку с широким поясом.

    Наряд, открывший взгляду ее накаченный пресс и изящные ключицы, Леди Гага дополнила длинными перчатками и сумкой в тон. Отдельного внимания заслуживает обувь певицы — ботильоны певицы на шнуровке и очень высокой платформе.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Коротенький топ и ботильоны на шнуровке: Леди Гага в кожаном наряде поразила фотографов
    Коротенький топ и ботильоны на шнуровке: Леди Гага в кожаном наряде поразила фотографов
    Legion-Media

    Это еще не самые высокие каблуки, которые когда-либо надевала певица. Прошлым летом Леди Гага поразила публику, выйдя на такой платформе, что голова начинала кружиться только от одного взгляда на ее обувь.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    знаменитости мода и красота певица одежда
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ