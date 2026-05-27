Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Країна-фіналістка Євробачення-2026 планує відмовитися від участі наступного року

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Мовник був незадоволеним фактом участі своєї країни на Євробаченні-2026
фото: EBU
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Країна має суттєві питання до Європейської мовної спілки 

Фламандський національний мовник Бельгії VRT заявив, що його участь у пісенному конкурсі Євробачення-2027 наразі під великим питанням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на VRT.

Причина відмови

Згідно з внутрішнім правилом ротації (кожен рік у Бельгії мовники чергуються між собою), саме VRT має відповідати за підготовку та вибір бельгійського представника наступного року, оскільки у 2026 році конкурсом займався франкомовний мовник RTBF. Проте керівництво компанії висунуло жорсткий ультиматум Європейській мовній спілці.

Речниця VRT Ясмін Ван дер Боргт чітко дала зрозуміти: якщо EBU не змінить свою позицію та не перегляне правила, Бельгія з високою ймовірністю оголосить бойкот. Так, VRT вимагає дозволити членам EBU провести пряме відкрите голосування стосовно того, чи має право Ізраїль продовжувати участь у конкурсі. Торік у грудні дві третини членів EBU вирішили, що в такому голосуванні немає потреби, оскільки в Газі було досягнуто тимчасового перемир'я, що згодом спровокувало офіційний бойкот віденського конкурсу 2026 року з боку п'яти інших держав.

Також бельгійський мовник чекає від організаторів відкритого засудження війни, насильства та демонстрації поваги до прав людини. До того ж, VRT критикує поточну систему прийому учасників, де рішення приймаються непрозоро. Наразі для участі країні достатньо мати повне членство в EBU (належати до Європейської зони мовлення або Ради Європи). Бельгійці ж наполягають на розробці чіткого, об'єктивного та зрозумілого зводу правил, за аналогією з іншими міжнародними організаціями, який би чітко визначав умови, за яких країна допускається або усувається від конкурсу.

Чому така поведінка є закономірною?

Протести VRT тривають уже не перший місяць. Через ігнорування їхніх зауважень під час півфіналів у Відні, коментатор Петер Ван де Вейре навіть відмовився їхати до Австрії та працював дистанційно із Брюсселя. Ба більше, рішення франкомовного мовника таки відправити свою співачку Essyla на Євробачення-2026, де вона посіла 21-ше місце, викликало у Бельгії справжній внутрішній політичний шторм. 

До того ж, фламандський мовник тісно пов'язаний з Нідерландами, адже основною мовою в цьому регіоні Бельгії є нідерландська. А Нідерланди, як і ще чотири інші країни, відмовилися від участв у конкурсі 2026 року. 

Нагадаємо, що одразу три країни розмірковують над своїм поверненням на Євробачення

Теги: Євробачення Ізраїль Нідерланди Бельгія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цуркану: На мою думку, журі не врахувало чутливість відносин між Молдовою, Румунією та Україною
Голова суспільного мовника Молдови подав у відставку через скандал із оцінками на Євробаченні-2026
19 травня, 00:02
Лавров заявив, що Росія не повернеться на «Євробачення» через «сатанинські» критерії конкурсу
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
18 травня, 15:08
Сурдоперекладачка Анфіса Худашова на фото говорить слово «світло»
Українська сурдоперекладачка підірвала мережу у фіналі Євробачення (фото)
17 травня, 03:53
Співачка Дара набрала загалом 516 балів
Болгарія перемогла на Євробаченні-2026, Україна посіла дев'яте місце
17 травня, 02:10
Leleka разом із бандуристом Ярославом Джусем представила Україну на Євробаченні 2026
Україна увійшла до десятки фіналістів Євробачення 2026
17 травня, 02:06
Цьогорічний конкурс стане ювілейним, 70-м Євробаченням
Перший півфінал Євробачення-2026: повне відео
12 травня, 21:59
Тамара Живкович представить на конкурсі у Відні сучасне звучання чорногорської музики
«Українці, ваш «Новий світанок» ось-ось настане». Інтерв’ю з представницею Чорногорії на Євробаченні-2026
11 травня, 21:00
Alicja дізналася про свою поїздку на Євробачення на наступний день після національного фіналу
«Я писала пісню для українців». Польська виконавиця Alicja – про довгий шлях до Євробачення-2026
5 травня, 21:15
фото з відкритих джерел (ілюстративне)
«Очікуємо поваги від Ізраїлю». Зеленький прокоментував ситуацію із краденим зерном
28 квiтня, 12:46

Шоу-біз

Країна-фіналістка Євробачення-2026 планує відмовитися від участі наступного року
Країна-фіналістка Євробачення-2026 планує відмовитися від участі наступного року
Фільм про те, як один прогноз погоди може змінити геополітичну карту світу. Кінопрем'єри тижня
Фільм про те, як один прогноз погоди може змінити геополітичну карту світу. Кінопрем'єри тижня
Виконавчий продюсер Євробачення відповів, чи повернеться Росія на конкурс
Виконавчий продюсер Євробачення відповів, чи повернеться Росія на конкурс
Порятунок для Євробачення? Одразу три країни розмірковують над своїм поверненням на конкурс
Порятунок для Євробачення? Одразу три країни розмірковують над своїм поверненням на конкурс
Оля Полякова відверто розповіла про стосунки з Єфросиніною після конфлікту
Оля Полякова відверто розповіла про стосунки з Єфросиніною після конфлікту
«Як сніг посеред літа». Макс Барських презентує новий сингл «Людина для мене»
«Як сніг посеред літа». Макс Барських презентує новий сингл «Людина для мене»

Новини

Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Сьогодні, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Сьогодні, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Сьогодні, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua