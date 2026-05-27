Країна-фіналістка Євробачення-2026 планує відмовитися від участі наступного року

Країна має суттєві питання до Європейської мовної спілки

Фламандський національний мовник Бельгії VRT заявив, що його участь у пісенному конкурсі Євробачення-2027 наразі під великим питанням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на VRT.

Причина відмови

Згідно з внутрішнім правилом ротації (кожен рік у Бельгії мовники чергуються між собою), саме VRT має відповідати за підготовку та вибір бельгійського представника наступного року, оскільки у 2026 році конкурсом займався франкомовний мовник RTBF. Проте керівництво компанії висунуло жорсткий ультиматум Європейській мовній спілці.

Речниця VRT Ясмін Ван дер Боргт чітко дала зрозуміти: якщо EBU не змінить свою позицію та не перегляне правила, Бельгія з високою ймовірністю оголосить бойкот. Так, VRT вимагає дозволити членам EBU провести пряме відкрите голосування стосовно того, чи має право Ізраїль продовжувати участь у конкурсі. Торік у грудні дві третини членів EBU вирішили, що в такому голосуванні немає потреби, оскільки в Газі було досягнуто тимчасового перемир'я, що згодом спровокувало офіційний бойкот віденського конкурсу 2026 року з боку п'яти інших держав.

Також бельгійський мовник чекає від організаторів відкритого засудження війни, насильства та демонстрації поваги до прав людини. До того ж, VRT критикує поточну систему прийому учасників, де рішення приймаються непрозоро. Наразі для участі країні достатньо мати повне членство в EBU (належати до Європейської зони мовлення або Ради Європи). Бельгійці ж наполягають на розробці чіткого, об'єктивного та зрозумілого зводу правил, за аналогією з іншими міжнародними організаціями, який би чітко визначав умови, за яких країна допускається або усувається від конкурсу.

Чому така поведінка є закономірною?

Протести VRT тривають уже не перший місяць. Через ігнорування їхніх зауважень під час півфіналів у Відні, коментатор Петер Ван де Вейре навіть відмовився їхати до Австрії та працював дистанційно із Брюсселя. Ба більше, рішення франкомовного мовника таки відправити свою співачку Essyla на Євробачення-2026, де вона посіла 21-ше місце, викликало у Бельгії справжній внутрішній політичний шторм.

До того ж, фламандський мовник тісно пов'язаний з Нідерландами, адже основною мовою в цьому регіоні Бельгії є нідерландська. А Нідерланди, як і ще чотири інші країни, відмовилися від участв у конкурсі 2026 року.

Нагадаємо, що одразу три країни розмірковують над своїм поверненням на Євробачення.