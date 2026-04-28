Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Очікуємо поваги від Ізраїлю». Зеленький прокоментував ситуацію із краденим зерном

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел (ілюстративне)
Ізраїль дозволив судну Abinsk зайти до порту Хайфа

Судно з зерном з окупованих територій прибуло в порт Ізраїлю, Київ готує санкції проти причетних

Президент України Володимир Зеленський заявив, що судно з українським зерном, яке Росія незаконно вивезла з окупованих територій, прибуло до порту Ізраїлю та готується до розвантаження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Такі дії є порушенням міжнародного права і не можуть розглядатися як легальний бізнес. «Придбання вкраденого в усіх нормальних країнах є діянням, яке тягне за собою юридичну відповідальність. Це стосується, зокрема, і вкраденого Росією зерна. Ще одне судно з таким зерном прибуло в порт Ізраїлю та готується до розвантаження», – заявив він.

Зеленський наголосив, що Росія системно вивозить зерно з тимчасово окупованих територій України, використовуючи пов’язані з окупаційною владою структури.

Президент також звернув увагу на роль приймаючої сторони. «Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни», – підкреслив він.

За словами Зеленського, Україна вже здійснила всі необхідні дипломатичні кроки, щоб запобігти таким поставкам, однак чергове судно не було зупинене.

У зв’язку з цим Київ готує санкційні заходи. «Україна на основі інформації від наших розвідок готує відповідний санкційний пакет, який буде охоплювати й тих, хто безпосередньо перевозить це зерно, і тих фізичних та юридичних осіб, хто намагається заробляти на такій кримінальній схемі», – зазначив президент.

Він додав, що ці санкції планують узгодити з європейськими партнерами. Україна також очікує реакції від Ізраїлю та наголошує на важливості дотримання партнерських відносин.

«Очікуємо, що влада Ізраїлю поважатиме Україну й не робитиме кроків, які послаблюють двосторонні відносини», – заявив Зеленський.

Йдеться про судно ABINSK, яке 14 квітня отримало дозвіл зайти до порту Хайфи. До цього корабель очікував рішення із 23 березня.

16 квітня Міністерство закордонних справ України закликало арештувати партію зерна, яку, за даними Києва, вивезли з тимчасово окупованих територій України та доставили до Ізраїлю цим судном.

Читайте також:

Теги: росія Україна зерно Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому заклики до поступок небезпечні
Чому розмови про поступки ведуть до катастрофи
11 квiтня, 21:21
Зеленський провів перемовини з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа (зліва)
Візит Зеленського до Сирії – серйозний геополітичний сигнал
7 квiтня, 21:08
Кухонна революція в Росії. Причини і можливі наслідки
Кухонна революція в Росії. Причини і можливі наслідки
30 березня, 08:56
На заводі «Нижньокамськнафтохімі» прогримів вибух
Стовп диму видно за кілометри. Потужний вибух стався на заводі в Татарстані
31 березня, 14:10
Лідери домовилися про «кроки в безпековому співробітництві»
Зеленський розповів, про що домовився з Ердоганом
4 квiтня, 19:33
Пєсков заявив, що Росія хоче не перемир'я з Україною, а міцного миру
Пєсков заявив, що Росія хоче не перемир'я з Україною, а міцного миру
10 квiтня, 23:38
Лубінець провів зустріч з Москальковою
Лубінець повідомив про переговори з омбудсменом РФ
13 квiтня, 19:23
Венс заявив, що пишається припиненням допомоги Україні
«Найбільше пишаюся»: Віцепрезидент США похизувався припиненням допомоги Україні
15 квiтня, 10:12
Чоловіка неодноразово притягували до відповідальності за так звану «дискредитацію» російської армії
Росіянин отримав реальний термін за підтримку України в соцмережах: подробиці
21 квiтня, 08:21

Політика

Новини

Міністр освіти назвав найпопулярніші предмети НМТ-2026
Сьогодні, 13:20
Двоє поляків напали з ножем на українця під час продажу авто
Сьогодні, 12:40
Українці у Німеччині можуть втратити виплати за відмову від роботи
Сьогодні, 12:15
В Україні місцями дощитиме: погода на 28 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Вчора, 16:45

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua