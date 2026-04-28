«Очікуємо поваги від Ізраїлю». Зеленький прокоментував ситуацію із краденим зерном

Судно з зерном з окупованих територій прибуло в порт Ізраїлю, Київ готує санкції проти причетних

Президент України Володимир Зеленський заявив, що судно з українським зерном, яке Росія незаконно вивезла з окупованих територій, прибуло до порту Ізраїлю та готується до розвантаження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Такі дії є порушенням міжнародного права і не можуть розглядатися як легальний бізнес. «Придбання вкраденого в усіх нормальних країнах є діянням, яке тягне за собою юридичну відповідальність. Це стосується, зокрема, і вкраденого Росією зерна. Ще одне судно з таким зерном прибуло в порт Ізраїлю та готується до розвантаження», – заявив він.

Зеленський наголосив, що Росія системно вивозить зерно з тимчасово окупованих територій України, використовуючи пов’язані з окупаційною владою структури.

Президент також звернув увагу на роль приймаючої сторони. «Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни», – підкреслив він.

За словами Зеленського, Україна вже здійснила всі необхідні дипломатичні кроки, щоб запобігти таким поставкам, однак чергове судно не було зупинене.

У зв’язку з цим Київ готує санкційні заходи. «Україна на основі інформації від наших розвідок готує відповідний санкційний пакет, який буде охоплювати й тих, хто безпосередньо перевозить це зерно, і тих фізичних та юридичних осіб, хто намагається заробляти на такій кримінальній схемі», – зазначив президент.

Він додав, що ці санкції планують узгодити з європейськими партнерами. Україна також очікує реакції від Ізраїлю та наголошує на важливості дотримання партнерських відносин.

«Очікуємо, що влада Ізраїлю поважатиме Україну й не робитиме кроків, які послаблюють двосторонні відносини», – заявив Зеленський.

Йдеться про судно ABINSK, яке 14 квітня отримало дозвіл зайти до порту Хайфи. До цього корабель очікував рішення із 23 березня.

16 квітня Міністерство закордонних справ України закликало арештувати партію зерна, яку, за даними Києва, вивезли з тимчасово окупованих територій України та доставили до Ізраїлю цим судном.