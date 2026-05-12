Перший півфінал Євробачення-2026: трансляція

Стежимо за першим шоу головного музичного конкурсу Європи

Стартував перший півфінал Євробачення-2026. На сцену вийдуть представники 15 країн, які змагатимуться за 10 місць у Грандфіналі, який пройде у суботу, 16 травня.

«Главком» публікує пряму трансляцію першого з шоу Євробачення-2026.

Також публікуємо пряму трансляцію першого півфіналу Євробачення-2026 з коментаторської студії, де коментатори Тімур Мірошниченко та Василь Байдак робитимуть огляд виступів учасників у серйозній або не дуже (як це обіцяв стендап-комік Байдак перед півфіналом) манері.

«Суспільне Мовлення» транслює Євробачення-2026 наживо на телебаченні, диджиталі та радіо:

Хто виступить у першому півфіналі Євробачення-2026?

Порядок виступів учасників першого півфіналу Євробачення-2026

Молдова: Satoshi – Viva, Moldova («Хай живе Молдова») Швеція: Felicia – My System («Моя система») Хорватія: Lelek – Andromeda («Андромеда») Греція: Akylas – Ferto («Давай!») Португалія: Bandidos do Cante – Rosa («Троянда») Грузія: Bzikebi – On Replay («На повторі») Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin («Вогнемет») Чорногорія: Tamara Živković – «Nova zora» («Новий світанок») Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True («Занадто епічно, щоб бути правдою») Ізраїль: Noam Bettan – Michelle («Мішель») Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice («Танцювати на льоду») Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más («Я лише хочу більшого») Сан-Марино: Senhit – Superstar («Суперзірка») Польща: Alicja – Pray («Молитва») Сербія: Lavina – Kraj mene («Біля мене»)

Як голосувати за фаворита

Українці офіційно під час першого півфіналу не голосують, адже наша країна змагатиметься в другому півфіналі. Проте якщо ви маєте SIM-картку або карту для розрахунків, яка випущена в одній з країн-учасниць півфіналу або тих країн, які взагалі не беруть участі в конкурсі, то ви можете проголосувати.

Вартість голосування суттєво різниться, тому на діаграмі нижче зібрані основні ціни за один відданий голос на конкурсі.

Ціна одного голосу в інших країнах фото: Elveon

Проголосувати на Євробаченні можна через телефоном, через SMS або онлайн на сайті esc.vote – залежно від країни, в якій ви перебуваєте. Кожен глядач може віддати до 10 голосів на кожен зі способів голосування.

У країнах-учасницях інструкції для голосування з’являтимуться на екрані під час трансляцій. Також усю інформацію можна знайти на сайті голосування. Глядачі з країн, які не беруть участі у конкурсі, можуть підтримати своїх фаворитів через esc.vote. Голосування для «Решти світу» відкривається опівночі напередодні кожного шоу, а також буде доступне під час прямих ефірів.

Нагадаємо, що 10 травня в австрійському Відні відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2025. Бірюзовою доріжкою пройшли всі 35 учасників, серед них – і українська представниця Leleka.