Перший півфінал Євробачення-2026: трансляція
Стежимо за першим шоу головного музичного конкурсу Європи
Стартував перший півфінал Євробачення-2026. На сцену вийдуть представники 15 країн, які змагатимуться за 10 місць у Грандфіналі, який пройде у суботу, 16 травня.
«Главком» публікує пряму трансляцію першого з шоу Євробачення-2026.
Також публікуємо пряму трансляцію першого півфіналу Євробачення-2026 з коментаторської студії, де коментатори Тімур Мірошниченко та Василь Байдак робитимуть огляд виступів учасників у серйозній або не дуже (як це обіцяв стендап-комік Байдак перед півфіналом) манері.
«Суспільне Мовлення» транслює Євробачення-2026 наживо на телебаченні, диджиталі та радіо:
- На сайтах «Суспільне Культура» та «Суспільне Євробачення»;
- На телеканалі «Суспільне Культура»;
- Прослухати на «Радіо Промінь».
Хто виступить у першому півфіналі Євробачення-2026?
- Молдова: Satoshi – Viva, Moldova («Хай живе Молдова»)
- Швеція: Felicia – My System («Моя система»)
- Хорватія: Lelek – Andromeda («Андромеда»)
- Греція: Akylas – Ferto («Давай!»)
- Португалія: Bandidos do Cante – Rosa («Троянда»)
- Грузія: Bzikebi – On Replay («На повторі»)
- Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin («Вогнемет»)
- Чорногорія: Tamara Živković – «Nova zora» («Новий світанок»)
- Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True («Занадто епічно, щоб бути правдою»)
- Ізраїль: Noam Bettan – Michelle («Мішель»)
- Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice («Танцювати на льоду»)
- Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más («Я лише хочу більшого»)
- Сан-Марино: Senhit – Superstar («Суперзірка»)
- Польща: Alicja – Pray («Молитва»)
- Сербія: Lavina – Kraj mene («Біля мене»)
Детальніше про представників країн та їх пісні читайте у матеріалі «Главкома» «Євробачення-2026: що потрібно знати про учасників першого півфіналу».
Як голосувати за фаворита
Українці офіційно під час першого півфіналу не голосують, адже наша країна змагатиметься в другому півфіналі. Проте якщо ви маєте SIM-картку або карту для розрахунків, яка випущена в одній з країн-учасниць півфіналу або тих країн, які взагалі не беруть участі в конкурсі, то ви можете проголосувати.
Вартість голосування суттєво різниться, тому на діаграмі нижче зібрані основні ціни за один відданий голос на конкурсі.
Проголосувати на Євробаченні можна через телефоном, через SMS або онлайн на сайті esc.vote – залежно від країни, в якій ви перебуваєте. Кожен глядач може віддати до 10 голосів на кожен зі способів голосування.
У країнах-учасницях інструкції для голосування з’являтимуться на екрані під час трансляцій. Також усю інформацію можна знайти на сайті голосування. Глядачі з країн, які не беруть участі у конкурсі, можуть підтримати своїх фаворитів через esc.vote. Голосування для «Решти світу» відкривається опівночі напередодні кожного шоу, а також буде доступне під час прямих ефірів.
«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії та Греції. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.
Читайте інтерв'ю:
- «Вірка Сердючка, Dancing Lasha Tumbai – це культово!» Інтерв’ю з Akylas – фаворитом Євробачення-2026
- «Українці, ваш «Новий світанок» ось-ось настане». Інтерв’ю з представницею Чорногорії на Євробаченні-2026
- На сцені Євробачення – нематеріальна спадщина ЮНЕСКО. Бліц-інтерв’ю з Bandidos do Cante – учасниками від Португалії
- Знає українську, але прославлятиме Молдову. Інтерв’ю з учасником Євробачення-2026 Satoshi
- Співачка, акторка та зірка соцмереж. Ексклюзивне інтерв’ю з представницею Німеччини на Євробаченні-2026
- «Я писала пісню для українців». Польська виконавиця Alicja – про довгий шлях до Євробачення-2026
- На сцену ювілейного Євробачення вийде вчителька англійської. Історія Atvara – представниці Латвії
Нагадаємо, що 10 травня в австрійському Відні відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2025. Бірюзовою доріжкою пройшли всі 35 учасників, серед них – і українська представниця Leleka.
Коментарі — 0