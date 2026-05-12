Перший півфінал Євробачення-2026: трансляція

Ілля Мандебура
Цьогорічний конкурс стане ювілейним, 70-м Євробаченням
фото: скриншот Eurovision Song Contest/YouTube

Стежимо за першим шоу головного музичного конкурсу Європи

Стартував перший півфінал Євробачення-2026. На сцену вийдуть представники 15 країн, які змагатимуться за 10 місць у Грандфіналі, який пройде у суботу, 16 травня.

«Главком» публікує пряму трансляцію першого з шоу Євробачення-2026.

Пряма трансляція першого півфіналу Євробачення-2026 на офіційному каналі конкурсу

Також публікуємо пряму трансляцію першого півфіналу Євробачення-2026 з коментаторської студії, де коментатори Тімур Мірошниченко та Василь Байдак робитимуть огляд виступів учасників у серйозній або не дуже (як це обіцяв стендап-комік Байдак перед півфіналом) манері.

Трансляція першого півфіналу Євробачення-2026 з коментаторської кабінки на офіційному каналі Суспільного

«Суспільне Мовлення» транслює Євробачення-2026 наживо на телебаченні, диджиталі та радіо:

Хто виступить у першому півфіналі Євробачення-2026?

Порядок виступів учасників першого півфіналу Євробачення-2026
фото: Eurovision
  1. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova («Хай живе Молдова»)
  2. Швеція: Felicia – My System («Моя система»)
  3. Хорватія: Lelek – Andromeda («Андромеда»)
  4. Греція: Akylas – Ferto («Давай!»)
  5. Португалія: Bandidos do Cante – Rosa («Троянда»)
  6. Грузія: Bzikebi – On Replay («На повторі»)
  7. Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin («Вогнемет»)
  8. Чорногорія: Tamara Živković – «Nova zora» («Новий світанок»)
  9. Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True («Занадто епічно, щоб бути правдою»)
  10. Ізраїль: Noam Bettan – Michelle («Мішель»)
  11. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice («Танцювати на льоду»)
  12. Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más («Я лише хочу більшого»)
  13. Сан-Марино: Senhit – Superstar («Суперзірка»)
  14. Польща: Alicja – Pray («Молитва»)
  15. Сербія: Lavina – Kraj mene («Біля мене»)

Детальніше про представників країн та їх пісні читайте у матеріалі «Главкома» «Євробачення-2026: що потрібно знати про учасників першого півфіналу».

Як голосувати за фаворита

Українці офіційно під час першого півфіналу не голосують, адже наша країна змагатиметься в другому півфіналі. Проте якщо ви маєте SIM-картку або карту для розрахунків, яка випущена в одній з країн-учасниць півфіналу або тих країн, які взагалі не беруть участі в конкурсі, то ви можете проголосувати. 

Вартість голосування суттєво різниться, тому на діаграмі нижче зібрані основні ціни за один відданий голос на конкурсі. 

Ціна одного голосу в інших країнах
фото: Elveon

Проголосувати на Євробаченні можна через телефоном, через SMS або онлайн на сайті esc.vote – залежно від країни, в якій ви перебуваєте. Кожен глядач може віддати до 10 голосів на кожен зі способів голосування.

У країнах-учасницях інструкції для голосування з’являтимуться на екрані під час трансляцій. Також усю інформацію можна знайти на сайті голосування. Глядачі з країн, які не беруть участі у конкурсі, можуть підтримати своїх фаворитів через esc.vote. Голосування для «Решти світу» відкривається опівночі напередодні кожного шоу, а також буде доступне під час прямих ефірів.

«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії та Греції. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.

Читайте інтерв'ю:

Нагадаємо, що 10 травня в австрійському Відні відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2025. Бірюзовою доріжкою пройшли всі 35 учасників, серед них – і українська представниця Leleka.

