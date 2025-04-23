Кума Зеленського пояснила, чому пішла з «Кварталу 95»

Олена Кравець: Рішення піти з «Кварталу» було для мене непростим

Українська ведуча та акторка Олена Кравець прокоментувала своє звільнення зі студії «Квартал 95» у 2022 році. В інтерв'ю Oboz.ua артистка зазначила, що це рішення було для неї складним. Про це повідомляє «Главком».

«Рішення піти з «Кварталу» було для мене непростим. Це величезна частина мого життя, і там – дуже рідні, дуже важливі для мене люди, з якими росла, творила, проживала свої найяскравіші професійні етапи. Тому було важко. Але всередині я розуміла: настав момент іти далі. Комунікація з колегами відбувалась спокійно, з повагою. Я на той момент була не в Україні, тож спілкувались переважно через листування. Я дуже вдячна, що мене прийняли з розумінням. Навіть якщо просто зробили вигляд, що зрозуміли – вдячна і за це», – зауважила Кравець.

Акторка зауважила, що наразі рідко спілкується з колегами, але не відчуває образ чи напруження.

«Ми зараз спілкуємось рідко, але я не відчуваю між нами образ чи напруження. У мені лишилося тепло. Чи допускаю я повернення? Станом на зараз – навряд. Але в житті ніколи не можна говорити «ніколи»», – заявила артистка.

Раніше ексакторка «Студії Квартал-95» та ведуча шоу «Тихий вечір» Олена Кравець розповіла, що у столичному театрі Франка відбудеться її моновистава. Моновистава (виступ соліста, який виконує всю програму, – «Главком») має назву «Можна я просто посиджу?».

До слова, Марія Кравець, донька телеведучої та акторки Олени Кравець, розповіла, чим зараз займається та як заробляє на життя.

Також Перша леді Олена Зеленська взяла участь у подкасті, де ведучою була донька Олени Кравець Марія. Разом вони поговорили про психічне здоров'я української молоді під час війни. Співведучою також стала семирічна дівчинка Поліна Медвідь. Вона теж долучилася до розмови про ментальний стан українських дітей. Учасниці проєкту обговорили тему боротьби з тривогою та страхами у період повномасштабної війни.