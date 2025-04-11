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Актори театру Франка виступили перед пораненими захисниками (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Наталія Сумська та Анатолій Гнатюк виступили перед військовими
фото: Facebook/Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

У Центральному клінічному госпіталі Державної прикордонної служби України відбувся виступ Наталії Сумської та Анатолія Гнатюка

Народні артисти України Наталія Сумська та Анатолій Гнатюк виступили перед захисниками в Центральному клінічному госпіталі Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.

«Щире слово, жива емоція, тепло сердець – усе це стало частиною зустрічі. Дякуємо нашим Героям за мужність. І нехай мистецтво й далі лікує – душу й серце», – йдеться у повідомленні.

Наталія Сумська виступила перед захисниками
Наталія Сумська виступила перед захисниками
фото: Facebook/Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка
Наталія Сумська та Анатолій Гнатюк виступили перед українськими бійцями
Наталія Сумська та Анатолій Гнатюк виступили перед українськими бійцями
фото: Facebook/Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

Наталія Сумська – провідна акторка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, народна артистка України (2000). Володарка кінопремії «Золота дзиґа» за роль ворожки Явдохи у фільмі «Чорний ворон» (2020). Триразова лауреатка театральної премії «Київська пектораль» (2000, 2011, 2015). Лауреатка Шевченківської премії (2008) та премії Кабміну імені Лесі Українки (2009).

Анатолій Гнатюк – актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, співак, телеведучий. Заслужений артист України (2004), народний артист України (2015).

Нагадаємо, що поки народні артисти України виступали перед захисникам у Центральному клінічному госпіталі Держприкордонслужби, на сцені Національного академічного драматичного театру ім. Франка готується прем’єра моновистави ексакторки «Студії Квартал-95» Олени Кравець. Ціни на квитки стартують від 490 грн до майже 3 тис. грн.

До слова, у День театру, 27 березня, президент України Володимир Зеленський нагородив відомих діячів театру та кіно «за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва». Найбільше перепало столичному театру Франка.

Як повідомлялося, ексміністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко побував у Національному театрі імені Івана Франка на виставі «Макбет». Він назвав її «новою сторінкою для українського театру». 

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Теги: вистава Театр Франка Олена Кравець

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