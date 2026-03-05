Головна Скотч Шоу-біз
Зірка «Гаррі Поттера» Емма Вотсон показалася на відпочинку з мексиканським мільярдером (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Емма Вотсон не приховує нових стосунків з мексиканським бізнесменом
колаж: glavcom.ua

Емму Вотсон застали за поцілунками зі спадкоємцем найбагатшої родини в Мексиці

Популярна британська акторка Емма Вотсон, найбільш відома за роллю Герміони у фільмах про Гаррі Поттера, показалася з новим обранцем. Партнером акторки виявився бізнесмен Гонсало Хевія Байєрес спадкоємець однієї з найбагатших родин Мексики. Про це пише «Главком» із посиланням на Quien.

Емму Вотсон та Гонсало Хевія Байєреса помітили разом. Пара показалася разом під час відпочинку на гірськолижному курорті Куршевель у Франції. Також закохані разом відпочивали на ще одному курорті узбережжя Мексики Пунта-Міті.

фото з відкритих джерел

На кадрах з відпочинку Емма Вотсон та її партнер разом відпочивають у ресторані. На інших фото пара поруч сидить в кафе, а на деяких кадрах з аеропорту акторка та бізнесмен не приховують своїх почуттів. Їхні поцілунки потрапили в об'єктиви ЗМІ.

фото з відкритх джерел

Як відомо, Емма Вотсон проводить час із бізнесменом Гонсало Хевія Байєресом, який є засновником і генеральним директором інвестиційної компанії HBeyond. Ця компанія займається новітніми технологіями у Нью-Йорку, Маямі та Мехіко. До того ж повідомляється, що Гонсало Хевія Байєресом є спадкоємцем однієї з найбагатших родин в Мексиці.

фото з відкритих джерел

Нагадаємо, компанія Warner Bros. офіційно оголосила про старт зйомок серіалу про «Гаррі Поттера» у Великій Британії. Реліз доповнено першим фото з майданчика, на якому представлено головного героя у виконанні Домініка Маклафліна. Рона та Герміону зіграють Аластар Стаут та Арабелла Стентон. В образі Хагріда з'явиться Нік Фрост, а Паапа Ессьеду стане новим Северусом Снейпом.

