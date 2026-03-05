Головна Скотч Шоу-біз
Ірина Білик презентувала спільну пісню з донькою власника АТБ

Ірина Білик випустила пісню з Анною Буткевич після спільного туру Європою
фото: Іinstagram/annabutkevych.official

Співачки анонсували спільну пісню у закордонному турі

Народна артистка Ірина Білик випустила нову пісню «Не ти, а я» в дуеті зі співачкою Анною Буткевич донькою бізнесмена та власника мережі магазинів АТБ Геннадія Буткевича. Виконавиці заспівали про кохання та розповіли, які сенси криє їхня нова пісня. Про це пише «Главком» із посиланням на пісню Ірини Білик в YouTube.

Пісня «Не ти, а я» вийшла на каналі Ірини Білик. Співачки презентували лише новий трек без кліпу. «Не ти, а я» – це зустріч двох сильних характерів і двох жіночих світів. У центрі пісні – момент істини, коли відповідальність за власні почуття стає актом внутрішньої свободи. Це історія про усвідомлення: інколи справжня гідність полягає не в боротьбі, а в здатності сказати «я» і зробити крок уперед», – йдеться в описі пісні.

Зазначається, що пісня «Не ти, а я» стала особливим етапом у творчості Ірини Білик та Анни Буткевич. «Це пісня про момент, коли ти не шукаєш винних. Ти приймаєш правду – і стаєш сильнішою.І я впевнена що така історія була хоч раз в житті у багатьох наших прихильниць які приходять на концерти», – прокоментувала Ірина Білик.

Ірина Білик & Анна Буткевич - Не ти, а я

Водночас Анна Буткевич каже, що ця пісня є можливістю показати те, що жіноча вразливість має власну силу. «У цій композиції для мене важливо було показати, що жіноча вразливість – це не слабкість, а глибина», – сказала Анна Буткевич.

Напередодні співачка Анна Буткевич вирушила в тур Європою з народною артисткою Іриною Білик. Анна Буткевич виступила у Відні на концерті Ірини Білик, а також виконала дует з примадонною. До слова співачки ще до релізу пісні виконали на сцені за кордоном спільну композицію «Не ти, а я». До слова, Ірина Білик та Анна Буткевич також вийшли на сцену у Цюриху та Мілані

Теги: народний артист співачка пісня Ірина Білик

