Російська акторка заявила про ненависть до Путіна та різко висловилася про політику Трампа

Росіянка засудила війну РФ в Україні на початку вторгнення та наразі живе в США

Російська акторка Маша Машкова заявила, що ненавидить Путіна та зізналася, що їй страшно жити в країні, якою керує Дональд Трамп. Акторка поділилася своїми думками та страхом, який вона відчуває через загострення конфлікту на Близькому Сході. Про це пише «Главком» із посиланням на допис акторки.

Маша Машкова розповіла, що з 28 лютого цього року вона відчуває страх та почувається погано. За її словами, вона перебувала в подібному стані на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Акторка додала, що ненавидить війни та диктаторів, як Путін, що їх розпочинають. «Я ненавиджу війни, я ненавиджу диктаторів, будь то Мадуро, Хамені, Путін», – сказала акторка.

Маша Машкова висловилася про президента США Дональда Трампа фото: скриншот Іnstagram/masha_mashkova_official

Крім цього, Маша Машкова висловилася про президента США Дональда Трампа. Росіянка наразі живе в США і не розуміє, що Трамп робить зі своєю країною. «Я не розумію, що зараз робить президент тієї країни, у якій я зараз живу, Дональд Трамп. Чи рятує він світ від лиходіїв, чи сам, будучи лиходієм, конкурує з ними, через гроші, через нафту. Якщо чесно, я взагалі більше нічого не розумію», – сказала Машкова.

Акторка додала, що у 2022 році від початку повномаштабного вторгнення вона перебувала в схожому стані, тоді її підтримала родина та допомогла робота. Тож із того часу росіянка їздить по Європі в гастролях зі спектаклем.

Маша Машкова не спілкується з батьком російським актором-пропагандистом Володимиром Машковим через розбіжності в поглядах на війну в Україні. Марія Машкова, на відміну він свого батька, засуджує російську агресію і часто публікує в мережі антивоєнні заклики.

Також повідомлялося, дочка путініста Машкова, яка підтримує Україну, заявила, що їй загрожує 15 років в’язниці. Акторка згадала про новий закон про кримінальне покарання «за фейки та дискредитацію російської армії», який був ухвалений у Росії напередодні, і зазначила, що їй навряд чи вдасться приїхати до Москви найближчим часом. Актриса вже багато років живе із сім’єю в США. За словами акторки їй за мої дописи виступи з початку повномасштабного вторгнення може загрожувати 15 років в’язниці, якщо вона повернеться до Росії.