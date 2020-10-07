53-летняя Николь Кидман призналась, с кем из мужчин была счастлива по-настоящему



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актриса вспомнила, что в браке с Томом Крузом царила идиллия

Николь Кидман и Том Круз поженились в 1990 году. Союз просуществовал 11 лет. За это время актеры усыновили двоих детей, которые после развода остались с отцом. В интервью The New York Times актриса призналась, то в те годы была по-настоящему счастлива.

В 1999 году пара принимала участие в съемках эротической картины Стенли Кубрика «С широко закрытыми глазами», где играли супругов. Николь вспомнила трогательные моменты того периода, когда после продолжительных съемок они, уставшие, но счастливые могли отправиться на картинг.

С 2006 года Кидман замужем за музыкантом Китом Урбаном. Круз в том же году женился на Кэти Холмс, но и этот союз распался спустя несколько лет.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает