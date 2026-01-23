Російська співачка пояснила, навіщо зробила тату зі Степаном Бандерою

Співачка, яка раніше працювала у РФ, переїхала до США та засудила російську агресію

Російська та узбецька співачка Наргіз Закірова заявила, що Степан Бандера «близький їй по духу». Виконавиця розповіла про своє ставлення до українського революціонера. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю на YouTube-каналі «І грянув Грем».

За словами співачки, вона бачить схожість між собою та Степаном Бандерою. Також Наргіз Закірова вважає Степана Бандеру символом свободи. «Я його асоціюю із собою. Хай хто як трактує його особистість, якогось однозначного уявлення про те, що він фашист, – цього немає ні в історії, ніде. Я, повірте, робила дуже багато досліджень, копала історії, які пов’язані із цією людиною», – зазначила Наргіз Закірова.

До того ж співачка стверджує, що Степан Бандера «близький їй по духу». «Я людина дуже радикальна, і свободи й незалежності я буду добиватися будь-якою ціною, хай що мені це коштуватиме», – поділилася співачка.

До слова, у 2024 році співачка Наргіз Закірова поділилася в соцмережах своїм новим тату. На своїй нозі артистка витатуювала портрет Степана Бандери і прапор ОУН. Також відомо, що співачка засудила криваву війну Росії та висловлює підтримку Україні.

Російська та узбецька співачка Наргіз Закірова витатуювала портрет Степана Бандери і прапор ОУН фото: nargizzakirova_official/Instagram

Раніше «Главком» писав про те, що Наргіз Закірова, яка давно відреклася від усього російського і стала громадянкою США, виступила в Маямі. І просто посеред виступу зірка огорнулася в синьо-жовтий прапор і підтримала всіх українців у кривавій війні проти росіян. Вона виголосила «Слава Україні!». Після цього глядачі в залі відповіли «Героям слава!» та подякували співачці за її позицію.

Також повідомлялося, як Наргіз Закірова, яка засудила війну в Україні, жорстко висловилася про російських артистів-путіністів. Артистку обурило те, що ці люди їдуть в Ташкент і хочуть там давати концерти.Спочатку Наргіз засудила співачку Ірину Дубцову. Незабаром вона записала відео, в якому пояснила, що говорила не лише про Дубцову, а про всіх путіністів.