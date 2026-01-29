Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Трамп пожартував, що хоче відростити довгі нігті, як у реперки Нікі Мінаж (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Дональд Трамп подякував Нікі Мінаж за підтримку
фото: YouTube/скриншот C-SPAN

Нікі Мінаж зізналася, що вона є палкою прихильницею Трампа

Президент Дональд Трамп звернув увагу на довгі нігті американської реперки Нікі Мінаж та жартома пообіцяв відростити собі такі ж. Цю курйозну заяву Трамп зробив під час саміту Trump Accounts у Вашингтоні. Про це пише «Главком» із посиланням на The Hill.

На зустрічі президента США та співачки Нікі Мінаж, Трамп звернув увагу на її довгі нігті. Глава Білого дому зробив комплімент реперці. «Я просто вважаю їх чудовими», – сказав він. Ба більше, Трамп пожартував, що він не проти відростити собі нігті такої ж довжини, як у Нікі Мінаж. З огляду на фото, довжина нігтів співачки сягає кількох сантиметрів.

Крім цього, Дональд Трамп подякував реперці. «Вона така хороша. Вона – MAGA. Що я можу сказати? Вона була з нами весь час. І я просто хочу їй подякувати. І це було не так просто», – сказав президент США.

Реперка Нікі Мінаж також не залишила президента без уваги. На заході вона зізналася Трампу в прихильності. «Я, мабуть, найбільша фанатка президента. І це ніколи не зміниться. Негатив і хейт мене не зачіпають. Навпаки – вони мотивують мене підтримувати його ще більше», – сказала реперка.

На світлинах американський президент та реперка трималися за руки
На світлинах американський президент та реперка трималися за руки
фото: скриншот YouTube/C-SPAN

На світлинах американський президент та реперка трималися за руки. «Ми не дозволимо їм безкарно булити його й поширювати брудні чутки. Це не спрацює. Гаразд? За ним стоїть велика сила й Бог захищає його», – додала співачка про Трампа.

Зокрема, діалог між Дональдом Трампом та Нікі Мінаж стався, коли її запросили на сцену. Перед цим співачка висловилася про підтримку Trump Accounts – програм трастових фондів для дітей американських громадян.

Нагадаємо, як американська акторка та режисерка Крістен Стюарт, найбільш відома за своєю роллю у фільмі «Сутінки», зізналася, що вона думає над переїздом до іншої країни зі США. Причина таких роздумів акторки криється у політиці президента США Дональда Трампа. На думку акторки, політика Дональда Трампа щодо тарифів на стрічки, які були зняті за межами США, погано вплинуть на розвиток кіноіндустрії країни.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп співачка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна мусить стати ініціатором створення Альянсу європейської безпекової ініціативи (AESI)
Європейське НАТО: Україна має ініціювати новий безпековий альянс
25 сiчня, 13:25
Трамп сказав, чи могли вбити Мадуро
Трамп сказав, чи могли вбити Мадуро
3 сiчня, 23:07
Зеленський уточнив, що документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий»
Зеленський уточнив, що документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий»
8 сiчня, 14:33
FT: Лідери G7 переконуватимуть Трампа підтримати гарантії безпеки для України
FT: Лідери G7 переконуватимуть Трампа підтримати гарантії безпеки для України
14 сiчня, 05:21
Іранська влада на тлі різкого загострення ситуації закрила повітряний простір для авіації
Іран відкрив повітряний простір
15 сiчня, 08:33
Макрон прокоментував злив Трампом їх приватного листування
Макрон прокоментував злив Трампом їх приватного листування
21 сiчня, 03:28
У США під час снігової бурі розбився приватний літак, є загиблі
У США під час снігової бурі розбився приватний літак, є загиблі
27 сiчня, 01:37
Вибух у Каракасі
Атаковано будинок міністра оборони Венесуели – Sky News Arabia
3 сiчня, 09:39
Трамп запросив низку країн до Ради миру
Трамп запросив Україну приєднатися до Ради миру – Bloomberg
20 сiчня, 12:22

Курйоз

Трамп пожартував, що хоче відростити довгі нігті, як у реперки Нікі Мінаж (фото)
Трамп пожартував, що хоче відростити довгі нігті, як у реперки Нікі Мінаж (фото)
Стармер покепкував із Макрона через окуляри в Давосі
Стармер покепкував із Макрона через окуляри в Давосі
Кадр із рукостисканням Буданова та Трампа став вірусним: мережа вибухнули мемами
Кадр із рукостисканням Буданова та Трампа став вірусним: мережа вибухнули мемами
Держдума РФ заборонила пресі фотографувати депутатів через невдалі кадри (фото)
Держдума РФ заборонила пресі фотографувати депутатів через невдалі кадри (фото)
Гренландія є об'єктом бажання Трампа, але у промовах він продовжує називати її Ісландією
Гренландія є об'єктом бажання Трампа, але у промовах він продовжує називати її Ісландією
Що робити, коли раптова онлайн-нарада? Ексміністр соцполітики зняв штани та показав цікавий лайфхак
Що робити, коли раптова онлайн-нарада? Ексміністр соцполітики зняв штани та показав цікавий лайфхак

Новини

Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Сьогодні, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua