Трамп пожартував, що хоче відростити довгі нігті, як у реперки Нікі Мінаж (фото)

Нікі Мінаж зізналася, що вона є палкою прихильницею Трампа

Президент Дональд Трамп звернув увагу на довгі нігті американської реперки Нікі Мінаж та жартома пообіцяв відростити собі такі ж. Цю курйозну заяву Трамп зробив під час саміту Trump Accounts у Вашингтоні. Про це пише «Главком» із посиланням на The Hill.

На зустрічі президента США та співачки Нікі Мінаж, Трамп звернув увагу на її довгі нігті. Глава Білого дому зробив комплімент реперці. «Я просто вважаю їх чудовими», – сказав він. Ба більше, Трамп пожартував, що він не проти відростити собі нігті такої ж довжини, як у Нікі Мінаж. З огляду на фото, довжина нігтів співачки сягає кількох сантиметрів.

Крім цього, Дональд Трамп подякував реперці. «Вона така хороша. Вона – MAGA. Що я можу сказати? Вона була з нами весь час. І я просто хочу їй подякувати. І це було не так просто», – сказав президент США.

Реперка Нікі Мінаж також не залишила президента без уваги. На заході вона зізналася Трампу в прихильності. «Я, мабуть, найбільша фанатка президента. І це ніколи не зміниться. Негатив і хейт мене не зачіпають. Навпаки – вони мотивують мене підтримувати його ще більше», – сказала реперка.

На світлинах американський президент та реперка трималися за руки. «Ми не дозволимо їм безкарно булити його й поширювати брудні чутки. Це не спрацює. Гаразд? За ним стоїть велика сила й Бог захищає його», – додала співачка про Трампа.

Зокрема, діалог між Дональдом Трампом та Нікі Мінаж стався, коли її запросили на сцену. Перед цим співачка висловилася про підтримку Trump Accounts – програм трастових фондів для дітей американських громадян.

