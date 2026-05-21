За критику військового керівництва – в'язниця. Ідея Корогодського збурила мережу

Ростислав Вонс
Бізнесмен пропонує саджати українців, які скаржаться на дії військового керівництва
фото: Facebook/Гарік Корогодський﻿
Гарік Корогодський заявив, що військове керівництво можна буде критикувати лише після перемоги над Росією

Бізнесмен Гарік Корогодський заявив, що до завершення війни потрібно заборонити критику військового керівництва країни. Він пропонує відправляти людей до вʼязниці, зокрема розслідувачів та блогерів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його соцмережі. 

Корогодський стверджує, що влада має запровадити покарання, яке передбачатиме увʼязнення для людей, які скаржаться на дії військового керівництва України. «Військовим вона заборонена законом, а невійськові розслідувачі та блогери до перемоги мають завалити їб*ла. Запровадив за це карну відповідальність. Не штрафи і дизлайки, реальну вʼязницю», – написав він.

Водночас деякі користувачі розкритикували думку бізнесмена. Вони наголосили, що Корогодський фактично пропонує посадити тих, хто викриває проблеми.

На думку деяких коментаторів, недоторканість влади може лише послабити країну.  

Варто зазначити, що в Україні військовослужбовцям суворо заборонено публічно критикувати, обговорювати чи поширювати негативну інформацію про накази, бойові рішення та дії військового командування. Такі дії, залежно від наслідків, можуть каратися від дисциплінарного стягнення (догана) до кримінальної відповідальності.

Для цивільних громадян критика представників влади чи військового керівництва в межах свободи слова не є кримінально караною. Однак Кримінальний кодекс України передбачає жорстке покарання за поширення інформації, яка дискредитує ЗСУ, або дії, що перешкоджають законній діяльності Збройних сил в умовах воєнного стану.

Як повідомлялося, Гарік Корогодський має намір балотуватися у мери Києва.

До слова, український бізнесмен Гарік Корогодський та громадська діячка, мовна активістка Вероніка Ольшанська посперечалися у соцмережі. Причиною словесної перепалки став допис блогера Корогодського, де він заявив, що вдома з родиною спілкується виключно російською мовою. Ольшанська написала офіційне звернення до СБУ щодо публічних висловлювань Гаріка Корогодського.

