95-річчя з дня народження співака Миколи Кондратюка. Найцікавіші факти з життя золотого голосу України

Микола Кондратюк був солістом відомих музичних колективів України

Сьогодні, 5 травня, виповнюється 95 років із дня народження українського оперного та концертно-камерного співака Миколи Кондратюка. Видатний український артист виступав на концертних та оперних сценах світу та був солістом відомих театрів та хорів України. «Главком» із нагоди річниці дня народження Миколи Кондратюка зібрав найцікавіші факти з його життя та творчості.

Дитинство та освіта Миколи Кондратюка

Микола Кондратюк народився 5 травня 1931 на Хмельниччині

Микола Кондратюк народився 5 травня 1931 року в Старокостянтинові, що на Хмельниччині. Майбутній співак зростав у родині військового, його дитинство минуло в Полтаві. Початкову освіту Микола Кондратюк здобував у семирічній школі, після чого навчався у фабрично-заводському училищі при Полтавському вагоноремонтному заводі.

Творча кар’єра Миколи Кондратюка не розпочалася одразу. Спочатку він працював монтажником на будівництві Кременчуцького машинобудівного заводу. А в 1950 році здобув музичну освіту в Полтавському музичному училищі. Після навчання Микола Кондратюк служив в армії, де проявив свій талант. Він був стройовим заспівувачем, солістом Ансамблю пісні й танцю Київського військового округу.

У 1953 році співак здобув ще одну музичну освіту у Київській державній консерваторії імені Чайковського, де навчався сольному та камерному співу.

Кар’єра Миколи Кондратюка

Микола Кондратюк народився на Хмельниччині в родині військового

Микола Кондратюк був солістом відомих колективів. У 1958 році співак виступав із Державним народним хором імені Г. Г. Верьовки. Кондратюк також був солістом Київського академічного театру опери та балету імені Т. Г. Шевченка, Укрконцерту та Київської державної філармонії. Артист свого часу отримував професійний досвід у театрі «Ла Скалі» в Мілані, де він проходив стажування.

Крім музичної кар'єри, Микола Кондратюк викладав на кафедрі сольного співу Київської консерваторії в 1970 році. А з 1974 по 1983 роки обіймав посаду ректора Київської державної консерваторії імені П. І. Чайковського та завідувача кафедри оперної підготовки тощо.

Микола Кондратюк під час стажування в Міланському театрі «Ла Скалі»

Серед учнів Кондратюка такі відомі українські співаки та артисти, як Валентина Антонюк, Микола Шопша, Ярослав Євдокимов, Вадим Швидкий та інші.

«Микола Кондратюк творив у той непростий час, коли не співак, а система визначала, кому, де і як краще реалізовувати уміння. Вивчені в Мілані оперні партії, заспівати в Києві італійською мовою йому не довелося. Бажання Миколи Кондратюка співати в Києві партії Фігаро й Ріголетто італійською закінчилося в’їдливим фейлетоном про «доморощених італійців». Мрією залишилося і здійснення театральних реформ. Співак мовчки й мужньо переживав, як він сам говорив, внутрішню кризу, і після десяти років успішної роботи в оперних театрах несподівано для всіх перейшов на концертну сцену, свідомо обравши цей нелегкий шлях, на якому отримав найвище професійне визнання, звання народного артиста й Державну премію імені Тараса Шевченка», – говорила про Миколу Кондратюка його учениця народна артистка України Валентина Антонюк.

Творчість Миколи Кондратюка

5 травня виповнюється 95 років із дня народження видатного співака Миколи Кондратюка

Крім виступів в Україні, Микола Кондратюк гастролював по світу. Його голос звучав на сценах у Південній Америці, США, Канаді, Австралії, Західній Європі та ще 40 країнах. Микола Кондратюк відомий не лише як співак, серед його творчого доробку є і ролі в кіно. Зокрема, він знявся в таких фільмах:

«Концерт для Монреалю»

«Співає Микола Кондратюк»

«Ні пуху, ні пера»

Микола Кондратюк гастролював по світу, його голос звучав на сценах у понад 40 країнах

Голос Миколи Кондратюк також звучав за кадром фільмів: «У бій ідуть лише «старі», де він виконав пісню «Ніч яка місячна» та стрічці «Абітурієнтка» – пісня «Моя стежина».

Свого часу такі митці, як Платон Майборода, Ігор Шамо, Анатолій Кос-Анатольський та інші писали пісні для Миколи Кондратюка. Серед відомих творів, які зазвучали голосом Кондратюка є такі пісні: «Ясени», «Два кольори», «Сніг на зеленому листі», «Прилетіла ластівка», «Цвітуть осінні тихі небеса», «Очі волошкові», «На долині туман» тощо.

Пісні Миколи Кондратюка

«Ясени»

«Коли заснули сині гори»

«Сніг на зеленому листі»

«Комбайн і пароплав»

Микола Кондратюк На долині туман

«Чортик у смерчику»

«Царський указ»

«Диня»

«Тече рiчка дзвiнка»

«Верховино, світку наш»

Микола Кондратюк - Київська мелодія

«Стоїть явір над водою»

«Елегія»

«На долині туман»

«На Чорнобиль журавлі летіли»

Микола Кондратюк Ясени

«Вінко червене»

«Де ти, любов моя»

«Дніпряночка»

Микола Кондратюк - Тече рiчка дзвiнка

«Колискова (Заходить за хмари зоря…)»

«Слід на піску»

«Київська мелодія»

Відзнаки

Микола Кондратюк у фільмі Віктора Іванова «Ні пуху, ні пера»

Народний артист УРСР та СРСР





Лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка





Лауреат 7-го Всесвітнього фестивалю молоді та студентів у Відні





Лауреат Великої Золотої медалі Яна Амоса Коменського





Кавалер Президентської нагороди – ордена «За заслуги» 3 ступеня Нагороджений орденами Трудового





Червоного Прапора, «Знак Пошани» та медалями

Микола Кондратюк помер 16 листопада 2006 року. Співак похований у Києві на Байковому кладовищі.

