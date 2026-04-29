День народження Ірини Фаріон. Донька записала щемливе відео
Софія Особа висловила вдячність своїй матері Ірині Фаріон
29 квітня народилася українська політична та громадська діячка, мовознавиця, професорка та народна депутатка Ірина Фаріон. Донька загиблої мовознавиці Софія Особа привітала свою матір з днем народження. Жінка поділилася особистим та звернулася до своєї покійної мами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Софії Особи у Facebook.
У відео Софія Особа звернулася до покійної матері. Жінка наголосила на тому, як важливо сьогодні мати гідне виховання. Тож вона подякувала матері за те, як вона її виховувала.
«Сьогодні, мамо, твій день народження. Я люблю тебе. Я дякую тобі, що ти була зі мною. А тепер оберігаєш мене з неба. Я дякую тобі за любов, тепло. Я дякую тобі за виховання. Це дуже зараз цінно – мати гідне виховання. І національне, як казала твоя мама», – сказала Софія Особа.
Дочка Ірини Фаріон також подякувала їй за людей, які з’явилися в її житті після смерті матері. «Я дякую тобі, що після твого вбивства ти відкрила мені силу. Я дякую тобі за те, що подарувала мені після твого вбивства вірних друзів, які завжди поруч, які приходять на суди, які пишуть про тебе, мамо», – розповіла жінка.
Софія Особа згадала й про любов матері до її онуків. Своє відео дочка професорки доповнила світлинами з сімейного архіву з Іриною Фаріон.
«Я дякую тобі за те, що любила Евоньку та Дмитрика понад усе у світі. Я дякую тобі, що залишила велику спадщину для нас, українців. І ти казала: нам треба бути сильними, наступальними, бо світ не любить слабких. І ми, мамо, такі є. Тому нехай тобі там, на хмаринках, буде сьогодні все заквітчене квітами. Ми тебе дуже любимо. І я вдячна тобі, що Бог вибрав тебе бути мені мамою. Люблю, моя Іринка. Ти назавжди в моїх думках та в моєму серці», – висловилася донька мовознавиці.
Нагадаємо, що ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.
Також повідомлялося, що прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.
Читайте також:
- Справедливість під тиском: як проходить суд у справі Фаріон
- Рік після загибелі Ірини Фаріон: Львів вшановує пам'ять
- Мати звинуваченого у вбивстві Фаріон поскаржилася Уповноваженому з прав людини
- Справа Фаріон: під час засідання Зінченко намагався вчинити самогубство (відео)
- Справа Фаріон: обвинувачений відмовився від адвокатів
