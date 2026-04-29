Головна Скотч Життя
search button user button menu button

День народження Ірини Фаріон. Донька записала щемливе відео

glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
фото: Sofiya Osoba/Facebook

29 квітня народилася українська політична та громадська діячка, мовознавиця, професорка та народна депутатка Ірина Фаріон. Донька загиблої мовознавиці Софія Особа привітала свою матір з днем народження. Жінка поділилася особистим та звернулася до своєї покійної мами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Софії Особи у Facebook.

У відео Софія Особа звернулася до покійної матері. Жінка наголосила на тому, як важливо сьогодні мати гідне виховання. Тож вона подякувала матері за те, як вона її виховувала.

«Сьогодні, мамо, твій день народження. Я люблю тебе. Я дякую тобі, що ти була зі мною. А тепер оберігаєш мене з неба. Я дякую тобі за любов, тепло. Я дякую тобі за виховання. Це дуже зараз цінно – мати гідне виховання. І національне, як казала твоя мама», – сказала Софія Особа.

фото: Sofiya Osoba/Facebook
фото: Sofiya Osoba/Facebook

Дочка Ірини Фаріон також подякувала їй за людей, які з’явилися в її житті після смерті матері. «Я дякую тобі, що після твого вбивства ти відкрила мені силу. Я дякую тобі за те, що подарувала мені після твого вбивства вірних друзів, які завжди поруч, які приходять на суди, які пишуть про тебе, мамо», – розповіла жінка.

фото: Sofiya Osoba/Facebook
фото: Sofiya Osoba/Facebook

Софія Особа згадала й про любов матері до її онуків. Своє відео дочка професорки доповнила світлинами з сімейного архіву з Іриною Фаріон.

фото: Sofiya Osoba/Facebook

«Я дякую тобі за те, що любила Евоньку та Дмитрика понад усе у світі. Я дякую тобі, що залишила велику спадщину для нас, українців. І ти казала: нам треба бути сильними, наступальними, бо світ не любить слабких. І ми, мамо, такі є. Тому нехай тобі там, на хмаринках, буде сьогодні все заквітчене квітами. Ми тебе дуже любимо. І я вдячна тобі, що Бог вибрав тебе бути мені мамою. Люблю, моя Іринка. Ти назавжди в моїх думках та в моєму серці», – висловилася донька мовознавиці.

Нагадаємо, що ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Також повідомлялося, що прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Читайте також:

Теги: Ірина Фаріон день народження фото

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ольга Фреймут поділилася рідкісними кадрами зі своєю бабусею
91-річна бабуся Олі Фреймут розвеселила мережу (відео)
30 березня, 13:41
Донька гумориста Володимира Комарова показала рідкісне фото з батьком
Донька актора Комарова зворушливо згадала батька та показала його фото у молоді роки
1 квiтня, 11:11
Аліна Гросу, Дмитро Коляденко, Олександр Пономарьов та інші привітали Білик із днем народження
Ірина Білик святкує день народження. Як зірки вітають народну артистку (фото)
6 квiтня, 15:22
Судове засідання в справі Зінченка перенесли через відсутність адвокатів
Судді перенесли засідання у справі Фаріон: у чому причина
8 квiтня, 12:33
Ірина Білик поділилася світлинами з особистого архіву
«Яка ти гарна». Ірина Білик показала свої дитячі фото
16 квiтня, 10:08
Зінченко оголосив голодування під час чергового засідання суду
Фігурант справи про вбивство Фаріон оголосив голодування
17 квiтня, 18:41
Зінченко оголосив голодування під час чергового засідання суду
Мати звинуваченого у вбивстві Фаріон поскаржилася Уповноваженому з прав людини
22 квiтня, 14:42
В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення
Справа Фаріон: під час засідання Зінченко намагався вчинити самогубство (відео)
22 квiтня, 15:42
Зустріч Зеленського з саудівським принцом, обмін полоненими. Головне за 24 квітня 2026
Зустріч Зеленського з саудівським принцом, обмін полоненими. Головне за 24 квітня 2026
24 квiтня, 21:09

Життя

Мікром’ята і мед з пасіки Білого дому: чим Трамп пригощав королівське подружжя
Мікром’ята і мед з пасіки Білого дому: чим Трамп пригощав королівське подружжя
Державна вечеря у Білому домі: що одягли Меланія та королева Камілла (фото)
Державна вечеря у Білому домі: що одягли Меланія та королева Камілла (фото)
Американський ведучий обурив Трампа жартом про першу леді: деталі скандалу
Американський ведучий обурив Трампа жартом про першу леді: деталі скандалу
На конкурсі в Чехії перемогла аудіокнига з розмовами українців на початку вторгнення
На конкурсі в Чехії перемогла аудіокнига з розмовами українців на початку вторгнення
«Було Богом передбачено». Дружина Буданова розкрила історію їхнього знайомства та кохання
«Було Богом передбачено». Дружина Буданова розкрила історію їхнього знайомства та кохання

Новини

Розвідка: Росія цензурує стадіони і маркує Пушкіна позначкою 18+
Сьогодні, 11:53
Капітан ПСЖ повторив рекорд легендарного Роберто Карлоса в Лізі чемпіонів
Сьогодні, 11:33
На Чемпіонаті світу вилучатимуть футболістів за хитрий трюк під час конфліктів
Сьогодні, 11:01
ПСЖ і «Баварія» встановили новий рекорд півфіналів Ліги чемпіонів
Сьогодні, 10:04
Міжнародний день танцю: скільки заробляють хореографи в Україні
Сьогодні, 07:30
Кім Чен Ин похвалив військових за самогубство на війні проти України
Сьогодні, 00:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua