«Навіщо запрошувати?» Андрій Данилко прокоментував вирізаний виступ Сердючки на Євробаченні

Вєрка Сердючка планує записати кавер на пісню Volare, яку вона виконала на сцені Євробачення 2026

Український виконавець Андрій Данилко, який виступив у фіналі Євробачення 2026, прокоментував вирізаний виступ Вєрки Сердючки з відео на YouTube-каналі «Євробачення». Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки в Іnstagram.

Андрій Данилко подякував шанувальникам за підтримку та розголос про те, що його виступ в образі Вєрки Сердючки вирізали з відео із номерами всіх легенд конкурсу.

«Дякую єврофанам за таку щиру реакцію та підтримку. Звичайно, мені б хотілось, щоб усі могли подивитись повноцінний виступ, а не обрізаний фрагмент. Але я радий, що принаймні тисячі глядачів у залі побачили номер наживо та співали разом із нами», – йдеться в повідомленні.

Андрій Данилко та Інна Білоконь на Євробаченні 2026 у Відні фото: Іnstagram.com/v_serduchka

За словами Данилка, він не може вплинути на цю ситуацію. Також співак зазначив, що не розуміє, навіщо організатори запросили його, однак виступ врешті не додали до відео.

«Розумію, що організатори не хотіли нас образити, у них є своє бачення, свої умови. Але я не розумію, навіщо запрошувати, як кажуть, «ікону Євробачення», і її не показувати. Вплинути на ситуацію я ніяк не можу, але для мене це урок. Якщо й погоджуватися на участь у таких заходах, варто домовлятись про всі деталі «на березі», – зауважив виконавець.

Андрій Данилко зі своєю командою на Євробаченні 2026 у Відні фото: Іnstagram.com/v_serduchka

У команді артиста повідомили, що Андрій Данилко планує зв’язатися з правовласниками пісні Volare, яку він виконав у фіналі Євробачення. Співак хоче домовитись та записати кавер у виконанні Вєрки Сердючки.

«Я з величезним задоволенням записав би повну версію «Volare» і, якщо пощастить, подарував би цій пісні нове життя. Для мене найцінніше – коли на наших концертах люди і сміються, і плачуть, і відчувають теплу ностальгію. А потім повертаються додому з простим відчуттям: «Ми були на концерті Сердючки, і ми були щасливі», – додав артист.

Нагадаємо, на офіційному каналі Євробаченням в YouTube з'явилося відео з виступом легендарних учасників за минулі роки, які взяли участь в шоу до 70-річчя конкурсу. Проте користувачі помітили, що в записі немає повного виступу української зірки Вєрки Сердючки. Виступ Сердючки з піснею Volare вирізали з відео.

До слова, під час фіналу Євробачення на сцені Wiener Stadthalle у Відні відбувся інтервал-акт із зірками, які брали участь у конкурсі в різні роки. З України до Відня приїхали Руслана, яка перемогла на Євробаченні у 2004 році. А також Вєрка Сердючка, яка стала яскравою учасницею конкурсу та у 2007 році зайняла друге місце. Вєрка Сердючка також двічі мала можливість заспівати на сцені ювілейного Євробачення. Вона виконала пісню Nel blu dipinto di blu, яка найбільш відома за назвою Volare.