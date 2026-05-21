Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Навіщо запрошувати?» Андрій Данилко прокоментував вирізаний виступ Сердючки на Євробаченні

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Андрій Данилко на Євробаченні 2026 у Відні
фото: Іnstagram.com/v_serduchka
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Вєрка Сердючка планує записати кавер на пісню Volare, яку вона виконала на сцені Євробачення 2026

Український виконавець Андрій Данилко, який виступив у фіналі Євробачення 2026, прокоментував вирізаний виступ Вєрки Сердючки з відео на YouTube-каналі «Євробачення». Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки в Іnstagram.

Андрій Данилко подякував шанувальникам за підтримку та розголос про те, що його виступ в образі Вєрки Сердючки вирізали з відео із номерами всіх легенд конкурсу.

«Дякую єврофанам за таку щиру реакцію та підтримку. Звичайно, мені б хотілось, щоб усі могли подивитись повноцінний виступ, а не обрізаний фрагмент. Але я радий, що принаймні тисячі глядачів у залі побачили номер наживо та співали разом із нами», – йдеться в повідомленні.

Андрій Данилко та Інна Білоконь на Євробаченні 2026 у Відні
Андрій Данилко та Інна Білоконь на Євробаченні 2026 у Відні
фото: Іnstagram.com/v_serduchka

За словами Данилка, він не може вплинути на цю ситуацію. Також співак зазначив, що не розуміє, навіщо організатори запросили його, однак виступ врешті не додали до відео.

«Розумію, що організатори не хотіли нас образити, у них є своє бачення, свої умови. Але я не розумію, навіщо запрошувати, як кажуть, «ікону Євробачення», і її не показувати. Вплинути на ситуацію я ніяк не можу, але для мене це урок. Якщо й погоджуватися на участь у таких заходах, варто домовлятись про всі деталі «на березі», – зауважив виконавець.

Андрій Данилко зі своєю командою на Євробаченні 2026 у Відні
Андрій Данилко зі своєю командою на Євробаченні 2026 у Відні
фото: Іnstagram.com/v_serduchka

У команді артиста повідомили, що Андрій Данилко планує зв’язатися з правовласниками пісні Volare, яку він виконав у фіналі Євробачення. Співак хоче домовитись та записати кавер у виконанні Вєрки Сердючки.

«Я з величезним задоволенням записав би повну версію «Volare» і, якщо пощастить, подарував би цій пісні нове життя. Для мене найцінніше – коли на наших концертах люди і сміються, і плачуть, і відчувають теплу ностальгію. А потім повертаються додому з простим відчуттям: «Ми були на концерті Сердючки, і ми були щасливі», – додав артист.

Нагадаємо, на офіційному каналі Євробаченням в YouTube з’явилося відео з виступом легендарних учасників за минулі роки, які взяли участь в шоу до 70-річчя конкурсу. Проте користувачі помітили, що в записі немає повного виступу української зірки Вєрки Сердючки. Виступ Сердючки з піснею Volare вирізали з відео. 

До слова, під час фіналу Євробачення на сцені Wiener Stadthalle у Відні відбувся інтервал-акт із зірками, які брали участь у конкурсі в різні роки. З України до Відня приїхали Руслана, яка перемогла на Євробаченні у 2004 році. А також Вєрка Сердючка, яка стала яскравою учасницею конкурсу та у 2007 році зайняла друге місце. Вєрка Сердючка також двічі мала можливість заспівати на сцені ювілейного Євробачення. Вона виконала пісню Nel blu dipinto di blu, яка найбільш відома за назвою Volare. 

Читайте також:

Теги: скандал Євробачення Андрій Данилко Вєрка Сердючка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час 2 травня на сцену вийдуть представники першої половини першого півфіналу
Вогонь, лазери і багато енергії. Якими були перші репетиції Євробачення у Відні 2 травня?
2 травня, 18:00
Ізраїль є причиною відмови п'ятьох країн від участі у Євробаченні
Ізраїль наляканий через можливу перемогу однієї з країн на Євробаченні
4 травня, 19:29
Перемогу отримали головні фаворити конкурсу
Визначився переможець Євробачення за версією спільноти єврофанів
8 травня, 22:57
Окрім учасників півфіналів також свої репетиції провели автофіналісти
У соціальних мережах Євробачення з'явилися відео других репетицій
10 травня, 09:46
Співак Akylas представив Грецію у першому півфіналі Євробачення 2026
Українці розібрали виступ Греції на Євробаченні на меми
13 травня, 03:16
Jonas Lovv закриє другий півфінал своїм драйвовим виступом під Ya Ya Ya
Європейська мовна спілка назвала рухи одного з учасників Євробачення «занадто сексуалізованими»
12 травня, 12:27
15 виконавців уперше показали публіці свої номери
Євробачення-2026. Усі виступи учасників першого півфіналу
13 травня, 00:48
Leleka зовсім скоро виступить у фіналі Євробачення-2026
Leleka є лідеркою фіналу Євробачення за важливим показником: про що йдеться
16 травня, 20:48
Євробачення-2026. Усі виступи учасників фіналу
Євробачення-2026. Усі виступи учасників фіналу
17 травня, 00:57

Шоу-біз

«Навіщо запрошувати?» Андрій Данилко прокоментував вирізаний виступ Сердючки на Євробаченні
«Навіщо запрошувати?» Андрій Данилко прокоментував вирізаний виступ Сердючки на Євробаченні
За критику військового керівництва – в'язниця. Ідея Корогодського збурила мережу
За критику військового керівництва – в'язниця. Ідея Корогодського збурила мережу
Катерина Осадча показалася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю (фото, відео)
Катерина Осадча показалася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю (фото, відео)
«Найболючіший досвід». Екснаречена Кличка поділилася історією відмови від їхньої доньки
«Найболючіший досвід». Екснаречена Кличка поділилася історією відмови від їхньої доньки
Повернення «Зоряних воєн» та фентезі «Хрещатик 48/2». Кінопрем'єри тижня
Повернення «Зоряних воєн» та фентезі «Хрещатик 48/2». Кінопрем'єри тижня
Аліна Гросу креативно розсекретила ім’я свого первістка
Аліна Гросу креативно розсекретила ім’я свого первістка

Новини

Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15
В Україні дощі, грози: погода на 21 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Вчора, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Вчора, 09:54

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua