«Все розбомбили». Андрій Миколайчук розповів, як росіяни знищили його будинок

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Андрій Миколайчук розкрив подробиці свого життя під час війни
фото: скриншот Youtube/В гостях у Гордона
Андрій Миколайчук зізнався, що він перебуває у складному фінансовому становищі

Український композитор, поет та співак Андрій Миколайчук втратив свій дім на Миколаївщині, який зруйнували окупанти. Артист розповів, як війна вплинула на його життя в інтерв’ю Дмитру Гордону, пише «Главком».

Андрій Миколайчук будував дім у Миколаївській області. Однак під час повномасштабного вторгнення композитор втратив його. Нині будинок зруйновано після російського обстрілу, а будівництво нового потребує чимало коштів та часу.

«У Миколаївській області все розбомбили — хату, що я будував. Так, її вже нема. Я зайшов до хлопців, кажу: «Пішли, будем фотографувати». Пішли, сфотографувати, написав заяву. Піду втоплюся у річці глибокій. Не треба було нічого будувати. Я зараз вирив собі таку землянку півметра вниз, зверху поставив, як ці чукчі в чумі – нормально. Нема як будуватись. Дуже багато часу з’їдає і грошей», – поділився Миколайчук в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Де зараз мешкає Андрій Миколайчук, він не розповів. Композитор занурився у роботу, яка є для нього головним сенсом у житті. «Все стало настільки спресованим, що у мене залишилася лише робота й виконання плану. Якщо я цього не буду робити, то мені немає сенсу жити», – висловився співак.

Також артист зізнався, що він перебуває у складному фінансовому становищі. За словами Миколайчука, він має борги, а одного разу його рахунки потрапили під арешт.

«Грошей нема. Тільки борги. Мене (банківські рахунки, «Главком») заарештували нещодавно, бо я не заплатив комунальні. Я буквально днями заплатив і вони розблокували», – розповів поет.

Нагадаємо, український співак, композитор і аранжувальник Андрій Миколайчук у 2025 році відзначив своє 6-річчя.  Миколайчук Разом із журналісткою Олесею Бацман виконав свій невмирущий хіт «Піду втоплюся». Андрій Миколайчук став популярним після участі у фестивалі «Червона рута» 1989 року. Із піснями «Піду втоплюся» та «Підпільник Кіндрат» став лауреатом другої премії у жанрі попмузики і здобув приз глядацьких симпатій. Він виступав із концертами в містах України.

