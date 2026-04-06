Ірина Білик святкує день народження. Як зірки вітають народну артистку (фото)

Колеги, друзі та рідні Ірини Білик показала спільні архівні фото із нею

Народна артистка України Ірина Білик святкує день народження. Співачці виповнилося 56 років, із цим святом артистку вітають її колеги та друзі. «Главком» зібрав найяскравіші привітанням українських зірок, присвячені Ірині Білик.

Аліна Гросу

Похресниця Ірини Білик співачка Аліна Гросу привітала її з днем народження фото: скриншот Аліна Гросу/Facebook

Похресниця Ірини Білик співачка Аліна Гросу привітала свою хрещену зі святом. Також виконавиця поділилася світлинами зі своєю хрещеною.

Аліна Гросу показала фото з особистого архіву з Іриною Білик фото: Аліна Гросу/Facebook

«Моя неймовірна, талановита, чарівна Ірина Білик. Наставниця, подруга, легенда. Дякую Богу за нашу зустріч! За твій талант, котрий надихає! За всі хіти, котрі написала ти сама. Адже так мало артистів пишуть самі пишуть із такою великою душею і любовʼю до своєї аудиторії. Я обожнюю тебе й хочу побажати тобі, просто великого жіночого щастя, адже все інше в тебе є! Є і карʼєра в котрій ти залишаєшся номер 1, збираючи кожен рік від початку свого шляху великі зали, чудові дітки, котрими ти можеш пишатися, фани, друзі, люди навколо, котрі тебе щиро люблять. Залишайся назавжди таким вогнем, такою яскравою, якою ти є! Людиною – святом. Дякую за все і з твоїм днем народження!» – написала Аліна Гросу.

Дмитро Коляденко

Дмитро Коляденко привітав Ірину Білик із днем народження фото: скриншот Іnstagram/kolyadenkodima_official

Без привітань Ірину Білик не залишив її ексчоловік хореограф Дмитро Коляденко. «З Днем Народження! Вітаю! Миру, щастя, радості, кохання бажаю». Цим привітанням ексчоловік співачки поділився у своєму блозі в Іnstagram.

Олександр Пономарьо

Олександр Пономарьов привітав Ірину Білик фото: скриншот Олександр Пономарьов/ Facebook

Із днем народження Ірину Білик привітав український співак та композитор Олександр Пономарьов. «Ірино, вітаю тебе з Днем народження!» – йдеться в дописі співака. Також артист доповнив своє привітання спільним фото з Іриною Білик.

Олена Мозгова

Олена Мозгова долучилася до привітань народної артистки Ірини Білик фото: скриншот Олена Мозгова/ Facebook

Відома українська продюсерка Олена Мозгова також долучилася до привітань народної артистки. Мозгова поділилася спільним фото з Білик та написала зворушливе привітання своїй подрузі.

«Іруся, ти Всесвіт! Люблю тебе, ціную, поважаю! Будь щаслива! Сил тобі й натхнення творити, любити, світити!» – йдеться в привітанні. Свій допис Олена Мозгова доповнила піснею Ірини Білик «Ми будемо разом».

Юрій Клевенко

Юрій Клевенко привітав Ірину Білик фото: скриншот Юрій Клевенко/ Facebook

Продюсер та ексчоловік співачки Катерини Бужинської Юрій Клевенко привітав Ірину Білик із днем народження. У своєму привітанні продюсер згадав видатних українських митців та зазначив, що із цими іменами в історію увійде й Ірина Білик.

«Сьогодні день народження Ірини Білик. Своїм життям на сцені Примадонна довела, що її ім’я назавжди буде вписане в історію сучасної України поруч із Зінкевичем, Яремчуком, Рибчинським, Матвієнко, Покладом, Ротару. Міцного здоров’я та творчого довголіття, дорога Ірина Миколаївна!» – йдеться в дописі.

Марія Бурмака

Марія Бурмака поділилася історією знайомства з Іриною Білик фото: скриншот Maria Burmaka/ Facebook

Українська співачка Марія Бурмака в день народження Ірини Білик поділилася історією знайомства із нею. Також виконавиця розповіла про свої спогади з юних років з Іриною Білик. За словами Марії Бурмаки, вона знайома з примадонною вже 37 років.

Марія Бурмака також показала архівне фото з Іриною Білик у молоді роки. «З Ірою познайомились коли нам було по 19 років, на Червоній Руті в Чернівцях. Так і йдемо стільки років паралельно по життю. Колись в 1993-му мама Іри Ганна Яківна сказала: «дівчата, тримайтесь разом». З днем народження, дорога Ірино Білик. Для самурая є тільки шлях. І ми йдемо ним уже тридцять сьомий рік», – розповіла співачка.

Євген Рибчинський

Євген Рибчинський теж долучився до привітань до дня народження Ірини Білик фото: скриншот Maria Burmaka/ Facebook

До слова, цей допис прокоментував композитор Євген Рибчинський та теж долучився до привітань. «Мої дівчата, як втішно бачити вас разом. А Ірусю-кумасю з вічним 19-річчям!» – написав Рибчинський.

Національний палац мистецтв Україна

фото: скриншот Національний палац мистецтв Україна/Facebook

Ірину Білик також привітав з днем народження колектив Національного палацу мистецтв «Україна», де співачка проводила свої концерти.

«Вітаємо з днем народження Народну артистку України, улюблену діву мільйонів Ірину Білик. Вона – народна улюблениця, чиї хіти звучать десятиліттями і залишаються актуальними, щирими та близькими для різних поколінь українців. Під них закохуються, мріють, проживають найважливіші моменти життя, одружуються, розлучаються, сумують і знову знаходять кохання! Для Палацу «Україна» велика честь бути частиною творчої історії цієї легендарної артистки. Ми пишаємося тим, що саме на нашій сцені відбувалися її масштабні ювілейні концерти – події, які щоразу ставали справжнім святом музики, емоцій і любові глядачів. З днем народження, наша улюблена Діва, Ірино Білик!», – йдеться у повідомленні. Під цим дописом Ірина Білик залишила відповідь на привітання. «Дякую», – написала артистка.

Як повідомляв «Главком», 6 квітня народна артистка України Ірина Білик святкує свій день народження. Співачці виповнилося 56 років, у цей день відбувся реліз її легендарного хіта «Про любов» українською мовою. Ірина Білик уже рік виконує пісню «Про любов» українською на своїх концертах. Однак саме 6 квітня 2026 року на YouTube-каналі співачки відбувся офіційний реліз цієї пісні у перекладі з російської на українську мову.