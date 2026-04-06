Ірина Білик святкує день народження. Як зірки вітають народну артистку (фото)
Колеги, друзі та рідні Ірини Білик показала спільні архівні фото із нею
Народна артистка України Ірина Білик святкує день народження. Співачці виповнилося 56 років, із цим святом артистку вітають її колеги та друзі. «Главком» зібрав найяскравіші привітанням українських зірок, присвячені Ірині Білик.
Аліна Гросу
Похресниця Ірини Білик співачка Аліна Гросу привітала свою хрещену зі святом. Також виконавиця поділилася світлинами зі своєю хрещеною.
«Моя неймовірна, талановита, чарівна Ірина Білик. Наставниця, подруга, легенда. Дякую Богу за нашу зустріч! За твій талант, котрий надихає! За всі хіти, котрі написала ти сама. Адже так мало артистів пишуть самі пишуть із такою великою душею і любовʼю до своєї аудиторії. Я обожнюю тебе й хочу побажати тобі, просто великого жіночого щастя, адже все інше в тебе є! Є і карʼєра в котрій ти залишаєшся номер 1, збираючи кожен рік від початку свого шляху великі зали, чудові дітки, котрими ти можеш пишатися, фани, друзі, люди навколо, котрі тебе щиро люблять. Залишайся назавжди таким вогнем, такою яскравою, якою ти є! Людиною – святом. Дякую за все і з твоїм днем народження!» – написала Аліна Гросу.
Дмитро Коляденко
Без привітань Ірину Білик не залишив її ексчоловік хореограф Дмитро Коляденко. «З Днем Народження! Вітаю! Миру, щастя, радості, кохання бажаю». Цим привітанням ексчоловік співачки поділився у своєму блозі в Іnstagram.
Олександр Пономарьо
Із днем народження Ірину Білик привітав український співак та композитор Олександр Пономарьов. «Ірино, вітаю тебе з Днем народження!» – йдеться в дописі співака. Також артист доповнив своє привітання спільним фото з Іриною Білик.
Олена Мозгова
Відома українська продюсерка Олена Мозгова також долучилася до привітань народної артистки. Мозгова поділилася спільним фото з Білик та написала зворушливе привітання своїй подрузі.
«Іруся, ти Всесвіт! Люблю тебе, ціную, поважаю! Будь щаслива! Сил тобі й натхнення творити, любити, світити!» – йдеться в привітанні. Свій допис Олена Мозгова доповнила піснею Ірини Білик «Ми будемо разом».
Юрій Клевенко
Продюсер та ексчоловік співачки Катерини Бужинської Юрій Клевенко привітав Ірину Білик із днем народження. У своєму привітанні продюсер згадав видатних українських митців та зазначив, що із цими іменами в історію увійде й Ірина Білик.
«Сьогодні день народження Ірини Білик. Своїм життям на сцені Примадонна довела, що її ім’я назавжди буде вписане в історію сучасної України поруч із Зінкевичем, Яремчуком, Рибчинським, Матвієнко, Покладом, Ротару. Міцного здоров’я та творчого довголіття, дорога Ірина Миколаївна!» – йдеться в дописі.
Марія Бурмака
Українська співачка Марія Бурмака в день народження Ірини Білик поділилася історією знайомства із нею. Також виконавиця розповіла про свої спогади з юних років з Іриною Білик. За словами Марії Бурмаки, вона знайома з примадонною вже 37 років.
Марія Бурмака також показала архівне фото з Іриною Білик у молоді роки. «З Ірою познайомились коли нам було по 19 років, на Червоній Руті в Чернівцях. Так і йдемо стільки років паралельно по життю. Колись в 1993-му мама Іри Ганна Яківна сказала: «дівчата, тримайтесь разом». З днем народження, дорога Ірино Білик. Для самурая є тільки шлях. І ми йдемо ним уже тридцять сьомий рік», – розповіла співачка.
Євген Рибчинський
До слова, цей допис прокоментував композитор Євген Рибчинський та теж долучився до привітань. «Мої дівчата, як втішно бачити вас разом. А Ірусю-кумасю з вічним 19-річчям!» – написав Рибчинський.
Національний палац мистецтв Україна
Ірину Білик також привітав з днем народження колектив Національного палацу мистецтв «Україна», де співачка проводила свої концерти.
«Вітаємо з днем народження Народну артистку України, улюблену діву мільйонів Ірину Білик. Вона – народна улюблениця, чиї хіти звучать десятиліттями і залишаються актуальними, щирими та близькими для різних поколінь українців. Під них закохуються, мріють, проживають найважливіші моменти життя, одружуються, розлучаються, сумують і знову знаходять кохання! Для Палацу «Україна» велика честь бути частиною творчої історії цієї легендарної артистки. Ми пишаємося тим, що саме на нашій сцені відбувалися її масштабні ювілейні концерти – події, які щоразу ставали справжнім святом музики, емоцій і любові глядачів. З днем народження, наша улюблена Діва, Ірино Білик!», – йдеться у повідомленні. Під цим дописом Ірина Білик залишила відповідь на привітання. «Дякую», – написала артистка.
Як повідомляв «Главком», 6 квітня народна артистка України Ірина Білик святкує свій день народження. Співачці виповнилося 56 років, у цей день відбувся реліз її легендарного хіта «Про любов» українською мовою. Ірина Білик уже рік виконує пісню «Про любов» українською на своїх концертах. Однак саме 6 квітня 2026 року на YouTube-каналі співачки відбувся офіційний реліз цієї пісні у перекладі з російської на українську мову.
Читайте також:
- 55-річна Ірина Білик заговорила про заміжжя та кардинально змінила зачіску
- Мадонна чи Лайза Мінеллі? Ірина Білик постала в новому вражаючому образі
- Скандал навколо концерту Віктора Павліка. Ірина Білик послалася на Біблію і всіх розсудила
- Ірина Білик згадала екскоханого Дікусара та зробила неочікуваний крок
