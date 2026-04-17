Аліна Гросу вперше стала мамою (відео)

Аліна Гросу випустила нову пісню з нагоди народження свого сина

Українська співачка Аліна Гросу вперше стала мамою. Виконавиця народила сина та показала перші миті з новонародженим. З нагоди народження первістка зірка випустила нову пісню. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі Аліни Гросу.

Про народження сина Аліна Гросу повідомила 17 квітня у своєму блозі в Іnstagram. «Наша любов, наш маленький всесвіт. Тільки тепер ми зрозуміли, що таке по-справжньому любити. Більше 4кг найдорожчого у світі золота. І 58 см найніжніших пухкеньких булочок», – розповіла співачка.

До свого допису Аліна Гросу додала перше сімейне фото з сином та чоловіком. На світлині зображено руки співачки, її чоловіка та їхнього сина.

Аліна Гросу показала перше сімейне фото з сином

Також у сторис артистка поділилася світлиною з пологового, де вона тримає на руках свого первістка, а чоловік цілує її у чоло.

Крім цього, у день народження свого сина Аліна Гросу випустила нову пісню «Колискова». На кадрах з кліпу співачка поділилася відео, де вона колисає свого новонародженого сина. Свою нову пісню-колискову виконавиця присвятила синові.

Нагадаємо, Аліна Гросу презентувала нову композицію «Волошки» та одночасно оголосила стать майбутньої дитини. Про важливу подію артистка розповіла у відеороботі, де з’явилася разом із чоловіком. У лірик-відео виконавиця показала невелике гендер-паті. У кадрі вона постала поруч із чоловіком, обличчя якого частково було закрите шарфом. Закохані тримали хлопавки, з яких з’явився синій дим – таким чином пара повідомила, що очікує на хлопчика. Після цього вони обіймалися та цілувалися.

Також повідомлялося, Аліна Гросу, яка живе у США та періодично приїжджає до України, висловилась про вагітність та дітей. Співачка вже визначилась, що народжувати буде в Україні. І на це в неї є певні причини. В першу чергу – безпека та українські медичні спеціалісти.