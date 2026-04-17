Аліна Гросу вперше стала мамою (відео)

Юлія Відміцька
Аліна Гросу народила сина
колаж: glavcom.ua

Аліна Гросу випустила нову пісню з нагоди народження свого сина

Українська співачка Аліна Гросу вперше стала мамою. Виконавиця народила сина та показала перші миті з новонародженим. З нагоди народження первістка зірка випустила нову пісню. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі Аліни Гросу.

Про народження сина Аліна Гросу повідомила 17 квітня у своєму блозі в Іnstagram. «Наша любов, наш маленький всесвіт. Тільки тепер ми зрозуміли, що таке по-справжньому любити. Більше 4кг найдорожчого у світі золота. І 58 см найніжніших пухкеньких булочок», – розповіла співачка.

До свого допису Аліна Гросу додала перше сімейне фото з сином та чоловіком. На світлині зображено руки співачки, її чоловіка та їхнього сина.

Аліна Гросу показала перше сімейне фото з сином
фото: скриншот Іnstagram.com/alina_grosu

Також у сторис артистка поділилася світлиною з пологового, де вона тримає на руках свого первістка, а чоловік цілує її у чоло.

Аліна Гросу поділилася світлиною з пологового
фото: скриншот Іnstagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу вперше стала мамою
фото: скриншот Іnstagram.com/alina_grosu

Крім цього, у день народження свого сина Аліна Гросу випустила нову пісню «Колискова». На кадрах з кліпу співачка поділилася відео, де вона колисає свого новонародженого сина. Свою нову пісню-колискову виконавиця присвятила синові.

GROSU - Колискова

Нагадаємо, Аліна Гросу презентувала нову композицію «Волошки» та одночасно оголосила стать майбутньої дитини. Про важливу подію артистка розповіла у відеороботі, де з’явилася разом із чоловіком.  У лірик-відео виконавиця показала невелике гендер-паті. У кадрі вона постала поруч із чоловіком, обличчя якого частково було закрите шарфом. Закохані тримали хлопавки, з яких з’явився синій дим – таким чином пара повідомила, що очікує на хлопчика. Після цього вони обіймалися та цілувалися.

Також повідомлялося, Аліна Гросу, яка живе у США та періодично приїжджає до України, висловилась про вагітність та дітей. Співачка вже визначилась, що народжувати буде в Україні. І на це в неї є певні причини. В першу чергу – безпека та українські медичні спеціалісти.

Читайте також:

Читайте також

Мавіє Ільясова демонструє трофеї найвищої проби на національній першості
Учениця столичного ліцею здобула два «золота» на Чемпіонаті України з кікбоксингу
26 березня, 10:06
У Держдумі РФ назвали інтернет перешкодою для зачаття дітей
Держдума вигадала заняття для росіян під час відсутності інтернету
30 березня, 15:11
Щоб дістатися до дитини, рятувальникам знадобилося спеціальне рятувальне спорядження
На Білоцерківщині дівчина впала у восьмиметрову шахту водонасосної станції
31 березня, 13:05
Меланія Трамп допомогла повернути шістьох українців з Росії
Меланія Трамп заявила про повернення шістьох українських дітей з Росії
2 квiтня, 20:48
Jerry Heil влаштувала масштабне шоу «Джерело» у Палаці спорту
Jerry Heil вперше дала сольний концерт у Палаці Спорту: неочікувані дуети зірок (відео)
6 квiтня, 10:41
Коли літак заходив на посадку, у пасажирки почалися пологи
Жінка народила в літаку перед приземленням у Нью-Йорку
5 квiтня, 19:47
Девід Аксель та Олена Мозгова перебувають у шлюбі
Співак Девід Аксельрод розповів, як родина Олени Мозгової поставилася до камінг-ауту її доньки
8 квiтня, 18:43
Брітні Спірс почала лікування в реабілітаційному центрі
Брітні Спірс почала на лікуванні після арешту за п'яне водіння
13 квiтня, 16:14
Ірина Білик поділилася світлинами з особистого архіву
«Яка ти гарна». Ірина Білик показала свої дитячі фото
Вчора, 10:08

Єфросиніна іронічно згадала про чоловіка Полякової на сцені премії Yuna (відео)
Єфросиніна іронічно згадала про чоловіка Полякової на сцені премії Yuna (відео)
Модельєрці Оксані Караванській – 60. Як дизайнерка зі Львова стала відомою на увесь світ
Модельєрці Оксані Караванській – 60. Як дизайнерка зі Львова стала відомою на увесь світ
«Яка ти гарна». Ірина Білик показала свої дитячі фото
«Яка ти гарна». Ірина Білик показала свої дитячі фото
Кінорежисер Роман Балаян отримав нагороду від Зеленського
Кінорежисер Роман Балаян отримав нагороду від Зеленського
«Ніч жаху», нове бачення «Мумії» та номінант на Оскар-2026. Кінопрем'єри тижня
«Ніч жаху», нове бачення «Мумії» та номінант на Оскар-2026. Кінопрем'єри тижня

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

