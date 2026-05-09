Leleka провела другу репетицію на Євробаченні у Відні: уривок її виступу

Українка блискуче виконала свою пісню Ridnym

Сьогодні, 9 травня 2026 року, у мережі з'явилися заключні відео з других репетицій Євробачення-2026, серед яких – і шматок виступу Leleka з композицією Ridnym. Про це повідомляє «Главком».

Про другі репетиції

Другі репетиції є коротшими, ніж перші, і тривають 25 хвилин замість 30. Вони так само є закритими для всієї преси, а тому єдиним джерелом інформації про номер є короткі відео, які з'являлися на сторінці Євробачення у той же день.

Під час репетицій виконавці виходять в усьому необхідному вбранні та показують свої номери. Після завершення прогону кожна делегація прямує до кімнати для перегляду, щоб подивитися запис репетиції. Тут уже представляються майже готові варіанти номерів, і лише невеликі зміни можуть бути здійснені опісля.

Відео виступу представниці України на Євробаченні-2026: Leleka – Ridnym

Після перемоги на Відборі Leleka підготувала для глядачів оновлене бачення виступу. Початок дуже символічний: перед нею – білий подіум, яким вона рухається до Ярослава Джуся, що акомпанує на бандурі. Це чітке відсилання до української культури, яке додає номеру особливої емоційності, і для самої співачки цей звук асоціюється з домом.

Після першого приспіву сцена різко занурюється в темряву, і вся увага концентрується лише на Leleka. Але пауза нетривала, адже далі виступ знову наповнюється кольором і приводить до одного з найсильніших моментів номера, коли вона бере свою ключову високу ноту.

Образ артистки витриманий у світлій гамі: біла сукня поверх штанів із легкими тканинними елементами, які красиво рухаються разом із нею. Тканина відіграє важливу роль і в самій постановці: через візуальні ефекти на сцені вона ніби оживає, а у фіналі змінюється на глибокий червоний колір, створюючи ефект театральної завіси, що закриває історію.

