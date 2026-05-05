Leleka провела першу репетицію на Євробаченні у Відні

Ілля Мандебура
Leleka отримала дванадцятий порядковий номер у другому півфіналі конкурсу
фото: Суспільне

Українська співачка вперше з'явилася на сцені Wiener Stadthalle

5 травня 2026 року у Відні тривають репетиції Євробачення-2026, під час яких на сцені з'являться представники другого півфіналу. Однією з них стала і українська виконавиця Leleka, яка на головному конкурсі Європи представить нашу країну з піснею Ridnym. Про перебіг її репетиції повідомляє «Главком»

Про перші репетиції

Перші репетиції тривають 30 хвилин, і є закритими для всієї преси, тому вся інформація надходить зі спеціального реддиту від офіційної сторінки Євробачення.

Під час них виконавці виходять в усьому необхідному вбранні та вперше намагаються показати свої номери. Після завершення прогону кожна делегація прямує до кімнати для перегляду, щоб подивитися запис репетиції. Тут обговорюються будь-які зміни щодо візуальних ефектів, роботи камери, хореографії тощо. Після цього відбудеться консультація з питань макіяжу, яка триває 20 хвилин і є завершальним етапом репетицій.

Про виступ Leleka

Після перемоги на Відборі Leleka підготувала для глядачів оновлене бачення виступу. Початок дуже символічний: перед нею – білий подіум, яким вона рухається до Ярослава Джуся, що акомпанує на бандурі. Це чітке відсилання до української культури, яке додає номеру особливої емоційності, і для самої співачки цей звук асоціюється з домом.

Після першого приспіву сцена різко занурюється в темряву, і вся увага концентрується лише на Leleka. Але пауза нетривала, адже далі виступ знову наповнюється кольором і приводить до одного з найсильніших моментів номера, коли вона бере свою ключову високу ноту.

Образ артистки витриманий у світлій гамі: біла сукня поверх штанів із легкими тканинними елементами, які красиво рухаються разом із нею. Тканина відіграє важливу роль і в самій постановці: через візуальні ефекти на сцені вона ніби оживає, а у фіналі змінюється на глибокий червоний колір, створюючи ефект театральної завіси, що закриває історію.

Нагадаємо, що Leleka назвала ім'я автора її постановки на Євробаченні у Відні. Для режисера це буде дебют на сцені Євробачення, хоча минулого року він працював з Ziferblat на Національному відборі на Євробаченні.   

