«Перемога з гірким присмаком». Politico пояснив, як прихід Мадяра до влади вплине на Україну

Партія Петера Мадяра здобула перемогу на виборах в Угорщині
Майбутній прем'єр-міністр заявив, що виступає проти відправки угорської зброї або грошей Києву

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан визнав поразку на виборах в Угорщині від лідера опозиції Петера Мадяра. Після підрахунку майже всіх голосів Мадяр мав отримати 138 місць у 199-місному парламенті, що забезпечить йому широкі повноваження для реформування Угорщини. Водночас, як пише Politico, наслідки цього голосування виходять далеко за межі Угорщини, повідомляє «Главком».

Як зазначають журналісти, крім Орбана та Мадяра, є й інші важливі переможці та переможені найважливіших виборів у Європі цього року.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Антоніу Коста можуть попрощатися з одним із найупертіших лідерів ЄС, який використовував своє право вето щодо найважливіших рішень Брюсселя, включаючи фінансову підтримку України. Орбан також був одним із найзапекліших противників Брюсселя, підриваючи верховенство права всередині країни та неодноразово чинячи опір законодавству ЄС, зазначається у статті.

Угорщина також, найімовірніше, розблокує кредит Україні в розмірі 90 млрд євро від ЄС, щоб зберегти добрі відносини з Брюсселем. Водночас із постачанням допомоги Києву все не так оптимістично.

«Але це гірко-солодка перемога для Зеленського, оскільки майбутній прем'єр-міністр заявив, що виступає проти відправки угорської зброї або грошей до Києва, а також проти прискорення вступу України до ЄС. Угорщина пообіцяла винести це питання на референдум, що фактично означає затягування процесу, з огляду на сильні антиукраїнські настрої в угорському суспільстві, які їй необхідно враховувати, щоб зберегти підтримку», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вже визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність. Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою.

Згодом президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.

До слова, у Будапешті тисячі людей вийшли святкувати перемогу опозиції на парламентських виборах і зміну влади після 16 років правління прем'єра Віктора Орбана. Раніше Петер Мадяр виступив перед своїми прихильниками у Будапешті після виборів, заявивши про історичну перемогу.

