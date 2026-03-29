Учасниці Євробачення від Хорватії зробили кавер на переможну пісню Руслани Wild Dances

Lelek підкорили серця українців своїм виконанням

Хорватський жіночий фолк-поп гурт Lelek, який представить свою країну на Євробаченні-2026 у Відні з піснею Andromeda, записав кавер-версію культового хіта Wild Dances. Про це повідомляє «Главком».

Особливий вибір хорваток

Відео виконання з’явилося на офіційних сторінках конкурсу й швидко привернуло увагу глядачів, викликавши хвилю ностальгії за виступом України на Євробаченні-2004. Оригінальну композицію виконувала Руслана, яка принесла Україні перемогу та стала однією з найяскравіших постатей в історії конкурсу. Саме тому нове прочитання пісні від хорватських артисток викликало значний інтерес як серед фанатів, так і серед самих учасників шоу. У своєму виконанні гурт зберіг етнічну основу композиції, водночас додавши власне звучання та вокальну гармонію. Варто відзначити, що хорватські виконавиці заспівали і українські рядки, які йшли наприкінці пісні.

Lelek – Wild Dances (кавер на Руслану)

Реакція української музичної спільноти на кавер

Руслана особисто відреагувала на кавер у соцмережах, підкресливши, що учасниці не просто виконали відому пісню, а змогли передати її атмосферу та глибину. Вона відзначила, що в їхній інтерпретації відчувається дух Карпат і та сама первісна енергія, яка свого часу зробила Wild Dances переможною. Окремо співачка звернула увагу на якісну українську вимову, яка прозвучала природно й переконливо.

Своєю чергою, представниця України на цьогорічному конкурсі, Leleka, яка виступить із піснею Ridnym, також позитивно оцінила кавер. Вона зізналася, що була приємно здивована роботою хорватського гурту та з нетерпінням чекає зустрічі з ними на сцені.

Нагадаємо, що Lelek з піснею Andromeda («Андромеда») представить Хорватію на Євробаченні-2026 в австрійському Відні. У відборі Хорватії на Євробачення-2026 взяли участь 16 виконавців, які пройшли через два півфінали 12 і 13 лютого. Переможця визначали за змішаною системою голосування: 50% становили голоси глядачів, 25% – оцінки хорватських журі з міст Загреб, Спліт, Рієка та Осієк, а ще 25% – міжнародних журі з Сан-Марино, Люксембург, Норвегія та Велика Британія.