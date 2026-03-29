Учасниці Євробачення від Хорватії зробили кавер на переможну пісню Руслани Wild Dances

Lelek виступлять у першому півфіналі Євробачення
Lelek підкорили серця українців своїм виконанням

Хорватський жіночий фолк-поп гурт Lelek, який представить свою країну на Євробаченні-2026 у Відні з піснею Andromeda, записав кавер-версію культового хіта Wild Dances. Про це повідомляє «Главком»

Особливий вибір хорваток

Відео виконання з’явилося на офіційних сторінках конкурсу й швидко привернуло увагу глядачів, викликавши хвилю ностальгії за виступом України на Євробаченні-2004. Оригінальну композицію виконувала Руслана, яка принесла Україні перемогу та стала однією з найяскравіших постатей в історії конкурсу. Саме тому нове прочитання пісні від хорватських артисток викликало значний інтерес як серед фанатів, так і серед самих учасників шоу. У своєму виконанні гурт зберіг етнічну основу композиції, водночас додавши власне звучання та вокальну гармонію. Варто відзначити, що хорватські виконавиці заспівали і українські рядки, які йшли наприкінці пісні. 

Lelek – Wild Dances (кавер на Руслану)

Реакція української музичної спільноти на кавер

Руслана особисто відреагувала на кавер у соцмережах, підкресливши, що учасниці не просто виконали відому пісню, а змогли передати її атмосферу та глибину. Вона відзначила, що в їхній інтерпретації відчувається дух Карпат і та сама первісна енергія, яка свого часу зробила Wild Dances переможною. Окремо співачка звернула увагу на якісну українську вимову, яка прозвучала природно й переконливо.

Своєю чергою, представниця України на цьогорічному конкурсі, Leleka, яка виступить із піснею Ridnym, також позитивно оцінила кавер. Вона зізналася, що була приємно здивована роботою хорватського гурту та з нетерпінням чекає зустрічі з ними на сцені.

Нагадаємо, що Lelek з піснею Andromeda («Андромеда») представить Хорватію на Євробаченні-2026 в австрійському Відні. У відборі Хорватії на Євробачення-2026 взяли участь 16 виконавців, які пройшли через два півфінали 12 і 13 лютого. Переможця визначали за змішаною системою голосування: 50% становили голоси глядачів, 25% – оцінки хорватських журі з міст Загреб, Спліт, Рієка та Осієк, а ще 25% – міжнародних журі з Сан-Марино, Люксембург, Норвегія та Велика Британія.

Читайте також

Фінляндія наразі є одним з головних претендентів на перемогу в головному музичному конкурсі Європи
Національний феномен. Кого Фінляндія обрала представником на Євробаченні у Відні
2 березня, 21:28
Вєрка Сердючка уже багато років регулярно потрапляє до двадцяти найбільш переглянутих відео на офіційному каналі Євробачення
Дві українські пісні – серед найпопулярніших відео з Євробачення у лютому
6 березня, 23:11
Норвегія потрапляє до фіналу щороку, починаючи з 2017-го
Давид Даміано чи Фредді Мерк'юрі? Визначився учасник Євробачення у Відні від Норвегії
7 березня, 21:02
Швеція є найуспішнішою країною на Євробаченні, маючи у своєму активі сім перемог
Загадкова і зухвала. Швеція обрала свою пісню на Євробачення у Відні
8 березня, 22:41
Вірменія чотири роки поспіль потрапляє до фіналів Євробачення
З членів журі – в учасники. Вірменія визначила свого представника на Євробаченні у Відні
12 березня, 11:30
У першому півфіналі виступить Фінляндія, яка наразі є найбільшим претендентом на перемогу
Хто виступить у першому півфіналі Євробачення-2026. Список усіх номерів
12 березня, 13:07
Інсбрук планував створити більше простору для залучення фанатів конкурсу
Дві арени замість однієї: що пропонував Інсбрук у своїй заявці для Євробаченні
13 березня, 22:30
Александра Капітанеску здобула перемогу в національному відборі Румунії з піснею Choke me
Пісня Румунії на Євробаченні потрапила під критику через сексуальний підтекст
13 березня, 22:53
Felicia відома своїм зухвалим і провокаційним образом
Шведська представниця на Євробаченні розкритикувала допуск Ізраїлю до конкурсу
14 березня, 17:20

Відома співачка відверто розповіла про спілкування з родичами з РФ
Відома співачка відверто розповіла про спілкування з родичами з РФ
Пивоваров виконав суперхіт Гіги «Яворина»: відео з концерту пам'яті
Пивоваров виконав суперхіт Гіги «Яворина»: відео з концерту пам'яті
Легендарна Антоніна Маренич, якій нещодавно виповнилося 77 років, показала свої свіжі фото
Легендарна Антоніна Маренич, якій нещодавно виповнилося 77 років, показала свої свіжі фото
Гурт «Бумбокс» та Тіна Кароль опинилися у центрі скандалу, справу вирішуватимуть у суді
Гурт «Бумбокс» та Тіна Кароль опинилися у центрі скандалу, справу вирішуватимуть у суді
Епідемія Поплавського. «Главком» публікує перелік вишів, до яких є претензії у правоохоронців
Епідемія Поплавського. «Главком» публікує перелік вишів, до яких є претензії у правоохоронців

Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Сьогодні, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Сьогодні, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Сьогодні, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
