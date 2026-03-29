Верка Сердючка та два переможці: хто буде інтервал-актами на Євробаченні у Відні

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Інтервал-акти є важливою частиною програми конкурсу, адже вони розбавляють виступи учасників
Організатори підготували вражаючий перелік зірок з конкурсу

Австрійський мовник ORF оприлюднив амбітні плани щодо наповнення Євробачення-2026, яке пройде у Відні під девізом The Big Show!. Про це повідомляє «Главком»

Запрошені гості першого півфіналу

Ювілейний 70-й конкурс обіцяє стати масштабним вшануванням історії європейської музики, поєднавши класичну австрійську культуру з сучасними трендами. Перший півфінал, що відбудеться 12 травня, відкриється зворушливим фільмом «70 років кохання», який простежить життя пари крізь десятиліття історії конкурсу, після чого на сцені Wiener Stadthalle виступить хор із 70 осіб із легендарним хітом 1967 року L’amour est bleu. Розважальну частину вечора доповнить жартівливий номер Kangaroo від ведучих Вікторії Сваровскі та Міхаеля Островського, які разом із торішнім представником Австралії Go-Jo спробують остаточно роз’яснити різницю між Австрією та Австралією.

Запрошені гості другого півфіналу

Другий півфінал 14 травня, де виступатиме й українська співачка Leleka, розпочнеться з несподіваного перформансу ведучих на пісню минулорічного переможця JJ Wasted Love, проте організатори інтригують, що не все піде за планом. Сам JJ повернеться на сцену в інтервал-акті, щоб презентувати свою нову композицію.

Запрошені гості фіналу

Кульмінацією ж стане Грандфінал 16 травня, який розпочнеться символічною подорожжю паперового кораблика з Базеля до Відня, що є референсом до переможного виступу JJ, де був наявний цей же елемент. Відкриття фіналу під назвою «Королева ночі» стане грандіозним омажем Моцарту: JJ у супроводі 40 танцюристів та акробатів поєднає мотиви «Чарівної флейти» зі своєю сучасною музикою під час традиційного параду прапорів.

Музичне наповнення фіналу перед оголошенням результатів вражає різноманітністю: спочатку на сцену вийдуть зірки Євробачення минулих років, серед яких очікуються Верка Сердючка (друге місце на Євробаченні-2007), Lordi (переможці Євробачення-2006), Erika Vikman (учасниця Євробачення-2025) та Il Volo (третє місце на Євробаченні-2015), у межах ювілейного шоу Celebration!. Далі естафету перехопить всесвітньо відомий австрійський піонер електро-свінгу Parov Stelar, а завершальним акордом перед балами стане виступ Сезара Семпсона (переможець голосування журі на Євробаченні-2018) з кавер-версією класичного хіта Біллі Джоела Vienna.

Урочистості події додасть участь Віденського радіосимфонічного оркестру ORF, який супроводжуватиме головне шоу року. Програмна директорка ORF Стефані Гройсс-Горовіц висловила впевненість, що поєднання австрійських традицій та різноманіття конкурсу надихне глядачів по всьому світу та гідно відзначить 70-річчя найбільшої телевізійної події Європи.

Нагадаємо, що співачка Leleka поскаржилася, що змушена витрачати великі кошти. Артистка зізналася, що наразі не має коштів на підготовку до свого виступу. 

Учасниці Євробачення від Хорватії зробили кавер на переможну пісню Руслани Wild Dances
Учасник Євробачення-2015 відмовився повторно виступати на конкурсі через Ізраїль
Верка Сердючка та два переможці: хто буде інтервал-актами на Євробаченні у Відні
Верка Сердючка та два переможці: хто буде інтервал-актами на Євробаченні у Відні
Відома співачка відверто розповіла про спілкування з родичами з РФ
Пивоваров виконав суперхіт Гіги «Яворина»: відео з концерту пам'яті
Легендарна Антоніна Маренич, якій нещодавно виповнилося 77 років, показала свої свіжі фото

