Леся Никитюк сравнила себя с главной героиней мультфильма «Монстры на каникулах- 3»

Украинская телеведущая отправилась в Канны на премьеру мультфильма

Как ранее сообщал Scotch, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк в перерывах между съемками шоу «Хто зверху?» успела выпустить линейку скрабов для тела, показать маме Италию и... озвучить мультфильм знаменитой серии Sony Pictures Animation! Леся Никитюк стала голосом Эрики Ван Хельсинг – главной женской



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Леся Никитюк

Украинская телеведущая отправилась в Канны на премьеру мультфильма

Как ранее сообщал Scotch, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк в перерывах между съемками шоу «Хто зверху?» успела выпустить линейку скрабов для тела, показать маме Италию и... озвучить мультфильм знаменитой серии Sony Pictures Animation! Леся Никитюк стала голосом Эрики Ван Хельсинг – главной женской героини третьей части «Монстров на каникулах».

По словам телеведущей, с мультяшной героиней у нее много общего.

«Роль Эрики далась мне очень легко, ведь она – это практически я, только мультяшная. Эрика – капитан круизного корабля. Она харизматичная и сильная женщина, да еще и много путешествует. Никого не напоминает? (смеется). В общем, дубляж дался легко – записала все с первой попытки. И получила огромное удовольствие от процесса. Кстати, в оригинальной, американской версии Эрику озвучивала Селена Гомес. Ну что, Селенка, у кого круче получилось?»,- с юмором рассказала Никитюк.

«Мгновенный» дубляж Леси Никитюк так впечатлил создателей, что ее пригласили на мировую презентацию «Монстров на каникулах: 3» в Канны! Там, накануне старта кинофестиваля, Леся Никитюк вместе с другими актерами со всего мира будет рассказывать о мультфильме.

«В Каннах мы проведем шесть дней. Программа очень насыщенная: пресс-конференции, презентации... А еще я буду плавать вдоль Лазурного берега на огромном корабле, стилизованном под мультяшный лайнер!», - похвасталась телеведущая.

Кстати, первыми снимками Леся уже успела поделится в Instagram.

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