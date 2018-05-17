Лицом новой кампании Gucci стала 88-летняя актриса Типпи Хедрен

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Типпи Хедрен

Хедрен — американская актриса, наиболее известная по роли в «Птицах» Альфреда Хичкока.

Дом моды Gucci представил рекламу новой коллекции ювелирных изделий: ее лицом стала 88-летняя американская актриса Типпи Хедрен, наиболее известная по ролям в фильмах Альфреда Хичкока «Птицы» (1963) и «Марни» (1964), пишет Dazed.

В видео, идею которого придумал креативный директор Алессандро Микеле, Хедрен предстает в образе таинственной гадалки, которая принимает посетителей в своем салоне.

В юности Хедрен работала моделью и позировала для обложек популярных журналов, в том числе Glamour и Life, но мировую известность получила только после того, как стала сниматься в кино. Роль в «Птицах» принесла актрисе премию «Золотой глобус», а ее героиню Мелани Дэниелз журнал Premiere включил в список 100 величайших персонажей всех времен. Хедрен также является мамой актрисы Мелани Гриффит и бабушкой актрисы Дакоты Джонсон.

В последние годы крупные компании и СМИ все чаще привлекают к съемкам возрастных моделей: к примеру, журнал Cover Girl сделал своим амбассадором 70-летнюю Мэй Маск, а 86-летняя британка Дафна Селф не раз участвовала в кампаниях Dolce & Gabbana и съемках для Vogue, Harper’s Bazaar и Vanity Fair.

Джерело: Bird In Flight