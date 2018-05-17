«Кровавый пастор» Турчинов покорил всех своей вышиванкой

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Александр Турчинов

Секретарь СНБО продемонстрировал оригинальное чувство стиля

Сегодня, 17 мая, когда в Украине отмечается день вышиванки, секретарь СНБО Александр Турчинов выложил фото, на котором позирует в национальном украинском наряде, пишет «Главком».

«С праздником вышиванки, друзья! Спасибо народной мастерице Olga Gutsal за эту замечательную вышитую сорочку. Носите украинское!» - подписал этот снимок политик.

В орнамент рубашки гармонично вплетен герб Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Этот снимок активно разошелся по сети. Одни пользователи пришли в восторг от уникальной вышивки этого наряда. Другие же раскритиковали этот стиль, а также обратили внимание на дорогие часы Тучинова.