Роксолана уже не та: Главная героиня сериала «Великолепный век» изменилась до неузнаваемости

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Мерьем Узерли до и после пластики

Актриса Мерьем Узерли кардинально сменила имидж и подкорректировала лицо

Актриса, сыгравшая главную роль в известном сериале «Великолепный век» воспользовалась услугами пластических хирургов. Пластические операции актриса сделала сразу после окончания съемок сериала.

Изменение внешности Мерьем Узерли настолько поразила фанатов актрисы и стала главной темой ток-шоу на турецком телевидении. Поклонники актрисы разделились на два лагеря: одним нравятся новые скулы и губы Мерьем, другие -раскритиковали новый облик звезды.

Прокомментировал работу зарубежных специалистов и украинский пластический хирург Павел Денищук.

«Если рассматривать фото, что было в сериале, мы видим довольно плоские у нее скулы. На этой фотографии мы видим четко изящный носик, мы видим выраженные скулы и удаленные жировые комочки Биша, потому что вся нижняя часть лица у нее уменьшилась. Не исключено, что здесь есть имплант, потому что очень выраженные скулы», - отметил украинский специалист в интервью ТСН.

Scotchпредлагает посмотреть, насколько изменилась внешность актрисы после окончания съемок сериала:

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