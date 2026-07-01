Пастка на Канарах та кримінальний бойовик у стилі «Фарго». Кінопрем'єри тижня

Кіноіндустрія входить у літню «сплячку». На цьому тижні в прокат виходять лише три нові стрічки

Цього тижня в український кінопрокат виходять всього лише три нові стрічки. Головною прем'єрою став кримінальний бойовик «Нормал» із Бобом Оденкірком в головній ролі. Сценарій до нього написав творець франшизи «Джон Вік» Дерек Колстад. Також глядачам покажуть дансько-норвезький драматичний фільм «Небезпечний курорт», що отримав головну нагороду Гетеборзького кінофестивалю, та американсько-канадський містичний горор «Відьомська дошка» режисера Чака Рассела.

«Главком» детально розказує про кіноновинки 2 липня 2026 року.

Нормал

Країна: США, Канада

США, Канада Режисер: Бен Вітлі

Бен Вітлі Актори: Боб Оденкірк, Ліна Гіді, Генрі Вінклер, Біллі МакЛеллан, Раян Аллен, Брендан Флетчер, Джесс Маклеод, Саммер Г. Гавелл

Нормал. Офіційний трейлер

Фільм «Нормал» – американсько-канадський кримінальний бойовик з елементами чорної комедії від британського режисера Бена Вітлі. Він також є автором стрічок «Вільний вогонь», «Висотка» та «Мег 2: Западина». Сценарій написав творець франшизи «Джон Вік» Дерек Колстад. Саме після успіху бойовика «Ніхто» вони вирішили знову об'єднатися для нового проєкту. Але цього разу зробити не пряме продовження, а абсолютно нову історію.

У центрі сюжету – Улісс, тимчасовий шериф, який подорожує невеликими містами США, замінюючи місцевих правоохоронців, поки не призначать постійного керівника. Черговим місцем роботи стає тихе містечко Нормал у штаті Міннесота. Спочатку здається, що тут нічого не відбувається: доброзичливий мер Кібнер, усміхнені помічники шерифа, привітні мешканці та затишний бар, де працює Мойра.

Проте звичайне пограбування банку швидко відкриває страшну правду – практично все місто пов'язане злочинною схемою. За нею стоїть японська якудза. Уліссу доводиться об'єднатися із грабіжниками, щоб вижити у війні, де ворогом може виявитися будь-хто.

Головну роль виконав актор Боб Оденкірк, який після серіалу «Краще подзвоніть Солу» став однією з нових зірок екшн-жанру. Сам актор неодноразово розповідав, що йому подобаються герої, які не виглядають суперменами. За його словами, Улісс – це людина, яка постійно отримує удари, помиляється і страждає, саме тому глядачі можуть у нього повірити. Під час зйомок дві сцени падіння актора виявилися випадковими: Оденкірк послизнувся на мокрій і жирній підлозі. Втім режисер залишив обидва моменти у фінальному монтажі, оскільки вони зробили персонажа ще реалістичнішим.

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Компанію Оденкірку склали Ліна Гіді, яка зіграла власницю бару Мойру, Генрі Вінклер у ролі мера Кібнера, а також Біллі МакЛеллан, Раян Аллен, Брендан Флетчер та Джесс Маклеод. Особливою подією стала участь Генрі Вінклера – давнього друга Боба Оденкірка. Актор зізнавався, що був дуже радий бачити його у проєкті, адже саме Вінклер, на його думку, ідеально поєднує доброзичливість із прихованою загрозою, яку вимагав сценарій.

Сценарій «Нормала» Дерек Колстад написав ще до початку роботи над «Ніхто». Уже під час зйомок того фільму він показав історію Оденкірку, і вони разом почали її допрацьовувати. Колстад хотів поєднати бойовик із детективом у дусі Альфреда Гічкока, а Боб Оденкірк допоміг зробити головного героя більш людяним і менш схожим на традиційного невразливого екшн-персонажа. Остаточну версію сценарію представили потенційним покупцям на Європейському кіноринку під час Берлінале у 2024 році, де проєкт швидко знайшов міжнародних дистриб'юторів.

Зйомки стартували у жовтні 2024 року у канадському Вінніпезі. Саме місто та його околиці «зіграли» засніжену Міннесоту. Вітлі навмисно знімав більшість сцен узимку, щоб сніг став частиною атмосфери. За словами режисера, йому хотілося зробити сучасний кримінальний вестерн, де замість пустелі герої опиняються серед морозу, хуртовини та маленького містечка, відрізаного від зовнішнього світу. Кіноритики неодноразово порівнювали стрічку з «Фарґо», «Нападом на 13-ту дільницю» Джона Карпентера.

Музику до фільму написав відомий голлівудський композитор Гаррі Ґреґсон-Вільямс – автор саундтреків до «Гладіатора», «Марсіанина», «Шрека» та десятків інших блокбастерів. Для «Нормала» він створив музичну тему, що поєднує класичний вестерн із сучасним бойовиком. Оператором виступив Армандо Салас. Світова прем'єра фільму «Нормал» відбулася у програмі Midnight Madness Міжнародного кінофестивалю в Торонто у вересні 2025 року.

Небезпечний курорт

Країна: Данія, Норвегія

Данія, Норвегія Режисер: Марія Сьодаль

Марія Сьодаль Актори: Даніца Чурчіч, Есбен Смед, Азіз Чапкурт, Клаес Юнгмарк

Небезпечний курорт. Офіційний трейлер

«Небезпечний курорт» – дансько-норвезький драматичний трилер режисерки Марії Сьодаль, авторки фільму «Надія», який свого часу представляв Норвегію на «Оскарі» та приніс режисерці номінацію Європейської кіноакадемії.

У центрі сюжету нової стрічки – данська родина: Міккель у виконанні актора Есбена Смеда та Луїза, яку грає акторка Даніца Чурчіч. Вони вирушають із двома доньками Сілле та Еллою на омріяну відпустку на Канарські острови. На перший погляд, це класичний «рай»: пальми, басейн, Атлантичний океан і тиждень безтурботного відпочинку. Але ідилію руйнує реальність – до пляжу прибувають човни з біженцями.

Згодом пара випадково збиває афганського біженця Ахмада. Коли він знаходить їх у готелі й просить про допомогу, Міккель і Луїза погоджуються втрутитися. Але чим більше вони допомагають, тим небезпечнішою стає ситуація. Гуманістичні принципи головних героїв стикаються з інстинктом самозбереження.

Виробництвом займалася Nordisk Film Production A/S, копродюсером виступила норвезька компанія Eye Eye Pictures. Оператором виступив Йон-Ерлінг Голменес Фредріксен, а композитором – Мартін Юель Дірков. Візуально фільм грає на контрасті: туристична картинка «раю» поступово перетворюється на простір тривоги. У цей час басейн, готель, пляж і номер уже не дають відчуття безпеки.

«Небезпечний курорт» отримав нагороду Dragon Award за найкращий скандинавський фільм на Гетеборзькому кінофестивалі цього року. Це одна з головних нагород фестивалю, а приз супроводжувався сумою 400 тис. шведських крон ($19 тис.). Після перемоги Сьодаль говорила в інтерв'ю, що нагорода одразу відкриває нові можливості для прокату фільму. Тепер європейську драму «Небезпечний курорт» можуть побачити й українські глядачі.

Відьомська дошка

Країна: США

США Режисер: Чак Рассел

Чак Рассел Актори: Медісон Айсмен, Джеймі Кемпбелл Бауер, Аарон Домінгес, Антонія Деспла, Чарлі Тахен, Меланія Джарнсон, Девід Ла Ей, Дакота Джамал Веллман

Відьомська дошка. Офіційний трейлер

«Відьомська дошка» – американсько-канадський містичний горор режисера Чака Рассела, автора культових «Кошмару на вулиці В'язів 3», «Краплі», «Маски» та «Стирача». Для Рассела ця стрічка стала першою роботою у жанрі жахів майже за 30 років. Сам режисер неодноразово говорив, що свідомо не повертався до горору, поки не знайшов історію, яка могла б запропонувати щось нове, а не просто повторити старі прийоми. Саме тому він відмовився від кількох ремейків, водночас погодився зняти нову версію культової «Відьомської дошки» 1986 року.

Новий фільм не є покадровим рімейком оригіналу Кевіна Тенні, а радше сучасним переосмисленням. Події розгортаються у Новому Орлеані, де Емілі (роль зіграла акторка Медісон Айсмен) та її наречений Крістіан (в нього перевтілився актор Аарон Домінгес) готуються відкрити власне кафе у старій історичній будівлі Французького кварталу. Під час ремонту Емілі знаходить старовинну відьомську дошку-пендулум, яка використовувалася для спілкування з духами ще у XVII столітті. Спочатку дивний артефакт здається безневинною знахідкою, однак дуже швидко життя дівчини починає змінюватися. Вона дедалі сильніше підпадає під вплив темної сили, а врятувати її намагається окультист Александр Баптіст. Проте навіть він приховує власні таємниці, а боротьба зі злом поступово перетворюється на смертельну гру, в якій на кону опиняється душа Емілі.

Головну роль виконала Медісон Айсмен, добре знайома шанувальникам жанру за франшизою «Джуманджі». Акторка розповідала, що погодилася на проєкт майже одразу після прочитання сценарію, адже її персонаж проходить складну психологічну трансформацію, а не лише тікає від надприродного зла. За словами Айсмен, саме можливість зіграти поступове занурення героїні у темряву стала головною причиною її участі у фільмі.

Не менш важливу роль отримав Джеймі Кемпбелл Бауер, відомий мільйонам глядачів як Векна із серіалу «Дивні дива». У стрічці «Відьомська дошка» він перевтілився в загадкового окультиста Александра Баптіста. Чак Рассел пояснював в інтерв'ю свій вибір просто: на його думку, Бауер належить до тієї британської акторської школи, яка поєднує сильну харизму зі здатністю повністю змінюватися від ролі до ролі. Режисер навіть заявив, що «час Джеймі настав».

Знімальний процес проходив із квітня по червень 2023 року у Монреалі та Новому Орлеані. Бюджет стрічки склав $15 млн. Однією з найбільш незвичних деталей нового фільму стала сама «відьомська дошка». Якщо в оригінальній стрічці використовувалася класична дошка Уїджа, то цього разу автори звернулися до значно давнішого окультного інструмента – маятникової дошки. За словами Чака Рассела, він багато років досліджував історію таких артефактів і був здивований, що їх майже не використовували у кіно. Режисер наголошував, що подібні дошки існували ще за часів Стародавнього Єгипту та застосовувалися не лише для спілкування з духами, а й для передбачень і ритуалів. Саме ця історична основа й стала головною відмінністю нового від оригіналу 1986 року.