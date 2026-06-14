Грав у «Майстрі і Маргариті». ЗСУ на фронті ліквідували спортсмена і актора популярних серіалів
Чингіз Додієв був триразовим чемпіоном кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo
Сили оборони ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва. Про це повідомляє «Главком».
Спортивні досягнення окупанта Додієва
Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).
Серед його спортивних досягнень:
- Майстер спорту з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з армійського рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з універсального карате Ukado/Kempo, володар чорного поясу 2 дано по самообороні.
- триразовий чемпіон кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo
- багаторазовий чемпіон Санкт-Петербурга та Ленінградської області з рукопашного бою (спортивний клуб «Динамо»)
- дворазовий чемпіон Північного Заходу з рукопашного бою серед Силових структур.
- триразовий призер Забайкальського краю з Армійського рукопашного бою
- призер Республіки Бурятія з бойового самбо
- чемпіон Іркутської Області з рукопашного бою
- призер Сибірського Військового Округу з армійського рукопашного бою
- чемпіон Далекого Сходу з армійського рукопашного бою
Також працював дитячим спортивним тренером.
Гра в серіалах та фільмах
Паралельно з тренерською роботою Додієв був каскадером та знімався у популярних російських фільмах та серіалах.
Серед них:
- «Майор Гром»
- «Сонцепек»
- «Майстер і Маргарита»
- «Василь Тьоркін»
- «Наш спецназ»
- «Адмірали районів»
- «Таємниці слідства»
- «Боржник»
- «Перший відділ»
- «Невський»
- «Чудова п'ятірка»
Участь Додієва у злочинній війні проти України
У липні 2023 року Додієв приєднався до окупаційної армії РФ для участі у війні проти нашої країни. Був знищений захисниками України 3 червня 2026 року.
У ліквідованого окупанта Додієва залишилася дружина та двоє доньок.
Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.
Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.
Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.
«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.
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