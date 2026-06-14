Грав у «Майстрі і Маргариті». ЗСУ на фронті ліквідували спортсмена і актора популярних серіалів

Чингіз Додієв був триразовим чемпіоном кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo

Сили оборони ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва. Про це повідомляє «Главком».

Спортивні досягнення окупанта Додієва

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень:

Майстер спорту з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з армійського рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з універсального карате Ukado/Kempo, володар чорного поясу 2 дано по самообороні.

триразовий чемпіон кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo

багаторазовий чемпіон Санкт-Петербурга та Ленінградської області з рукопашного бою (спортивний клуб «Динамо»)

дворазовий чемпіон Північного Заходу з рукопашного бою серед Силових структур.

триразовий призер Забайкальського краю з Армійського рукопашного бою

призер Республіки Бурятія з бойового самбо

чемпіон Іркутської Області з рукопашного бою

призер Сибірського Військового Округу з армійського рукопашного бою

чемпіон Далекого Сходу з армійського рукопашного бою

Також працював дитячим спортивним тренером.

Гра в серіалах та фільмах

Паралельно з тренерською роботою Додієв був каскадером та знімався у популярних російських фільмах та серіалах.

Серед них:

«Майор Гром»

«Сонцепек»

«Майстер і Маргарита»

«Василь Тьоркін»

«Наш спецназ»

«Адмірали районів»

«Таємниці слідства»

«Боржник»

«Перший відділ»

«Невський»

«Чудова п'ятірка»

Участь Додієва у злочинній війні проти України

У липні 2023 року Додієв приєднався до окупаційної армії РФ для участі у війні проти нашої країни. Був знищений захисниками України 3 червня 2026 року.

У ліквідованого окупанта Додієва залишилася дружина та двоє доньок.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.