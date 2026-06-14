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Грав у «Майстрі і Маргариті». ЗСУ на фронті ліквідували спортсмена і актора популярних серіалів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Грав у «Майстрі і Маргариті». ЗСУ на фронті ліквідували спортсмена і актора популярних серіалів
Окупант Додієв був знищений захисниками України 3 червня 2026 року

Чингіз Додієв був триразовим чемпіоном кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo

Сили оборони ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва. Про це повідомляє «Главком».

Спортивні досягнення окупанта Додієва

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень:

  • Майстер спорту з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з армійського рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з універсального карате Ukado/Kempo, володар чорного поясу 2 дано по самообороні.
  • триразовий чемпіон кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo
  • багаторазовий чемпіон Санкт-Петербурга та Ленінградської області з рукопашного бою (спортивний клуб «Динамо»)
  • дворазовий чемпіон Північного Заходу з рукопашного бою серед Силових структур.
  • триразовий призер Забайкальського краю з Армійського рукопашного бою
  • призер Республіки Бурятія з бойового самбо
  • чемпіон Іркутської Області з рукопашного бою
  • призер Сибірського Військового Округу з армійського рукопашного бою
  • чемпіон Далекого Сходу з армійського рукопашного бою

Також працював дитячим спортивним тренером.

Гра в серіалах та фільмах

Паралельно з тренерською роботою Додієв був каскадером та знімався у популярних російських фільмах та серіалах.

Серед них:

  • «Майор Гром»
  • «Сонцепек»
  • «Майстер і Маргарита»
  • «Василь Тьоркін»
  • «Наш спецназ»
  • «Адмірали районів»
  • «Таємниці слідства»
  • «Боржник»
  • «Перший відділ»
  • «Невський»
  • «Чудова п'ятірка» 

Участь Додієва у злочинній війні проти України

У липні 2023 року Додієв приєднався до окупаційної армії РФ для участі у війні проти нашої країни. Був знищений захисниками України 3 червня 2026 року.

У ліквідованого окупанта Додієва залишилася дружина та двоє доньок.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

Теги: росія смерть окупанти війна спорт фільм серіал

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