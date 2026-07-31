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Аліна Гросу зізналася, чому приховує чоловіка-росіянина

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Гросу прийняла рішення не показувати свого коханого у соцмережах
фото: Іnstagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу та її чоловік перебувають у шлюбі понад чотири роки

Українська співачка Аліна Гросу висловилася про особисте життя. Зірка пояснила, чому приховує особистість та обличчя свого чоловіка у соцмережах. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю артистки Kp.ua.

Аліна Гросу зауважила, що не приховує того, що в неї є чоловік. Також вона не відмовляє шанувальникам у спілкуванні та спільному фото, коли він з нею. «Я б не сказала, що приховую. Ми не живемо у режимі конспірації, не ховаємося від людей. Якщо хтось зустріне нас у місті – ми абсолютно спокійно можемо поспілкуватися чи сфотографуватися», – сказала зірка.

Однак співачка прийняла рішення не показувати свого коханого у соцмережах. Гросу пояснила, що не хоче транслювати особисте у блозі.

«Але чи маю я право не показувати чоловіка у своєму блозі? Звичайно, маю. І, до речі, так роблять дуже багато артистів. Я ніколи не приховувала, що перебуваю у шлюбі, що в мене є чоловік і сім’я. Просто наразі не хочу робити своє особисте життя частиною публічного контенту», – зазначила співачка.

Аліна Гросу зізналася, чому приховує чоловіка-росіянина фото 1
фото: Іnstagram.com/alina_grosu

Проте таке рішення Аліна Гросу прийняла з певних причин. Раніше до її особистого життя завжди була прикута увага ЗМІ та мережі, наприклад, проблеми у стосунках ставали приводом для обговорень. Тож нині Гросу хоче, щоб подібне залишилося за лаштунками.

«Це рішення з’явилося не просто так. Колись я була набагато відкритішою щодо своїх стосунків. Але будь-яка сварка чи складний період одразу ставали приводом для обговорень, оцінок і висновків. Люди часто забувають, що артист – це насамперед звичайна людина. Ми теж можемо помилятися, сваритися, миритися, проходити непрості етапи у стосунках. І не все хочеться проживати разом із соціальними мережами. Тому зараз я свідомо обираю залишати частину свого життя лише для себе», – висловилася виконавиця.

Аліна Гросу зізналася, чому приховує чоловіка-росіянина фото 2
фото: Іnstagram.com/alina_grosu

Водночас є ще одна причина, чому Аліна Гросу не хоче розповідати та показувати певні моменти особистого життя. Вона не хоче, щоб такі теми відволікали шанувальників від її творчості. «Є ще один момент. Я часто співаю пісні про кохання, розставання, розбите серце й сильні переживання. Для мене дуже важливо, щоб слухач вірив цим історіям і проживав їх разом зі мною. Іноді надмірна відкритість особистого життя може відволікати від самої творчості. А мені хочеться, щоб у центрі уваги залишалися саме музика та емоції, які вона дарує», – пояснила зірка.

Нагадаємо, обранцем Аліни Гросу є російським актором Романом Полянським. Пара познайомилася під час його зйомок в Україні. У 2022 році Павло Зібров повідомляв, що подружжя перебувало в Чернівцях. Наприкінці жовтня 2022 року Роман Полянський з'явився на прем'єрі фільму в Москві разом із донькою від попереднього шлюбу. Через кілька місяців, у лютому 2023-го, Аліна Гросу дала зрозуміти, що вже не перебуває в стосунках.

Аліна Гросу та Роман Полянський познайомилися під час зйомок актора в Україні
Аліна Гросу та Роман Полянський познайомилися під час зйомок актора в Україні
фото з відкритих джерел

Після цього співачка переїхала до США, де почала вивчати акторську майстерність, а згодом у її соцмережах став дедалі частіше з'являтися таємничий чоловік. Однак за відео та фото шанувальники співачки стверджують, що її коханим є Полянський. Також вона зрештою показалася на спільних фото з Романом Полянським у США, де вона нині мешкає. 

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Теги: шлюб чоловік співачка Аліна Гросу

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