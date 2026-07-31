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Джаред Лето відреагував на звинувачення у домаганнях до неповнолітніх

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Джаред Лето відомий за роллю Джокера у фільмі «Загін самогубців»
фото: Іnstagram.com/jaredleto

Джаред Лето не вперше отримує звинувачення у домаганнях

Американський актор та фронтмен гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето прокоментував звинувачення на свою адресу. Четверо жінок заявили, що зазнали домагань з боку зірки. Про це пише «Главком» із посиланням на Page Six.

Джаред Лето заперечив будь-які звинувачення у сексуальному насильстві стосовно жінок, які були висунуті проти нього. Актор назвав ці заяви «абсолютно та категорично неправдивими». «Я ніколи в житті нікого не домагався сексуально», – повідомив Лето виданню.

У домаганнях музиканта звинуватили жінки, які поділилися своїми історіями у документальному фільмі «Джаред Лето: Темна таємниця Голлівуду». Зокрема десять жінок розповіли про стосунки із Джаредом Лето. Четверо з них заявили, що у підлітковому віці зазнали домагань з боку артиста. Одна жінка розповіла, що стала жертвою домагань у 17-річному віці з боку Джареда Лето. Це сталося у ванній готелю. Інша повідомила, що Лето погрожував їй домаганнями, коли їй було 19 років.

За словами ще однієї доповідачки, вона мала статевий контакт з Джаредом Лето у 17 років. Усі заявниці зауважили, що подібна поведінка Джареда Лето супроводжувалася тим, що він зловживав своїм статусом відомого артиста. На той момент зірці було від 30 до 40 років. Наразі йому 54 роки.

Як писав «Главком», у 2025 році девʼять жінок також звинуватили Джареда Лето в сексуальних домаганнях, зокрема до неповнолітніх. Девʼять жінок заявили, що Лето протягом багатьох років поводився неналежним чином, зокрема фліртував з підлітками.

До слова, Джаред Лето відомий своєю прихильністю Росії. Лето хотів зареєструвати в Росії товарний знак під власним ім'ям. Водночас у 2024 році актор заявив про концерти в Росії. Він неочікувано Лето вирішив виступити з гуртом Thirty Seconds to Mars у Москві та Санкт-Петербурзі. На заяви американського співака відреагувало Міністерство закордонних справ України.

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Теги: США шоубіз кримінал актор музикант

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