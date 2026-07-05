Голлівудська зірка створила безплатний інструмент проти ШІ

Бланшетт: «Ваша особистість – це ваша інтелектуальна власність»

Австралійська акторка й продюсерка Кейт Бланшетт представила у Європарламенті безкоштовний цифровий інструмент, який дозволяє людям захищати своє зображення, голос і рухи від несанкціонованого використання розробниками штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Презентація «Реєстру людської згоди» (Human Consent Registry) відбулася в будівлі Європарламенту в Брюсселі на заході, який організувала болгарська євродепутатка Ева Мейделл; серед присутніх був і режисер Стівен Содерберг. Новий сервіс створила некомерційна організація RSL Media, співзасновницею якої є сама Бланшетт.

Реєстр дозволяє будь-якій людині – або її офіційному представнику, агенту чи менеджеру – визначати умови використання своїх персональних атрибутів системами ШІ: імені, зображення, голосу, зовнішності та рухів, або взагалі забороняти таке використання. У перспективі розробники планують розширити функціонал сервісу, щоб користувачі могли захищати також свої твори мистецтва, персонажів і бренди.

Як працює механізм згоди

Механізм роботи реєстру нагадує світлофор: користувач після реєстрації та підтвердження особи обирає один із трьох варіантів – дозволити використання свого імені, зображення, голосу чи інших атрибутів без обмежень, дозволити на певних умовах або заборонити повністю. На основі цього вибору формується так званий Human Consent ID, який системи штучного інтелекту теоретично мають перевіряти перед використанням чужих даних для навчання моделей. Утім, у самому проєкті визнають: механізму примусового виконання немає, і дотримання цих правил компаніями-розробниками ШІ, постачальниками даних та іншими організаціями залишається повністю добровільним.

«У добу штучного інтелекту ваша особистість – це ваша інтелектуальна власність», – заявила Бланшетт, наголосивши на праві кожної людини вирішувати, як саме ШІ може її використовувати. Євродепутатка Ева Мейделл, своєю чергою, назвала ініціативу інструментом, який робить права прозорими, зміцнює довіру та утримує людську творчість у центрі технологічного прогресу.

Запуск реєстру став продовженням тривалої кампанії акторки за регулювання використання ШІ. Ще в березні 2025 року Бланшетт разом із Полом Маккартні, Беном Стіллером та сотнями інших митців підписала відкритий лист до Білого дому із закликом не послаблювати захист авторських прав під тиском технологічних компаній на кшталт OpenAI та Google. Саму організацію RSL Media Бланшетт запустила у травні 2025 року за підтримки низки голлівудських зірок, серед яких Меріл Стріп, Том Генкс та Хав'єр Бардем.

Нагадаємо, проблема несанкціонованого використання чужих зображень штучним інтелектом торкається не лише акторів: навесні прем'єрка Італії Джорджа Мелоні стала жертвою діпфейку, згенерованого штучним інтелектом.