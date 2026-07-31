Повернення «Теда Лассо», новий «Річер» та «Ліхтарі»: головні серіали серпня-2026

«Главком» обрав 14 найбільш очікуваних прем'єр і нових сезонів на Netflix, HBO Max, Apple TV, Prime Video, Disney+ та інших платформах

Фінал літа буде дуже насиченим для любителів серіалів. Apple TV повертає «Теда Лассо» та «Темну матерію», Netflix прощається із «Зовнішніми мілинами», Prime Video випускає новий сезон «Річера», а HBO Max запускає один із головних проєктів DC – «Ліхтарі».

«Главком» розказує про ці та інші найочікуваніші серіальні прем'єри серпня 2026 року.

Інтерактивний зміст

«Левиця» (Lioness), третій сезон

Дата виходу: 2 серпня

2 серпня Платформа: Paramount+

Paramount+ Жанр: шпигунський трилер, бойовик, драма

шпигунський трилер, бойовик, драма У ролях: Зої Салдана, Ніколь Кідман, Лайсла Де Олівейра, Майкл Келлі, Морган Фрімен

«Левиця» (Lioness), третій сезон

Третій сезон шпигунського серіалу шоуранера Тейлора Шерідана знову зосередиться на співробітниці ЦРУ Джо Макнамарі у виконанні акторки Зої Салдани. Цього разу чергове завдання програми Lioness стане для героїні дуже особистим: загроза наблизиться не лише до американських спецслужб, а й до її власного дому.

Серіал розповідає про секретну програму ЦРУ, учасниці якої встановлюють контакт із жінками, наближеними до небезпечних терористів та впливових злочинців. Завдяки цьому агентки мають проникати в закриті спільноти, куди не можуть потрапити традиційні оперативники. Після подій попередніх сезонів Джо дедалі важче розділяти роботу та особисте життя. Вона змушена одночасно керувати надзвичайно ризикованими операціями, відповідати за долі своїх агенток і намагатися зберегти стосунки з родиною.

Автором серіалу залишається Тейлор Шерідан, відомий за «Єллоустоуном», «Мером Кінгстауна» та «Королем Талси». Акторки Зої Салдана і Ніколь Кідман не лише виконують головні ролі, а й входять до числа виконавчих продюсерок проєкту. Перший сезон «Левиці» дебютував 23 липня 2023 року на Paramount+ і став одним із найуспішніших оригінальних проєктів платформи. Третій сезон складатиметься з восьми епізодів, які виходитимуть щотижня.

«Футурама» (Futurama), 14-й сезон

Дата виходу: 3 серпня

3 серпня Платформа: Hulu, Disney+

Hulu, Disney+ Жанр: науково-фантастична анімаційна комедія

науково-фантастична анімаційна комедія Актори озвучування: Біллі Вест, Кеті Сагал, Джон Ді Маджіо, Тресс Мак-Нілл, Моріс Ламарш, Лорен Том, Філ Ламарр

«Футурама» (Futurama), 14-й сезон

Герої Фрай, Ліла, Бендер та решта працівників міжпланетної служби доставки Planet Express повертаються з новими абсурдними пригодами. У 14-му сезоні вони зустрінуть космічних піратів, зіткнуться з вирощеним у лабораторії м'ясом і потраплять у нові футуристичні афери. Окрема сюжетна лінія буде пов'язана з доктором Зойдбергом. Автори обіцяють повернення його давно втраченої коханої, що може стати однією з найбільш несподіваних історій сезону.

«Футурама» залишається рідкісним телевізійним проєктом, який пережив одразу кілька закриттів і відроджень. Перші епізоди вийшли ще 1999 року, після чого серіал неодноразово змінював телеканали та платформи, однак зберіг основний акторський склад і впізнаваний стиль. Станом на старт 14-го сезону «Футурама» налічує 170 епізодів. За понад 25 років існування «Футурама» стала одним із найуспішніших анімаційних ситкомів в історії телебачення. Серіал отримав 30 професійних нагород і понад 60 номінацій, зокрема шість премій «Еммі» за найкращу анімаційну програму. Також в активі шоу кілька статуеток премії Annie Awards, яка вважається головною відзнакою в анімаційній індустрії.

Серіал створив автор «Сімпсонів» Метт Ґрейнінг разом із Девідом Коеном. 14-й сезон складатиметься з 10 епізодів. Прем'єра стартує одразу з двох серій, після чого нові епізоди виходитимуть щопонеділка на Hulu, а на міжнародних ринках – на Disney+.

«Тед Лассо» (Ted Lasso), четвертий сезон

Дата виходу: 5 серпня

5 серпня Платформа: Apple TV

Apple TV Жанр: спортивна комедія, драма

спортивна комедія, драма У ролях: Джейсон Судейкіс, Ганна Ваддінгем, Джуно Темпл, Бретт Голдстін, Джеремі Свіфт, Брендан Гант

«Тед Лассо» (Ted Lasso), четвертий сезон

У четвертому сезоні Тед Лассо повернеться до Англії, але цього разу отримає принципово нове завдання. Тренер, який прославився роботою з чоловічою ФК «Річмонд», очолить жіночий футбольний колектив клубу. Нова історія дозволить авторам перезапустити звичну формулу серіалу. Теду доведеться будувати команду фактично з нуля, знайомитися з новими спортсменками та знову доводити, що підтримка, довіра й людяність інколи мають не менше значення, ніж тактика.

Третій сезон завершувався поверненням Теда до США, де він хотів більше часу проводити із сином. Водночас ФК «Річмонд» отримав шанс на подальший розвиток. Власниця футбольного клубу Ребекка розглядала ідею створення жіночої команди. Саме ця сюжетна деталь стала основою продовження.

Новий сезон складатиметься з десяти епізодів. Перший вийде 5 серпня, а наступні Apple TV показуватиме щосереди. Актор Джейсон Судейкіс знову не лише виконав головну роль, а й долучився до виробництва серіалу як сценарист та виконавчий продюсер. До своїх образів також повернулися Ганна Ваддінгем, Джуно Темпл, Бретт Голдстін, Брендан Гант і Джеремі Свіфт, а акторський склад поповнили Таня Рейнольдс, Фей Марсей, Еббі Герн та інші знаменитості.

Перший сезон «Теда Лассо» вийшов у серпні 2020 року й швидко перетворився на один із головних хітів Apple TV. Дебютний сезон отримав одразу 20 номінацій на премію «Еммі». На той момент це був рекорд для комедійного «серіалу-новачка». Загалом проєкт здобув 13 статуеток «Еммі», зокрема двічі переміг у категорії «Найкращий комедійний серіал». Джейсон Судейкіс, Ганна Ваддінгем і Бретт Голдстін також отримали нагороди за свої акторські роботи.

Дата виходу: 5 серпня

5 серпня Платформа: FX, Hulu

FX, Hulu Жанр: психологічний трилер, драма, детектив

психологічний трилер, драма, детектив У ролях: Іґбі Ріґні, Кая Гербер, Гомер Гір, Гейз Ворнер, Еван Рейчел Вуд, Вес Бентлі

«Осколки» (The Shards)

Події «Осколків» розгортаються у Лос-Анджелесі 1981 року. У центрі сюжету – 17-річний Брет, учень елітної приватної школи та майбутній письменник, чиє життя змінюється після появи загадкового нового однокласника Роберта Меллорі. Брет починає підозрювати, що Роберт може бути пов'язаний із серією жорстоких убивств, які скоює невідомий злочинець на прізвисько Траулер. Однак одержимість новачком поступово руйнує стосунки героя з друзями та змушує сумніватися у власному сприйнятті реальності.

Серіал заснований на однойменному напівавтобіографічному романі Брета Істона Елліса – автора «Американського психопата» та «Менше ніж нуль». Письменник використав у книзі власні спогади про життя в Лос-Анджелесі на початку 1980-х, змішавши їх із вигаданою історією про вбивства.

Головні ролі виконали Іґбі Ріґні та модель і акторка Кая Гербер. До акторського складу також увійшли Еван Рейчел Вуд і Вес Бентлі. Зйомки проходили в Лос-Анджелесі з листопада 2025-го до березня 2026 року. Серед ключових локацій – район Вествуд-Віллідж та кампус Occidental College, який у серіалі «перевтілився» в елітну приватну школу Buckley Prep. Більшість сцен також знімали в різних районах Лос-Анджелеса, щоб максимально точно відтворити атмосферу міста початку 1980-х років.

Перший сезон «Осколків» складатиметься з 10 епізодів. Серіал стартує одразу з двох серій. Після прем'єри нові епізоди виходитимуть щотижня до фіналу на початку жовтня.

«Сто років самотності» (One Hundred Years of Solitude), другий сезон

Дата виходу: 5 серпня

5 серпня Платформа: Netflix

Netflix Жанр: історична драма, магічний реалізм

історична драма, магічний реалізм У ролях: Клаудіо Катаньйо, Марлейда Сото, Анхела Кано, Еммануель Рестрепо, Естефанія Піньєрес, Марія Аделаїда Пуерта

«Сто років самотності» (One Hundred Years of Solitude), другий сезон

Після гучного успіху першої частини Netflix завершує екранізацію культового роману Ґабріеля Ґарсії Маркеса. Нові серії продовжать історію кількох поколінь родини Буендіа, а містечко Макондо переживатиме стрімкі зміни – від приходу залізниці та бананової компанії до подій, що назавжди змінять долю його мешканців.

Другий сезон складається із семи епізодів, а 26 серпня Netflix випустить окремий фінальний епізод, який поставить крапку в історії. Як і перший сезон, серіал повністю знімали в Колумбії. Зйомки проходили у департаментах Магдалена, Бояка, Кундінамарка та Толіма, а постановкою знову займалися режисери Лаура Мора та Карлос Морено. Це один із найдорожчих і наймасштабніших латиноамериканських проєктів в історії Netflix.

Перший сезон вийшов 11 грудня 2024 року та складався з восьми епізодів. Він отримав високі оцінки критиків і глядачів за дбайливу адаптацію роману нобелівського лауреата Ґабріеля Ґарсії Маркеса.

«Зоряні війни: Видіння – Дев'ятий джедай» (Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi)

Дата виходу: 5 серпня

5 серпня Платформа: Disney+

Disney+ Жанр: анімація, наукова фантастика, пригоди

анімація, наукова фантастика, пригоди Виробництво: Lucasfilm, японські анімаційні студії

Lucasfilm, японські анімаційні студії Актори озвучування: Кіміко Гленн, Ендрю Кішіно, Масі Ока, Сіму Лю, Патрік Сейтц, Джей Пі Карліак, Ніл Каплан, Янг Мазіно, Чейз Суї Вондерс, Феодор Чін, Кеон Янг

«Зоряні війни: Видіння – Дев'ятий джедай» (Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi)

«Дев'ятий джедай» розширить історію, яка вперше з'явилася у першому сезоні анімаційної антології «Зоряні війни: Видіння». Оригінальний епізод розповідав про Кару – доньку майстра зі створення світлових мечів, яка опинилася в центрі боротьби за відродження ордену джедаїв. Події нового серіалу розгортатимуться після того, як Кара залишила рідну планету разом із загадковим джедаєм Джуро. Герої продовжать пошуки інших носіїв Сили, одночасно намагаючись протистояти ситхам і розкрити таємницю зникнення батька Кари.

Проєкт виріс з окремої короткометражної історії до самостійного серіалу. Це один із перших випадків, коли сюжет із Star Wars: Visions отримав настільки масштабне продовження. Робота над серіалом велася в Японії. За виробництво відповідала легендарна аніме-студія Production I.G у співпраці з Lucasfilm Franchise Animation. Режисером виступив Шюнсуке Тада, а нагляд за проєктом здійснював автор оригінальної короткометражки Кендзі Каміяма. Як і попередні частини антології, «Дев'ятий джедай» поєднає всесвіт «Зоряних війн» із традиціями японської анімації. Усі вісім серій вийдуть одночасно в день прем'єри на Disney+

«Моє життя з Волтерами» (My Life with the Walter Boys), третій сезон

Дата виходу: 6 серпня

6 серпня Платформа: Netflix

Netflix Жанр: молодіжна драма, мелодрама

молодіжна драма, мелодрама У ролях: Ніккі Родрігес, Ноа Лалонд, Ешбі Джентрі, Сара Рафферті, Марк Блукас, Коннор Стенгоуп

«Моє життя з Волтерами» (My Life with the Walter Boys), третій сезон

За сюжетом нового сезону Джекі Говард знову повертається до Сілвер-Фоллз і великої родини Волтерів. Після драматичних подій другого сезону дівчині доведеться нарешті розібратися у власних почуттях до братів Алекса і Коула. Історія почалася після того, як Джекі втратила родину та переїхала з Нью-Йорка до сільського Колорадо. Новий дім, школа і життя поруч із численними дітьми Волтерів стали для неї спробою почати все заново. Однак поступово героїня опинилася в центрі складного любовного трикутника.

Третій сезон продовжить історію практично одразу після фіналу попередньої частини. До основного складу повернулися Ніккі Родрігес, Ноа Лалонд та Ешбі Джентрі. Також глядачі знову побачать Сару Рафферті, Марка Блукаса, Коннора Стенгоупа та Джейлана Еванса.

За спостереженнями кінокритиків, Netflix настільки впевнений у популярності проєкту, що продовжив його на четвертий сезон ще до прем'єри третього. Серіал заснований на однойменному романі Алі Новак, який спочатку був опублікований на платформі Wattpad. Третій сезон «Мого життя з Волтерами» складатиметься з 10 епізодів. Усі серії Netflix випустить одночасно в день прем'єри, як і попередні два сезони

«Обрані в дикій природі з Беаром Ґріллзом» (The Chosen in the Wild with Bear Grylls)

Дата виходу: 9 серпня

9 серпня Платформа: Prime Video

Prime Video Жанр: пригодницький документальний серіал, реаліті

пригодницький документальний серіал, реаліті Учасники: Беар Ґріллз, Джонатан Румі, Парас Патель, Елізабет Табіш та інші актори «Обраних»

«Обрані в дикій природі з Беаром Ґріллзом» (The Chosen in the Wild with Bear Grylls)

Популярний британський мандрівник, телеведучий та письменник Беар Ґріллз вирушить у дику природу разом з акторами популярної біблійної драми «Обрані». Учасники залишать знімальні павільйони та комфортні умови, щоб пройти серію фізичних і психологічних випробувань. Формат поєднає пригодницьке шоу про виживання з розмовами про віру, життєвий досвід та особисті страхи. У складних природних умовах актори розповідатимуть про роботу над серіалом, власний шлях до професії та вплив «Обраних» на їхнє життя.

До експедиції долучилися Джонатан Румі, який грає Ісуса, Парас Патель, відомий за роллю Матвія, та Елізабет Табіш, яка втілила Марію Магдалину. У проєкті також з'являться інші представники акторського складу.

Прем'єра документального серіалу відбудеться 9 серпня на Prime Video. Проєкт розрахований не лише на прихильників «Обраних», а й на глядачів пригодницьких програм Беара Ґріллза. «Обрані в дикій природі з Беаром Ґріллзом» складатиметься з шести епізодів. Кожна серія присвячена одному з акторів або творців серіалу «Обрані», яких Беар Ґріллз випробовує екстремальними пригодами в дикій природі.

«Річер», (Reacher) четвертий сезон

Дата виходу: 12 серпня

12 серпня Платформа: Prime Video

Prime Video Жанр: бойовик, кримінальний трилер

бойовик, кримінальний трилер У ролях: Алан Рітчсон, Сайдел Ноель, Крістофер Родрігес-Маркетт, Агнез Мо, Кевін Корріган, Марк Блукас, Кетлін Робертсон, Кевін Вайсман, Анггун

«Річер», (Reacher) четвертий сезон

За сюжетом, Джек Річер знову опиниться в центрі небезпечної змови, учасники якої мають зв'язки з найвищими рівнями влади. Колишньому військовому слідчому доведеться протистояти людям, які звикли залишатися недоторканними та не зупиняються перед убивствами. Основою четвертого сезону став роман Лі Чайлда «Завтра зникне» – тринадцята книга серії про Річера. Історія починається в нью-йоркському метро, де герой помічає пасажирку, поведінка якої відповідає ознакам потенційної терористки-смертниці. Спроба втрутитися запускає ланцюг подій, пов'язаних із політичними таємницями та міжнародною змовою.

До головної ролі повернувся актор Алан Рітчсон, для якого образ мовчазного і надзвичайно небезпечного мандрівника став одним із найвідоміших у кар’єрі. На відміну від книжкового героя, телевізійний Річер уже має кількох персонажів, які періодично повертаються у різних сезонах.

Prime Video випустить перші три епізоди 12 серпня. Решта п'ять серій виходитиме щотижня до 16 вересня. Зазначимо, що перший сезон «Річера» дебютував 4 лютого 2022 року та швидко став одним із найпопулярніших оригінальних серіалів Prime Video.

«Жінки в блакитному», (Las Azules – Women in Blue), другий сезон

Дата виходу: 12 серпня

12 серпня Платформа: Apple TV

Apple TV Жанр: кримінальна драма, детектив

кримінальна драма, детектив У ролях: Барбара Морі, Хімена Саріньяна, Наталія Тельєс, Аморіта Расгадо

«Жінки в блакитному», (Las Azules – Women in Blue), другий сезон

Історія мексиканської кримінальної драми знову зосередиться на чотирьох жінках, які на початку 1970-х стали частиною першого жіночого поліцейського підрозділу Мексики. Спочатку влада створила загін радше як рекламний хід, покликаний відвернути увагу суспільства від серії жорстоких убивств. Проте Марія, Валентина, Габіна й Анхелес відмовилися залишатися весільними генералками та самостійно взялися за розслідування. Після розкриття справи серійного злочинця героїні вже не можуть повернутися до попереднього життя. У другому сезоні вони зіткнуться з новим розслідуванням, а також із системою, яка досі не готова сприймати жінок як повноцінних поліцейських.

До головних ролей повернулись акторки Барбара Морі, Хімена Саріньяна, Наталія Тельєс та Аморіта Расгадо. Перший сезон «Жінок у блакитному» дебютував 31 липня 2024 року та складався з 10 епізодів. Другий сезон налічує вісім серій, які Apple TV+ випускатиме щотижня з 12 серпня до 30 вересня цього року. Зйомки проходили в Мехіко, де творці знову відтворили Мексику початку 1970-х.

Дата виходу: 16 серпня

16 серпня Платформа: HBO, HBO Max

HBO, HBO Max Жанр: супергеройська драма, детектив, наукова фантастика

супергеройська драма, детектив, наукова фантастика У ролях: Кайл Чендлер, Аарон П'єр, Келлі Макдональд, Нейтан Філліон

«Ліхтарі» (Lanterns)

Новий серіал «Ліхтарі» покаже історію двох представників міжгалактичного Корпусу Зелених Ліхтарів – досвідченого Гела Джордана та молодшого Джона Стюарта. Герої прибувають на Землю, щоб розслідувати вбивство, скоєне в невеликому американському містечку. Творці описують серіал як похмурий детектив у дусі «Справжнього детектива», але з супергеройськими та космічними елементами. У центрі історії буде не масштабна війна у відкритому космосі, а напружене розслідування, яке поступово виведе героїв на значно більшу загрозу.

Персонажа Гела Джордана зіграв лауреат премії «Еммі», актор Кайл Чендлер, відомий за «Нічними вогнями п'ятниці» та «Родоводом». Роль Джона Стюарта отримав актор Аарон П'єр. Келлі Макдональд зіграла шерифку Керрі, а Нейтан Філліон повернеться до образу іншого Зеленого Ліхтаря – Ґая Ґарднера.

Перший сезон «Ліхтарів» складатиметься з восьми епізодів. Серіал стартує 16 серпня, а фінал запланований на 4 жовтня 2026 року. «Ліхтарі» стануть одним із ключових проєктів нового кіновсесвіту DC Studios під керівництвом Джеймса Ґанна

«Зовнішні мілини» (Outer Banks), п'ятий сезон

Дата виходу: 20 серпня

20 серпня Платформа: Netflix

Netflix Жанр: пригодницька драма, детектив

пригодницька драма, детектив У ролях: Чейз Стоукс, Меделін Клайн, Медісон Бейлі, Джонатан Девісс, Карласія Ґрант, Дрю Старкі

«Зовнішні мілини» (Outer Banks), п'ятий сезон

П'ятий сезон стане фінальним для пригодницького серіалу про компанію друзів із Північної Кароліни. Після років пошуків скарбів, втеч, зрад і небезпечних подорожей члени команди Поуги вирушать у свою останню велику пригоду. Новий сезон безпосередньо продовжить трагічний фінал четвертого. Джон Бі, Сара, Кіара, Поуп і Клео намагатимуться оговтатися після смерті Джей-Джея. Водночас вони не збираються дозволяти Чендлеру Ґроффу уникнути відповідальності та вирушать на пошуки не лише багатства, а й помсти. Творці обіцяють глядачам масштабні трюки, погоні, шторми, вибухи, бійки та подорожі новими локаціями.

За словами актора Чейза Стоукса, робота над фіналом стала для нього та колег найскладнішим випробуванням за весь час існування проєкту – фізично, емоційно та психологічно. До головних ролей повернуться також Чейз Стоукс, Меделін Клайн, Медісон Бейлі, Джонатан Девісс, Карласія Ґрант і Дрю Старкі. Усі десять епізодів фінального сезону серіалу «Зовнішні мілини» Netflix випустить 20 серпня.

«Дорослі» (Adults), другий сезон

Дата виходу: 27 серпня

27 серпня Платформа: FXX, Hulu

FXX, Hulu Жанр: комедія

комедія У ролях: Малік Елассал, Люсі Фраєр, Джек Іннанен, Аміта Рао, Оуен Тіле

«Дорослі» (Adults), другий сезон

Комедійний серіал продовжить історію п'ятьох молодих людей, які живуть разом у будинку у Квінзі (район Нью-Йорка) та намагаються переконати себе й навколишніх, що вже стали справжніми дорослими. Герої шукають роботу, будують стосунки, сваряться через побут і регулярно ухвалюють рішення, які лише погіршують їхнє становище. Попри постійний хаос, вони залишаються одне для одного імпровізованою родиною.

Перший сезон серіалу порівнювали з сучасною версією історій про друзів, які намагаються знайти своє місце у великому місті. Водночас «Дорослі» роблять акцент на проблемах покоління, що живе між нестабільною роботою, соціальними мережами, тривожністю та небажанням брати на себе відповідальність.

Другий сезон стартує 27 серпня на FXX, а наступного дня епізоди з'являтимуться на Hulu. Основний акторський склад першого сезону повернеться до своїх ролей.

«Темна матерія» (Dark Matter), другий сезон

Дата виходу: 28 серпня

28 серпня Платформа: Apple TV

Apple TV Жанр: наукова фантастика, психологічний трилер

наукова фантастика, психологічний трилер У ролях: Джоел Едгертон, Дженніфер Коннеллі, Алісе Брага, Джиммі Сімпсон, Оукс Феглі

«Темна матерія» (Dark Matter), другий сезон

У першому сезоні фізик Джейсон Дессен опинився в альтернативній версії власного життя після того, як його викрав двійник з іншої реальності. Щоб повернутися до дружини та сина, герой мав пройти через безліч паралельних світів, кожен із яких виник унаслідок іншого життєвого вибору. Фінал історії не лише не закрив усі сюжетні лінії, а й ускладнив ситуацію. До світу Джейсона потрапили численні його альтернативні версії, які також вважали цю родину своєю. Другий сезон досліджуватиме наслідки цієї зустрічі та нові можливості загадкової технології переходу між реальностями.

Серіал заснований на однойменному романі Блейка Крауча, який особисто адаптував книгу для телебачення та став шоуранером проєкту. Письменник наголошував, що продовження дозволяє розповісти історію, якої не було в оригінальному романі.

Другий сезон складатиметься з 10 епізодів. Прем'єра відбудеться 28 серпня, після чого Apple TV показуватиме по одній новій серії щоп'ятниці.